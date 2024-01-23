Türksat 6A için son aşamaya geçiliyor

Tam Boyutta Gör "Türksat 6A Milli Haberleşme Uydu Proje Sözleşmesi" kapsamında yapımı devam eden Türksat 6A, tamamlanma aşamasına geldi. Türkiye'nin en büyük AR-GE projesinde montaj, entegrasyon ve testlerde, Türksat ve TUSAŞ işbirliğiyle ülkeye kazandırılan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) son kısma gelindi. Son bilgilere göre Türkiye’nin ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'nın dayanıklılık testleri tamamlandı.

Son dönemece giriliyor

Tasarımın doğrulanması amacıyla uydunun mühendislik modeli üretim, entegrasyon ve testleri 2022'nin ağustos ayında tamamlanmıştı. Yörüngede görev yapacak uçuş modelinde ise entegrasyon, sistem seviyesi testleri ve son hizalama ölçümleri de bitirildi. Son olarak ise uydunun fırlatma süreci ve uzay ortamına dayanıklılığı test edildi, sistem seviyesi testlerinden de işlevsel testler, ısıl vakum testleri, sinüs ve akustik testleri başarıyla tamamlandı.

Mart ayı sonuna kadar ise kompakt alan anten testi (CATR), kütle özellikleri ölçümü ve son kontrolleri de bitirilerek fırlatma için nakliye hazırlıklarına başlanacak. Türksat 6A, bu aşamadan da geçtikten sonra ABD’li SpaceX’e teslim edilecek. Mevcut planlamalara göre Türksat 6A, Haziran 2024’te Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

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Türksat 6A ile mevcut uydular yedeklenirken kapasite de artırılacak. Yer merkezli bir yörüngede, 35 bin 786 kilometre yüksekliğe konumlanması planlanan ve 7,5 kilovat güce sahip Türksat 6A, mevcut uyduların hizmet vermediği Güney-Doğu Asya gibi bölgelere de ulaşacak.

Türksat, şu anda 31 derece, 42 derece ve 50 derece doğu yörüngelerinde Türksat 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B olmak üzere toplam 5 haberleşme uydusuyla faaliyetlerine devam ederek dünyada 3,5 milyar nüfusa ulaşabiliyor. Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da Türkiye'nin kapsama alanına girecek. Böylece kapsama alanındaki nüfus 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak.

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Türksat 6A için son aşamaya geçiliyor