Türkiye, 2022 yılında 65 milyar 256 milyon gigabyte internet kullandı

- Mobil abone sayısı 90,3 milyon
- Fiber kullanıcıları artıyor
- 65 milyar 256 milyon gigabyte internet kullanıldı
- Yorumlar
Paylaşılanlara göre sektörde faaliyet gösteren firmaların satış gelirleri önceki yıla göre yüzde 40,7 artarak 130 milyar TL’ye ulaştı. Gelirlerle birlikte benzer şekilde yatırımlar da artış gösterdi. Sektördeki tüm işletmecilerin yatırımları yüzde 42,7 artarak 31 milyar TL seviyesine erişti.
Mobil abone sayısı 90,3 milyon
Geçtiğimiz yılın sonu itibariyle Türkiye’deki mobil abone sayısı 90,3 milyona ulaştı. Mobil abone yaygınlığı ise yüzde 105,9 oldu. Mobil abonelerin 82,9 milyonu 4,5G aboneliğini tercih ederken 4,5G hizmeti toplam abonelerin yüzde 91,8'ini oluşturdu. M2M (Makineden Makineye) abone sayısı yıllık bazda yüzde 8,7 artarak 8.1 milyona ulaştı. Yıl sonu itibariyle taşınan mobil numara sayısı ise 9,6 milyon oldu. Hemen alttaki tablodan operatöre göre kullanıcı sayısı ve diğer detayları görebilirsiniz.
Fiber kullanıcıları artıyor
Son verilere göre toplam genişbant internet abone sayısı bir yılda 2,5 milyon artarak 90,6 milyona ulaştı. Bu sayının 71.7 milyonunun mobil abone olduğunu da altını çizelim. Türkiye’nin fiber altyapısı ise yüzde 9,8 büyüyerek 517.3 bin kilometreye erişti. Bu bağlamda fiber abone sayısı ise yüzde 17,8 artarak 5.7 milyona yükseldi. xDSL abone sayısı yüzde 1,9 düşerek 11.1 milyon kişi, kablo aboneleri ise yüze 3,3 artarak 1.4 milyon kişiye ulaştı.
65 milyar 256 milyon gigabyte internet kullanıldı
Karaismailoğlu yaptığı açıklamada 2021 yılının son çeyreğinde sabit genişbant abonelerininortalama aylık veri kullanımı 204 gigabyte olduğunu, bu sayının 2022 yılının son çeyreğinde bu rakamın 243 gigabyte'a yükseldiği, mobil abonelerde ise 2021 yılı dördüncü çeyreğinde 11 gigabyte olan veri kullanımının 14,8 gigabyte'a ulaştığını söyledi. 2022'nin tamamında ise 65 milyar 256 milyon gigabyte internet kullanıldı.Kaynakça https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/pazar-verileri/ceyrek-raporu-2022-4-c-eyrek-22-03-23-kurumdis-i.pdf https://www.bthk.org/Documents/raporlar/pazar-verileri-sektorel-raporlar/2022%20Q4%20Raporu.pdf https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/bakan-karaismailoglu-2022de-65-milyar-256-milyon-gigabyte-internet-kullanildi/2867741 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı