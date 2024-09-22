Tesla Cybertruck, diğerlerinin toplamı kadar satıyor!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Sıradışı tasarımıyla birçok kişiyi kutuplaştıran, seveni kadar sevmeyeni de bulunan Tesla Cybertruck, satış rakamlarıyla Tesla'nın yüzünü güldürüyor.

Bütün rakiplerini geçmeyi başardı

S&P Global Mobility'nin verilerine göre ikonik kamyonet Temmuz ayında ABD'de diğer elektrikli kamyonetlerin neredeyse toplamı kadar satış gerçekleştirdi. Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, Chevy Silverado EV ve Hummer EV gibi rakipleri Temmuz ayında 5.546 adet satarken, Cybertruck tek başına 5.175 adet satmayı başardı.

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ABD'de genel elektrikli araç pazarına baktığımızda, Tesla'nın açık ara liderliğinin devam ettiğini görüyoruz. Ancak artan rekabet, şirketin pazar payını geçen seneki %56'dan bu sene %48'e gerilemesine neden oldu. Tesla'nın Temmuz ayındaki satış rakamı, geçen seneye göre %18 artarak 118.000 oldu.

Tesla'nın şu ana kadar 2 milyon ön sipariş alan Cybertruck'ı teslimatlarını tamamlamak için önünde hala çok yol var. Şirket, Cybertruck'ın fiyatını bir kaç kez artırdı ve 100.000 dolara kadar çıkardı. Buna rağmen talep büyük ve satın almak isteyenlerin uzun süre beklemesi gerekiyor.

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