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    Türkiye 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke

    Türkiye'de ilk koronavirüs vakası geç görüldü ancak 10 bin vakaya hızlı bir şekilde çıkıldı. Türkiye, 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu.
    1 sa. (Son Güncelleme: 35 dk.)
    3,1b
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    40
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke
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    Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı dün açıklanan vakalarla birlikte 10 bin 827’ye çıktı. Hayatını kaybeden sayısı ise 168.

    Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 11 Mart tarihinde duyurulmuştu, bugün koronavirüsün 21. günündeyiz. Türkiye, koronavirüsle en geç tanışan ülkelerden biri olmasına rağmen vaka sayısı hızlı bir şekilde arttı. Vaka sayısına göre dünyada 12. sırada yer alıyoruz.

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    Dün açıklanan rakamlarla birlikte vaka sayısı 10 bini aştı. Ülkelerin vaka sayılarına baktığımızda 10 binin üzerinde vakanın olduğu 12 ülke bulunuyor. Türkiye bu 12 ülke arasından 10 bini en hızlı aşan ülke konumunda.

    Türkiye 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke
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    Euronews, Johns Hopkins Üniversitesi verilerinden yola çıkarak ülkelerin 10 bin vaka sayısına ulaşma hızını görselleştirdi. Grafiğe göre Türkiye ilk 16 günde İran, Güney Kore ve İtalya ile benzer artış hızına sahipken 16. günden sonra farkı açıyor ve en hızlı artışın görüldüğü ülke oluyor.

    Türkiye, 10 bin vaka sayısını 20. günde aştı. İran 23. günde, İtalya 25. günde. Diğer ülkelerin 10 bin vakaya ulaşma süresi 1 aydan uzun sürdü. En fazla ölümün yaşandığı İtalya'da ilk 20 günde ülkede sadece 3 vaka görülürken, bu sayının bir anda artışa geçtiği dikkat çekiyor. Toplam 164 bin vakanın bulunduğu ABD’de ilk vakanın tespit edilmesinden yaklaşık 2 ay sonra 10 bin vaka sınırı aşılıyor.

    Türkiye’de ilk 10 bin vakaya diğer ülkelerden hızlı bir şekilde ulaşılmasında Türkiye’nin ilk 10 günün, koronavirüs salgının en güçlü olduğu dönem olan Mart ortasına denk gelmesinin etkisi var. Türkiye’de 20. gün sonunda toplam 76981 test yapıldı. Diğer ülkelerde bu rakama ulaşılması 1 aydan fazla sürdü.



    https://tr.euronews.com/2020/03/31/10-bin-vaka-sayisina-hangi-ulke-kac-gunde-ulasti Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CleanCoders (Fatih ) 57 dk. en beğenilen
    Test sayısı çok olduğu için bence. diğer ülkelerde de bu kadar çok test yapılsaydı onlarda da hızlı artış olurdu. hiç test yapmaz isen hiç artış olmaz. sadece ülü sayısı kadar vaka olur
    Test sayısı çok olduğu için bence. diğer ülkelerde de bu kadar çok test yapılsaydı onlarda da hızlı artış olurdu. hiç test yapmaz isen hiç artış olmaz. sadece ü...
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    4 Yanıt Yanıtla +29
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    kırılanhayaller (u m) 46 dk. CleanCoders
    UMARIM DEDİĞİN GİBİDİR: YOKSA DURUM VAHİM
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    The Imp (- ) 12 dk. CleanCoders
    İtalya'da Türkiyeden daha az mı test yapıldığını zannediyorsun? Sağlık bakanlığımız ilk vaka çıktıktan sonraki hafta içinde yapılan test sayılarını açıklamadı, günlük 10k test sayısını yeni yeni aşıyoruz. İtalya 20 Mart tarihine kadar toplamda 200k üzerinde test yaptığını bildirdi.
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    Winnetou21 (Kamil Akkoç) 11 dk. CleanCoders
    Diger ulkelerde hiç test yapılmıyor zaten haklısın, g.korede yapılan test sayısına bak istersen
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    brawod (Hakan Öztürk) 38 dk.
    Açıkçası panik yaratmaktan başka bir şeye yaramayacak bir haber. Özellikle İtalya'nın virüs karşısındaki malum tutumunu biliyoruz ancak 20 günde 3 vaka kayda geçmiş olmasıyla karşılaştırma yapılmış. Test yapılmazsa bilinen vaka da az olacaktır elbet. Boş çevirmenin lüzumu yok, herkes önlemini alsın. Ülke ekonomisini eleştirenler de İngilizce tweet'ler atıp ecnebiye dilenmeden önce kendileri ekonomiye ne katkı yaptıklarını düşünsünler.



