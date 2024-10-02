Turkcell, 5G ile Adana'dan Kocaeli'deki ekskavatörü kumanda etti

5G, LTE’ye kıyasla oldukça düşük gecikme ile bağlantı sağlıyor. Bu sayede kablosuz olarak uzaktaki sistemler kullanılabiliyor. Daha önce 5G ile uzaktaki aracın kontrolü, 5G ile uzaktan ameliyat gibi demolar yapılmıştı. TEKNOFEST Adana’daki ise kuş uçuşu 667 kilometre uzakta, Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir ekstavatör uzaktan kontrol ediliyor. Operatör tarafından gerçekleştirilen bu demo sürüşü, TEKNOFEST ziyaretçileri canlı ve gerçek zamanlı olarak seyredebiliyor.
Turkcell bu demo ile otonom ve bağlantılı iş makinelerinin çeşitli senaryolarda gerçek saha koşullarında nasıl hareket ettiklerini ve çevreleriyle nasıl etkileşime girdiklerini gösteriyor. Ekskavatör, TÜBİTAK’ın Gebze Yerleşkesi’ndeki açık hava laboratuvarında yer alıyor. Söz konusu test ortamında 5G servisi Turkcell tarafından sağlanıyor. Turkcell, bu çalışmada yerli telekomünikasyon teknolojileri üreticisi i2i Systems’in geliştirdiği 5G çekirdek şebekesini kullanıyor.
5G’nin eğitim, sağlık, ulaşım ve üretim sanayisi başta olmak üzere birçok sektörde devrim niteliğinde dönüşümler sağlayacağını belirten Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Turkcell olarak 5G'ye geçiş için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Teknik altyapımızı yeni nesil teknolojiye uygun hale getirdik ve Türkiye’nin teknoloji üreten ülkeler arasında yer alması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
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