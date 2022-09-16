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    Türk Telekom'un 2021 Faaliyet Raporu’na LACP’den 14 ödül

    Türk Telekom, uluslararası çapta yüzlerce şirketin faaliyet raporlarının değerlendirmeye alındığı LACP Vizyon Ödülleri’nde hem platin hem altın ödül aldı.          
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    Türk Telekom 2021 Faaliyet Raporu’na LACP’den 14 ödül
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    Halka açık şirketler, periyodik olarak şirketin faaliyet raporlarını açıklıyor. Normalde yatırımcıları bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu raporlar LCP tarafından değerlendirilerek ödüllendiriliyor. Uluslararası çapta yüzlerce şirketin faaliyet raporlarının değerlendirmeye alındığı LACP Vizyon Ödülleri’nde Türk Telekom hem platin hem altın ödül aldı.

    Türk Telekom 2021 Yılı Faaliyet Raporu, LACP Vizyon Ödülleri’nde toplam 14 ödül aldı. “Şirket Grupları, Holdingler” kategorisinde Platin Ödül, “Telekomünikasyon” kategorisinde Altın Ödül’e layık görüldü. “Şirket Grupları, Holdingler” kategorisinde 99 puan aldı, “Telekomünikasyon” kategorisinde ise 98 puan aldı. Kapak tasarımı, yönetici mesajı, anlatım, finansal bilgilerin sunumu, üretkenlik ve navigasyon gibi kriterler üzerinden değerlendirilen Türk Telekom Faaliyet Raporu LACP Vizyon Ödülleri jürisinden tam puan aldı.

    Bu kategorilere ek olarak “raporun sanatsal iletişim mükemmelliği”, “en iyi rapor metni” gibi kategorilerde dahil olmak üzere 14 ödül aldı.

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