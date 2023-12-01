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    WhatsApp'ta tam gizlilik: Özel konuşmalarınızı sizden başkası göremeyecek!

    WhatsApp, sohbetleri meraklı gözlerden korumak isteyenler için güvenliği hat safhaya çıkaracak yeni özelliğini duyurdu. Kilitli konuşmalar özel bir kodla gizlenebilecek.
    whatsapp gizli kod kilitli sohbet Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, kilitli özel konuşmalarınızı sizden başka kimsenin görememesi için yeni bir özellik duyurdu: Secret Code. Uygulama, hassas konuşmaları gizlemenize yardımcı olmak için kilitli sohbet özelliği sunuyor ancak yeni gizli kod özelliğiyle kilitli konuşmalara yalnızca siz erişebileceksiniz, uygulama içinde tamamen gizlenecek.

    Kilitli sohbetler için gizli kod

    WhatsApp’ta tüm kilitli sohbetlerinizin bir klasörde gösterilmesi yerine artık telefon şifrenizden farklı bir şifreyle bunları gizlemeyi seçebiliyorsunuz. Gizli kodunuz harfler, sayılar, özel karakterler ve hatta emojiler içerebiliyor. Kilitli sohbetler klasörünü sohbet listenizden gizlediğinizde yalnızca arama çubuğuna gizli kodunuzu yazmanız durumunda ortaya çıkacak. Telefonunuza erişimi olan bir kişi, kilitli sohbet klasörünüz olduğunu bile göremeyecek.

    WhatsApp gizli kodlar özelliği bugünden itibaren kullanıcılara açılacak, diğer yeni özellikler gibi tüm kullanıcılara ulaşması zaman alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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