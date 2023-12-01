Türk Telekom'un web sitesine yapay zeka destekli erişilebilirlik özellikleri eklendi

Tam Boyutta Gör Türk Telekom, engelli bireylerin daha rahat kullanabilmesi için web sitesinde bir takım düzenlemeleri hayata geçirdi. Sitedeki erişilebilirlik özellikleri yapay zeka destekli teknolojilerle geliştirildi. Yeni düzenlemenin ardından görme ve işitme engelli müşteriler Türk Telekom’un web sitesinden daha kolay hizmet alabilecek.

Eklenen yeni özellikler neler?

Türk Telekom’dan yapılan açılamada, sektörde bir ilk olduğuna vurgu yapılarak yapay zeka destekli geliştirmeler ile sitenin engelli müşteriler için daha erişebilir hale getirildiği açıklandı. İşitme engelli bireyler için web sitesine yapay zeka destekli işaret dili çeviri sistemi eklendi. Kullanıcılar web içerisinde bulunan metinlere tıklayarak, açılan pencerede yer alan işaret dili çevirisi sayesinde web sitesini kolay bir şekilde kullanabiliyor.

Türk Telekom web sitesine eklenen yapay zeka destekli görsel betimleme aracı sayesinde görme engelli bireyler betimlenen görselleri ekran okuma araçları ile okuyarak akıştan kopmuyor. Belirli düzeyde görme problemi, disleksi tanısı konmuş dikkat eksikliği bulunan bireyler ise siteye eklenen erişilebilirlik aracı sayesinde web sitesinden daha rahat hizmet alabiliyor.

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'Herkes için erişilebilir iletişim' sloganını kullanan Türk Telekom; engelli, gazi ve şehit yakınlarına mobil, evde internet ve ev telefonu hizmetlerinde yüzde 25 indirim uyguluyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde açıklamalarda bulunan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, şunları söyledi:

“Türk Telekom olarak, öncelikli odak noktalarımızdan biri müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak. Bu kapsamda tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını gözeterek ‘Herkes için erişilebilir iletişim' ilkesi ve 'insan odaklı’ hizmet anlayışımızla engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran uygulama ve projeleri hayata geçiriyoruz. Teknolojiyi iyiliğe ve faydaya dönüştürme vizyonumuzla engelli bireylerin dijital kanallarımızdaki deneyimini iyileştirmek üzere web sitemizin erişilebilirliğiyle ilgili düzenlemeler gerçekleştirdik. Yapay zekâ destekli bu son geliştirmeler sayesinde görme engelliler görsel betimleme, işitme engelliler işaret dili çevirisi ve disleksi tanısı konmuş bireyler de erişilebilirlik aracı ile sitemizde kolay bir şekilde hizmet alabiliyor. Bundan sonraki projelerimizde de teknolojiyi toplum faydası adına dönüştürmeye devam edeceğiz."

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