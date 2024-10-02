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    Turkcell, 5G ile Adana'dan Kocaeli'deki ekskavatörü kumanda etti

    Turkcell, TEKNOFEST Adana'daki standında 5G ile canlı demo gerçekleştiriyor. Adana'daki operatör, Kocaeli'deki ekskavatörü kumanda ediyor.                        
    Turkcell, 5G ile Adana'dan Kocaeli'deki ekskavatörü kumanda etti Tam Boyutta Gör
    2-6 Ekim tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Adana’da yeni teknolojiler sergileniyor. Ziyaretçiler, Turkcell’in TEKNOFEST standında 5G’yi test edebiliyor. Etkinlikte 5G ile uzaktaki ekskavatör kumanda ediliyor.

    5G, LTE’ye kıyasla oldukça düşük gecikme ile bağlantı sağlıyor. Bu sayede kablosuz olarak uzaktaki sistemler kullanılabiliyor. Daha önce 5G ile uzaktaki aracın kontrolü, 5G ile uzaktan ameliyat gibi demolar yapılmıştı. TEKNOFEST Adana’daki ise kuş uçuşu 667 kilometre uzakta, Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir ekstavatör uzaktan kontrol ediliyor. Operatör tarafından gerçekleştirilen bu demo sürüşü, TEKNOFEST ziyaretçileri canlı ve gerçek zamanlı olarak seyredebiliyor.

    Turkcell bu demo ile otonom ve bağlantılı iş makinelerinin çeşitli senaryolarda gerçek saha koşullarında nasıl hareket ettiklerini ve çevreleriyle nasıl etkileşime girdiklerini gösteriyor. Ekskavatör, TÜBİTAK’ın Gebze Yerleşkesi’ndeki açık hava laboratuvarında yer alıyor. Söz konusu test ortamında 5G servisi Turkcell tarafından sağlanıyor. Turkcell, bu çalışmada yerli telekomünikasyon teknolojileri üreticisi i2i Systems’in geliştirdiği 5G çekirdek şebekesini kullanıyor.

    5G’nin eğitim, sağlık, ulaşım ve üretim sanayisi başta olmak üzere birçok sektörde devrim niteliğinde dönüşümler sağlayacağını belirten Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Turkcell olarak 5G'ye geçiş için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Teknik altyapımızı yeni nesil teknolojiye uygun hale getirdik ve Türkiye’nin teknoloji üreten ülkeler arasında yer alması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    turkcell, 5g ve
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    Forumdan Konular

    karadenizin en derin yeri dükkana müşteri gelmiyor kopan tırnak acısı nasıl geçer türk telekom"a yeni geçtim sil süpür yok conta kaç derecede yanar

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