    (Not: Bunlar vaziyetimiz çok iyi demek değil. Bir şey düşünmek illaki bir tarafı tutmak değildir. Ömründe bir ağaç dikmemiş adamın hava kirliliğini eleştirmesi gibi, ekonomiye katkı sağlamayanın da ettiği söz boştur. Sanırsın herkes ihracat kralı, herkes döviz sokuyor ülkeye.)
    Açıkçası panik yaratmaktan başka bir şeye yaramayacak bir haber. Özellikle İtalya'nın virüs karşısındaki malum tutumunu biliyoruz ancak 20 günde 3 vaka kayda g...
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    Last Khan (semih mantar) 9 dk.
    Her bir konuyu yine saçma siyasetinize alet etmşşsiniz sevgili arkadaşlar. Test yapmazsan tabiki vaka sayısı az olur. Güney korede çok fazla test yaptığı için vaka sayısı çok gözüküyor. Ve ayrıca Kimse kusura bakmasın ülkesini beğenmeyen varsa iyi olanada kötü olanada bok atan varsa kapı orada arkadaş. Satın evinizi arabanızı çok beğendiğiniz medeni Avrupanıza gidin.
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    sahibul_ihtiram 10 dk.
    bir arkadasımız turkcesini yazabilir mi? yapilan duanin


    dosya.co/...

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    alemburda34 11 dk.
    Bu gurur hepimizin tesekkurler Türkiye
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    m_yilmazefe (Mehmet Yılmaz) 16 dk.
    Vay Bee, cuma günü olmadan sokağa çıkış kontrollü yasaklanmalı
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    yorumculuklar 18 dk.
    Verinin yorumlanis sekli yanlış; olay pandemi dendiğinden itibaren 10 bine ulasmaya bakılmalı, ilk vakadan sonrasına değil. Ayrıca Türkiye yurtdışından en çok vatandaş toplayan ülke; çıkan vakaların yüzde kaçı bu insanlar kaçı zaten ülkedeydi belli değil. Hatalı yorum.
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    aulkem (Atakan Ülkem) 19 dk.
    Ben Türkiye'nin pandemiye çok iyi tavır aldığını söylemiyorum ama bence bu bilgi istatistiksel değil. İstatistik sayı ile değil oran ile anlamlı olur.

    Soru1: Test yapılanların nüfusa oranı kaç?

    Soru2: Korona pozitif kişilerin nüfusa oranı kaç?

    Soru3: Bu oranların benzer oranda test yapan ülkeler ile karşılaştırıldığında durumu ne?

    Bunların cevabı ile yorum yapmak istatistikçilerin, olmadan yorum yapmak siyasilerin işi :)
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    Lene (Xxxxxxxx Xxxxxxx) 27 dk.
    AKP nin İKTİDARINDA Artık hiç bir şeye Şaşırmıyoruz..



    Birileri İBB bahane etmiş ama 800 Bin OY Tokat gibi Yapışmış..

    Alışacaksınız Yavrum Alışacaksınız.. 2023 de ise Kaçacaksınız..
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    redoracle (yıldırım coolboy) 31 dk.
    Noarmal şöyle bi dışarı çıkıp baksanız nedenini anlarsınız zaten,hala grup halinde sohbet eden,yürüyüş yapan vs kurallara asla uymayan insanlar var.

    Birde bazı önlemler geç alındı,bazıları da hala alınmıyor.En baştan şehirler arası çıkma yasağı gelseydi okullar filan kapatılmadan daha iyi olurdu,herkes tatil diye memleketin heryerine dağıldı,aynı şekilde yurtdışından gelen insanlarda da daha sıkı tedbir alınmalıydı.
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    WB 34 dk.
    Ibb ve minibusler balik konservesi gibi adam tasidikca, sahiller parklar bosalmadikca isin zor istanbul..
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    kuasudba 30 dk. WB
    Aynen, sanki algınızı yiyen varmış gibi bu şekilde halkı kışkırtmaya çalışmaya devam edin.

    800 bin fark yetmemiş.



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