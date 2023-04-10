Türkiye, 2022 yılında 65 milyar 256 milyon gigabyte internet kullandı

Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, geçtiğimiz yıla ait Elektronik Haberleşme Sektörü verilerini içeren raporunu yayınladı. 2022’nin dördüncü çeyreğine ilişkin bu rapor aynı zamanda yılın tamamını da içerisine alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise bu raporu değerlendirerek Türkiye’nin internet kullanımı ve diğer telekomünikasyon bilgilerini paylaştı.

Paylaşılanlara göre sektörde faaliyet gösteren firmaların satış gelirleri önceki yıla göre yüzde 40,7 artarak 130 milyar TL’ye ulaştı. Gelirlerle birlikte benzer şekilde yatırımlar da artış gösterdi. Sektördeki tüm işletmecilerin yatırımları yüzde 42,7 artarak 31 milyar TL seviyesine erişti.

Mobil abone sayısı 90,3 milyon

Geçtiğimiz yılın sonu itibariyle Türkiye’deki mobil abone sayısı 90,3 milyona ulaştı. Mobil abone yaygınlığı ise yüzde 105,9 oldu. Mobil abonelerin 82,9 milyonu 4,5G aboneliğini tercih ederken 4,5G hizmeti toplam abonelerin yüzde 91,8'ini oluşturdu. M2M (Makineden Makineye) abone sayısı yıllık bazda yüzde 8,7 artarak 8.1 milyona ulaştı. Yıl sonu itibariyle taşınan mobil numara sayısı ise 9,6 milyon oldu. Hemen alttaki tablodan operatöre göre kullanıcı sayısı ve diğer detayları görebilirsiniz.

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Fiber kullanıcıları artıyor

Son verilere göre toplam genişbant internet abone sayısı bir yılda 2,5 milyon artarak 90,6 milyona ulaştı. Bu sayının 71.7 milyonunun mobil abone olduğunu da altını çizelim. Türkiye’nin fiber altyapısı ise yüzde 9,8 büyüyerek 517.3 bin kilometreye erişti. Bu bağlamda fiber abone sayısı ise yüzde 17,8 artarak 5.7 milyona yükseldi. xDSL abone sayısı yüzde 1,9 düşerek 11.1 milyon kişi, kablo aboneleri ise yüze 3,3 artarak 1.4 milyon kişiye ulaştı.

Bilgisayar satışları radikal bir şekilde düşmeye devam ediyor 3 sa. önce eklendi

65 milyar 256 milyon gigabyte internet kullanıldı

Karaismailoğlu yaptığı açıklamada 2021 yılının son çeyreğinde sabit genişbant abonelerininortalama aylık veri kullanımı 204 gigabyte olduğunu, bu sayının 2022 yılının son çeyreğinde bu rakamın 243 gigabyte'a yükseldiği, mobil abonelerde ise 2021 yılı dördüncü çeyreğinde 11 gigabyte olan veri kullanımının 14,8 gigabyte'a ulaştığını söyledi. 2022'nin tamamında ise 65 milyar 256 milyon gigabyte internet kullanıldı.

Tam Boyutta Gör OECD ülkeleri ve ülkemizde nüfusa göre sabit ve mobil genişbant penetrasyon oranlarına bakıldığında ise gidilmesi gereken daha çok yolun olduğu görülüyor. Temel bağlantı teknolojilerine göre OECD ortalama penetrasyon oranları Aralık 2021 itibarıyla DSL için yüzde 10,6 ve Fiber için yüzde 8,9 seviyesinde gerçekleşirken bu oranlar Aralık itibariyle Türkiye’de DSL için yüzde 4,3 ve Fiber için yüzde 0.18 olarak gerçekleşti.

Tam Boyutta Gör OECD ülkeleri ve ülkemizde nüfusa göre sabit ve mobil genişbant penetrasyon oranları da paylaşıldı. Ülkemizde nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı yüzde 41,1’iken OECD ülkeleri penetrasyon ortalaması yüzde 33.2 seviyesinde. Mobil genişbant penetrasyon oranı ülkemizde yüzde 105,8 iken OECD ortalaması ise yüzde 117.5 seviyesinde.

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