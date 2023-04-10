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    Bilgisayar satışları radikal bir şekilde düşmeye devam ediyor

    Bilgisayar satışları bir süredir treni patlamış bir tır gibi yokuş aşağıya doğru hareket ediyor. Görünüşe göre bu eğilim 2023’ün ilk çeyreğinde de aynı şekilde devam ediyor.
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    Bilgisayar satışları radikal bir şekilde düşmeye devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Pandemi döneminde neredeyse her alanda olduğu gibi bilgisayar satışlarında da ciddi bir artış yaşandı. Elbette pandeminin bir gün biteceği ve talebin eski seviyelere döneceği biliniyordu ancak düşüşün bu kadar uzun süre devam edeceği pek tahmin edilmiyordu. Zira küresel ekonomik şartlar da talebi baskılamaya devam ediyor. International Data Corporation’un (IDC) 2023’ün ilk çeyreğine ait raporu kişisel bilgisayar satışlarında ciddi düşüşlerin devam ettiğini gösteriyor.

    Çanlar çalıyor

    Zayıf talep, stok fazlası ve kötüleşen makroekonomik ortam, 2023'ün ilk çeyreğinde geleneksel bilgisayarların sevkiyatındaki hızlı düşüşe katkıda bulunan faktörler oldu. Masaüstü bilgisayarları, dizüstü bilgisayarları ve iş istasyonlarını içeren IDC raporuna göre yılın bu dönemindeki toplam sevkiyatlar 56,9 milyona ulaştı. Bu sayı 2022’nin aynı çeyreğine göre yüzde 29 düşüş anlamına geliyor. Firma bazında baktığımızda ise en büyük düşüşün yüzde 40.5 ile Apple'da yaşandığı görülüyor. En az düşüş ise yüzde 24,2 ile HP bilgisayarlarda kaydedildi.

    Bilgisayar satışları radikal bir şekilde düşmeye devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Raporda yüksek indirimlere rağmen envanterdeki artışın yıl ortasına ve muhtemelen üçüncü çeyreğe kadar devam edeceği, dolayısıyla satışların ve fiyatların düşmeye devam edeceği belirtiliyor. Halihazırda ulaşılan sevkiyat ilginç bir şekilde Q1 2019 ve Q1 2018 döneminin de gerisinde bulunuyor. Üstteki görselden güncel durumu, alttaki görselden de geçmiş dönemi karşılaştırabilirsiniz.

    Bilgisayar satışları radikal bir şekilde düşmeye devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Büyüme ve talepteki duraklama, birçok fabrikanın Çin dışındaki üretim seçeneklerini araştırmaya başlamasıyla tedarik zincirine de değişiklik yapmak için biraz alan sağlıyor. Bu arada, PC üreticileri de yılın geri kalanı için planlarını yeniden düzenliyor ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde lisans maliyetlerinde beklenen artış nedeniyle Chromebook’lara yönelmeye başlıyorlar.

    IDC raporu gelecek için de öngörülerde bulunuyor. Bu öngörülere göre üreticiler kısa vadede zarar görmeye devam edecek. Ancak yılın ikinci yarısından sonra ekonomik toparlanmayla birlikte büyüme evresine geçiş yapılabilir. Ancak raporda ekonomik iyileşmenin 2024’e sarkması halinde toparlanmanın zorlu olacağının altı çiziliyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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    stada şarj aleti sokulur mu iphone eski mailleri göremiyorum instagram okunmamış mesaj var bildirimi d-smart kumanda kanal değiştirmiyor opengl vs directx

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