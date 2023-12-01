WhatsApp'ta tam gizlilik: Özel konuşmalarınızı sizden başkası göremeyecek!

Kilitli sohbetler için gizli kod
WhatsApp’ta tüm kilitli sohbetlerinizin bir klasörde gösterilmesi yerine artık telefon şifrenizden farklı bir şifreyle bunları gizlemeyi seçebiliyorsunuz. Gizli kodunuz harfler, sayılar, özel karakterler ve hatta emojiler içerebiliyor. Kilitli sohbetler klasörünü sohbet listenizden gizlediğinizde yalnızca arama çubuğuna gizli kodunuzu yazmanız durumunda ortaya çıkacak. Telefonunuza erişimi olan bir kişi, kilitli sohbet klasörünüz olduğunu bile göremeyecek.
WhatsApp gizli kodlar özelliği bugünden itibaren kullanıcılara açılacak, diğer yeni özellikler gibi tüm kullanıcılara ulaşması zaman alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.