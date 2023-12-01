Türk Telekom'un web sitesine yapay zeka destekli erişilebilirlik özellikleri eklendi

Eklenen yeni özellikler neler?
Türk Telekom’dan yapılan açılamada, sektörde bir ilk olduğuna vurgu yapılarak yapay zeka destekli geliştirmeler ile sitenin engelli müşteriler için daha erişebilir hale getirildiği açıklandı. İşitme engelli bireyler için web sitesine yapay zeka destekli işaret dili çeviri sistemi eklendi. Kullanıcılar web içerisinde bulunan metinlere tıklayarak, açılan pencerede yer alan işaret dili çevirisi sayesinde web sitesini kolay bir şekilde kullanabiliyor.
Türk Telekom web sitesine eklenen yapay zeka destekli görsel betimleme aracı sayesinde görme engelli bireyler betimlenen görselleri ekran okuma araçları ile okuyarak akıştan kopmuyor. Belirli düzeyde görme problemi, disleksi tanısı konmuş dikkat eksikliği bulunan bireyler ise siteye eklenen erişilebilirlik aracı sayesinde web sitesinden daha rahat hizmet alabiliyor.
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'Herkes için erişilebilir iletişim' sloganını kullanan Türk Telekom; engelli, gazi ve şehit yakınlarına mobil, evde internet ve ev telefonu hizmetlerinde yüzde 25 indirim uyguluyor.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde açıklamalarda bulunan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, şunları söyledi:
“Türk Telekom olarak, öncelikli odak noktalarımızdan biri müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak. Bu kapsamda tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını gözeterek ‘Herkes için erişilebilir iletişim' ilkesi ve 'insan odaklı’ hizmet anlayışımızla engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran uygulama ve projeleri hayata geçiriyoruz. Teknolojiyi iyiliğe ve faydaya dönüştürme vizyonumuzla engelli bireylerin dijital kanallarımızdaki deneyimini iyileştirmek üzere web sitemizin erişilebilirliğiyle ilgili düzenlemeler gerçekleştirdik. Yapay zekâ destekli bu son geliştirmeler sayesinde görme engelliler görsel betimleme, işitme engelliler işaret dili çevirisi ve disleksi tanısı konmuş bireyler de erişilebilirlik aracı ile sitemizde kolay bir şekilde hizmet alabiliyor. Bundan sonraki projelerimizde de teknolojiyi toplum faydası adına dönüştürmeye devam edeceğiz."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.