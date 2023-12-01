WhatsApp'ta tam gizlilik: Özel konuşmalarınızı sizden başkası göremeyecek!

Tam Boyutta Gör WhatsApp, kilitli özel konuşmalarınızı sizden başka kimsenin görememesi için yeni bir özellik duyurdu: Secret Code. Uygulama, hassas konuşmaları gizlemenize yardımcı olmak için kilitli sohbet özelliği sunuyor ancak yeni gizli kod özelliğiyle kilitli konuşmalara yalnızca siz erişebileceksiniz, uygulama içinde tamamen gizlenecek.

WhatsApp, yeni güvenlik özelliklerini duyurdu: Kilitli sohbetler 6 ay önce eklendi

Kilitli sohbetler için gizli kod

WhatsApp’ta tüm kilitli sohbetlerinizin bir klasörde gösterilmesi yerine artık telefon şifrenizden farklı bir şifreyle bunları gizlemeyi seçebiliyorsunuz. Gizli kodunuz harfler, sayılar, özel karakterler ve hatta emojiler içerebiliyor. Kilitli sohbetler klasörünü sohbet listenizden gizlediğinizde yalnızca arama çubuğuna gizli kodunuzu yazmanız durumunda ortaya çıkacak. Telefonunuza erişimi olan bir kişi, kilitli sohbet klasörünüz olduğunu bile göremeyecek.

WhatsApp gizli kodlar özelliği bugünden itibaren kullanıcılara açılacak, diğer yeni özellikler gibi tüm kullanıcılara ulaşması zaman alacak.

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