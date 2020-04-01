Türk Telekom'dan koronavirüsle mücadele için 40 milyon TL bağış

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında “Milli Dayanışma Kampanyası” adı altında bir bağış kampanyası başlatıldığını duyurmuştu.

Söz konusu kampanyaya Türk Telekom’dan da destek geldi. Türk Telekom’dan yapılan açıklamada, salgından mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na tüm çalışanlar adına toplamda 40 milyon lirayı aşkın bağışta bulunulacağı belirtildi.

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Konuyla ilgili açıklamalarına yer verilen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, ““Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği Millî Dayanışma Kampanyası’na toplumun tüm kesimlerinden gelen destek çığ gibi büyüdü. Türk milletinin ne kadar yüce gönüllü ve samimi olduğunu ortaya koyan bir tablo ile karşılaştık. Böyle mukaddes bir toplumun ferdi olmaktan gurur duyuyorum” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği Millî Dayanışma Kampanyası’na toplumun tüm kesimlerinden gelen destek çığ gibi büyüdü. Türk milletinin ne kadar yüce gönüllü ve samimi olduğunu ortaya koyan bir tablo ile karşılaştık. Böyle mukaddes bir toplumun ferdi olmaktan gurur duyuyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başlatılan kampanyanın amacını “yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır“ sözleriyle açıklamıştı.

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