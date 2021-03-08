Türkiye’de 10 milyon doz koronavirüs aşısı uygulandı

Türkiye, Ocak ayında başladığı koronavirüs aşılama çalışmasında önemli bir eşiği bıraktı. Vatandaşlara 10 milyon doz aşı uygulandı. Çinli üretici Sinovac’ın CoronaVac aşısı kullanılıyor. Bu aşı 28 gün arayla iki doz halinde ücretsiz olarak uygulanıyor.
Aşı olan kişi sayısını anlık takip etmek için: https://covid19asi.saglik.gov.tr/İlginizi Çekebilir Türkiye'ye 3,5 milyon doz daha koronavirüs aşısı geldi
7,5 milyon kişi aşının ilk dozunu, 2,4 milyon kişi aşının ikinci dozunu oldu. Aşı takvimine göre 65 yaş üstü vatandaşlara aşı yapılıyor. Aşı sırası gelen kişiler randevu alarak dilediği tarihte aşı olabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Çinli koronavirüs aşısının Türkiye'deki etkinlik oranı açıklandı"
Aşının etkinliği yüzde 93,5
CoronaVac aşısının yaygın kullanımından önce Faz 3 çalışması yapılmıştı. Ülkemizdeki çalışmanın sonuçları açıklandı. 10 bin 216 gönüllü üzerinde yapılan Faz 3 çalışmasına göre aşı etkinliği yüzde 83,5 olarak hesaplandı. Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak açıklandı. Aşı olup da virüse yakalanan kişiler hastanede yatmaya gerek kalmadan virüsü atlattı. Herhangi bir vefat gerçekleşmedi.
Faz 3 çalışmalarında en sık görülen yan etkiler yüzde 9,8 ile yorgunluk, yüzde 7,6 ile baş ağrısı, yüzde 3,8 ile kas ağrısı, yüzde 2,5 ile ateş ve yüzde 2,4 ile titreme olarak gözlemlendi. Lokal yan etkilerden en sık görüleni, aşı olunan bölgede ağrı olarak açıklandı.
Hangi ülkede kaç doz aşı yapıldı?
|Ülke
|Toplam Doz
|Aşı Türü
|1. ABD
|87,91 milyon
|Pfizer/BioNTech, Moderna
|2. Çin
|52,52 mlyon
|Sinopharm, Sinovac
|3. Birleşik Kralllık
|22,39 milyon
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech
|4. Hindistan
|20,92 milyon
|Covaxin, Oxford/AstraZeneca
|5. Brezilya
|10,58 milyon
|Sinovac, Oxford/AstraZeneca
|6. Türkiye
|10 milyon
|Sinovac
|7. İsrail
|8,65 milyon
|Pfizer/BioNTech, Moderna
|8. Almanya
|7,33 milyon
|Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech
|9. Rusya
|6,58 milyon
|Sputnik-V / EpivacCorona
|10. Birleşik Arap E.
|6,27 milyon
|Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm, Sputnik V
|11. Fransa
|5,48 milyon
|Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca,
|12. İtalya
|5,32 milyon
|Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca,
|13. Şili
|4,61 milyon
|Pfizer/BioNTech, Sinovac
|14. Fas
|4,49 milyon
|Sinopharm, Oxford/AstraZeneca
|15. İspanya
|4,47 milyon
|Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca
*İspanya, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık en son 5 Mart'ta, Çin ise en son 28 Şubat'ta doz sayılarını açıkladı. Tablodaki diğer ülkeler ise günlük açıklıyor.
Kaynakça https://covid19asi.saglik.gov.tr/ https://ourworldindata.org/covid-vaccinations Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Big pharma yine zengin oldu.
Acaba bu sefer salgın yine bitmeyince ne bahane uyduracaklar?
Pfizer firması bu sene için aşılardan 15 milyar dolar kâr beklentisinde olduğunu söylemiş.
Pfizer expects to rake in sales of $15 billion from its Covid-19 vaccine this year
-CNN