Türkiye 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke

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Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı dün açıklanan vakalarla birlikte 10 bin 827’ye çıktı. Hayatını kaybeden sayısı ise 168.

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 11 Mart tarihinde duyurulmuştu, bugün koronavirüsün 21. günündeyiz. Türkiye, koronavirüsle en geç tanışan ülkelerden biri olmasına rağmen vaka sayısı hızlı bir şekilde arttı. Vaka sayısına göre dünyada 12. sırada yer alıyoruz.

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Dün açıklanan rakamlarla birlikte vaka sayısı 10 bini aştı. Ülkelerin vaka sayılarına baktığımızda 10 binin üzerinde vakanın olduğu 12 ülke bulunuyor. Türkiye bu 12 ülke arasından 10 bini en hızlı aşan ülke konumunda.

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Euronews, Johns Hopkins Üniversitesi verilerinden yola çıkarak ülkelerin 10 bin vaka sayısına ulaşma hızını görselleştirdi. Grafiğe göre Türkiye ilk 16 günde İran, Güney Kore ve İtalya ile benzer artış hızına sahipken 16. günden sonra farkı açıyor ve en hızlı artışın görüldüğü ülke oluyor.

Türkiye, 10 bin vaka sayısını 20. günde aştı. İran 23. günde, İtalya 25. günde. Diğer ülkelerin 10 bin vakaya ulaşma süresi 1 aydan uzun sürdü. En fazla ölümün yaşandığı İtalya'da ilk 20 günde ülkede sadece 3 vaka görülürken, bu sayının bir anda artışa geçtiği dikkat çekiyor. Toplam 164 bin vakanın bulunduğu ABD’de ilk vakanın tespit edilmesinden yaklaşık 2 ay sonra 10 bin vaka sınırı aşılıyor.

Türkiye’de ilk 10 bin vakaya diğer ülkelerden hızlı bir şekilde ulaşılmasında Türkiye’nin ilk 10 günün, koronavirüs salgının en güçlü olduğu dönem olan Mart ortasına denk gelmesinin etkisi var. Türkiye’de 20. gün sonunda toplam 76981 test yapıldı. Diğer ülkelerde bu rakama ulaşılması 1 aydan fazla sürdü.

https://tr.euronews.com/2020/03/31/10-bin-vaka-sayisina-hangi-ulke-kac-gunde-ulasti

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