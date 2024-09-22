Tesla Cybertruck, diğerlerinin toplamı kadar satıyor!

Bütün rakiplerini geçmeyi başardı
S&P Global Mobility'nin verilerine göre ikonik kamyonet Temmuz ayında ABD'de diğer elektrikli kamyonetlerin neredeyse toplamı kadar satış gerçekleştirdi. Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, Chevy Silverado EV ve Hummer EV gibi rakipleri Temmuz ayında 5.546 adet satarken, Cybertruck tek başına 5.175 adet satmayı başardı.
ABD'de genel elektrikli araç pazarına baktığımızda, Tesla'nın açık ara liderliğinin devam ettiğini görüyoruz. Ancak artan rekabet, şirketin pazar payını geçen seneki %56'dan bu sene %48'e gerilemesine neden oldu. Tesla'nın Temmuz ayındaki satış rakamı, geçen seneye göre %18 artarak 118.000 oldu.
Tesla'nın şu ana kadar 2 milyon ön sipariş alan Cybertruck'ı teslimatlarını tamamlamak için önünde hala çok yol var. Şirket, Cybertruck'ın fiyatını bir kaç kez artırdı ve 100.000 dolara kadar çıkardı. Buna rağmen talep büyük ve satın almak isteyenlerin uzun süre beklemesi gerekiyor.Kaynakça https://www.autonews.com/sales/tesla-cybertruck-honda-prologue-boost-ev-registrations https://www.theverge.com/2024/9/18/24247985/tesla-cybertruck-july-2024-sales-deliveries-match-all-ev-trucks Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)