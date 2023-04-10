Bilgisayar satışları radikal bir şekilde düşmeye devam ediyor

Zayıf talep, stok fazlası ve kötüleşen makroekonomik ortam, 2023'ün ilk çeyreğinde geleneksel bilgisayarların sevkiyatındaki hızlı düşüşe katkıda bulunan faktörler oldu. Masaüstü bilgisayarları, dizüstü bilgisayarları ve iş istasyonlarını içeren IDC raporuna göre yılın bu dönemindeki toplam sevkiyatlar 56,9 milyona ulaştı. Bu sayı 2022’nin aynı çeyreğine göre yüzde 29 düşüş anlamına geliyor. Firma bazında baktığımızda ise en büyük düşüşün yüzde 40.5 ile Apple'da yaşandığı görülüyor. En az düşüş ise yüzde 24,2 ile HP bilgisayarlarda kaydedildi.
IDC raporu gelecek için de öngörülerde bulunuyor. Bu öngörülere göre üreticiler kısa vadede zarar görmeye devam edecek. Ancak yılın ikinci yarısından sonra ekonomik toparlanmayla birlikte büyüme evresine geçiş yapılabilir. Ancak raporda ekonomik iyileşmenin 2024’e sarkması halinde toparlanmanın zorlu olacağının altı çiziliyor.
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