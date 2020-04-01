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    Türk Telekom'dan koronavirüsle mücadele için 40 milyon TL bağış

    Türk Telekom, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "Milli Dayanışma Kampanyası" isimli bağış kampanyasına 40 milyon TL destek olacağını açıkladı. Kampanya ile dar gelirli vatandaşlara destek sağlanacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türk Telekom'dan koronavirüsle mücadele için 40 milyon TL bağış
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında “Milli Dayanışma Kampanyası” adı altında bir bağış kampanyası başlatıldığını duyurmuştu.

    Söz konusu kampanyaya Türk Telekom’dan da destek geldi. Türk Telekom’dan yapılan açıklamada, salgından mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na tüm çalışanlar adına toplamda 40 milyon lirayı aşkın bağışta bulunulacağı belirtildi.

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    Konuyla ilgili açıklamalarına yer verilen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, ““Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği Millî Dayanışma Kampanyası’na toplumun tüm kesimlerinden gelen destek çığ gibi büyüdü. Türk milletinin ne kadar yüce gönüllü ve samimi olduğunu ortaya koyan bir tablo ile karşılaştık. Böyle mukaddes bir toplumun ferdi olmaktan gurur duyuyorum” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

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    Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği Millî Dayanışma Kampanyası’na toplumun tüm kesimlerinden gelen destek çığ gibi büyüdü. Türk milletinin ne kadar yüce gönüllü ve samimi olduğunu ortaya koyan bir tablo ile karşılaştık. Böyle mukaddes bir toplumun ferdi olmaktan gurur duyuyorum

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, başlatılan kampanyanın amacını “yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır“ sözleriyle açıklamıştı.



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    Portraitclub 1 hf. en beğenilen
    Sol cebinden almış sağ cebine koymuş. Severim böyle oyun havalarını
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    gorkem2626 (Görkem Durul) 1 hf.
    Cumhurbaşkanımızca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz (dekont) karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebiliyor (KVK. Mad. 10/e, GVK Mad. 89/10).
    Cumhurbaşkanımızca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz (dekont) karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir ve kurumlar vergisi matr...
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    Yanıtla +41
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    DH Misafiri 1 hf.
    Çalışanların maaşından kesip vermiş olmasın :)
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    Yorumlar (39) Yorum Yaz Forumda Gör
    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    çok iyi bir bağış teşekkürlet türk telekom :d
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    DEMİRCİEFE (Onur demir) 4 gün
    sen önce git akabank,iş bankası ve garantiye olan 4,5 milyar dolar borcunu öde... ha ben o borçları eneyi abonelerden çıkarırım diyorsan o başka...
    Turkiyenin en batısında abone olmak isteyenlere port yok diye hizmet veremiyorsun. önce tüm ülkeye adam gibi bir hizmet ver..

    haksız ve hukuksuz olarak her aboneden aldıgın her ay 20 tl tutarındaki sabit telefon ücretlerını geri ver..
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    e_capkan (emre capkan) 5 gün
    Az yapmiş

    En çok kar eden firmalardan birisi
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    DH Misafiri 5 gün
    Acaba yaptıkları bağışı vergilerden düşecekler mi
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    Guest-E41A5AE05 6 gün
    1 aylık zamlarıyla geri alırlar.
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    hiçlikteçürüyorum (Vdwlkr ) 6 gün yeni yorumcu
    40 milyon lirayı altyapıyı iyileştirmek için kullansalar şaşırırdım zaten.
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    kayamtky 6 gün
    Aboneliğimi sonlandırdıktan 6 ay sonra borç çıkaran, ve borcu ödemezsem hacizle tehdit eden firma. Bu ve buna benzer üç kağıt yöntemini binlerce kişiye uyguladıklarını düşünün.
    Yani bu bağış parası, haram paradır.
    Telekom kelimesini duyunca içimi bir nefret kaplıyor.
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    [email protected] (Uğur Doğan) 1 hf.
    İnternet ücretini indirimsiz 350₺ yapıp taahhütlü 75₺ yapıyorlar sonra taahhüt bozmak istendiğinde geriye kalan her ay için 275₺ istiyorlar. Bu soyguna üç kağıta devlet baba da sesini çıkarmıyor.
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    DEMİRCİEFE (Onur demir) 1 hf.
    sadece internet kullananlardan, haksız ve hukuksuzca 20 tl ye yakın sabit telefon ücreti al,bin bir hokkabazalıkla abonelerden tırtıkladıkalrını bağış yapıyor.eminim ki kasalarından 1 kuruş çıkmaz bunların...yani haram paraları bağış yapıyor..
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    NT2L 1 hf.
    Paran varsa altyapı yap derler adama.....



    Pardon adam yazdım!
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    9312 kez okundu.
    35 kişi, toplam 39 yorum yazdı.

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    5 etiket daha bağış milli dayanışma kampanyası koronavirüs covid-19 Bilim ve Teknoloji
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