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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye’de 10 milyon doz koronavirüs aşısı uygulandı

    Aşılama çalışmalarında ilk 6 ülke arasında yer alan Türkiye, 10 milyon doz aşı uyguladı. Yaklaşık 8 milyon kişi aşı oldu.
    08 Mart 2021, 11:30 (4 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye’de 10 milyon doz koronavirüs aşısı uygulandı
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    Türkiye, Ocak ayında başladığı koronavirüs aşılama çalışmasında önemli bir eşiği bıraktı. Vatandaşlara 10 milyon doz aşı uygulandı. Çinli üretici Sinovac’ın CoronaVac aşısı kullanılıyor. Bu aşı 28 gün arayla iki doz halinde ücretsiz olarak uygulanıyor.

    Aşı olan kişi sayısını anlık takip etmek için: https://covid19asi.saglik.gov.tr/

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    7,5 milyon kişi aşının ilk dozunu, 2,4 milyon kişi aşının ikinci dozunu oldu. Aşı takvimine göre 65 yaş üstü vatandaşlara aşı yapılıyor. Aşı sırası gelen kişiler randevu alarak dilediği tarihte aşı olabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Çinli koronavirüs aşısının Türkiye'deki etkinlik oranı açıklandı"

    Aşının etkinliği yüzde 93,5

    CoronaVac aşısının yaygın kullanımından önce Faz 3 çalışması yapılmıştı. Ülkemizdeki çalışmanın sonuçları açıklandı. 10 bin 216 gönüllü üzerinde yapılan Faz 3 çalışmasına göre aşı etkinliği yüzde 83,5 olarak hesaplandı. Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak açıklandı. Aşı olup da virüse yakalanan kişiler hastanede yatmaya gerek kalmadan virüsü atlattı. Herhangi bir vefat gerçekleşmedi.

    Faz 3 çalışmalarında en sık görülen yan etkiler yüzde 9,8 ile yorgunluk, yüzde 7,6 ile baş ağrısı, yüzde 3,8 ile kas ağrısı, yüzde 2,5 ile ateş ve yüzde 2,4 ile titreme olarak gözlemlendi. Lokal yan etkilerden en sık görüleni, aşı olunan bölgede ağrı olarak açıklandı.

    Hangi ülkede kaç doz aşı yapıldı?

    Ülke Toplam Doz Aşı Türü
    1. ABD 87,91 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna
    2. Çin 52,52 mlyon Sinopharm, Sinovac
    3. Birleşik Kralllık 22,39 milyon Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech
    4. Hindistan 20,92 milyon Covaxin, Oxford/AstraZeneca
    5. Brezilya 10,58 milyon Sinovac, Oxford/AstraZeneca
    6. Türkiye 10 milyon Sinovac
    7. İsrail 8,65 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna
    8. Almanya 7,33 milyon Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech
    9. Rusya 6,58 milyon Sputnik-V / EpivacCorona
    10. Birleşik Arap E. 6,27 milyon Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm, Sputnik V
    11. Fransa 5,48 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca,
    12. İtalya 5,32 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca,
    13. Şili 4,61 milyon Pfizer/BioNTech, Sinovac
    14. Fas 4,49 milyon Sinopharm, Oxford/AstraZeneca
    15. İspanya 4,47 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca

    *İspanya, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık en son 5 Mart'ta, Çin ise en son 28 Şubat'ta doz sayılarını açıkladı. Tablodaki diğer ülkeler ise günlük açıklıyor.



    Kaynakça https://covid19asi.saglik.gov.tr/ https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    WB 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gerek asilama konusunda gerekse virusun ekonomilere getirdigi olumsuz etkilere direnme noktasinda sureci ulke olarak gercekten cok iyi goturuyoruz. Emegi gecen herkese sonsuz tesekkurler.
    Gerek asilama konusunda gerekse virusun ekonomilere getirdigi olumsuz etkilere direnme noktasinda sureci ulke olarak gercekten cok iyi goturuyoruz. Emegi gecen ...
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    L Longg_Night 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    benim hakkımı isteyen kullanabilir
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gerek asilama konusunda gerekse virusun ekonomilere getirdigi olumsuz etkilere direnme noktasinda sureci ulke olarak gercekten cok iyi goturuyoruz. Emegi gecen herkese sonsuz tesekkurler.
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    P phoenixae 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    neden mutasyonlu virüs konuşulmuyor, bi yazı okumuştum aşı mutasyona karşıda etkili diye doğru mu bu, bilen biri yazabilir mi
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    E Elektrikliarabasever 1 sa. ( Mesaj Silindi ) phoenixae
    Brezilya mutasyonu için büyük ihtimalle 3 doz gerekecek fakat ingiltere ve g.afrika (oxford aşısı g.afrika mutasyonuna karşı %10 koruyor) karşı neredeyse tüm aşılar hala koruma sağlamakta.
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    interwap (Volkan ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk dozunu olup ikinci dozu olmasına bir kaç gün kalan doktor kornaya yakalanıp 20 günlük yatıştan sonra vefat etti.
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    E Elektrikliarabasever 1 sa. ( Mesaj Silindi ) interwap
    ilk dozun koruyuculuk sunmadığı biliniyor zaten neyi kastetmeye çalışıyorsunuz burada anlayamıyorum?
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    DH Specialist (Emre ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Para tuzağı.

    Big pharma yine zengin oldu.

    Acaba bu sefer salgın yine bitmeyince ne bahane uyduracaklar?
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    Solid State Disk (SSD Bazaar) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Specialist
    Katılıyorum.
    Pfizer firması bu sene için aşılardan 15 milyar dolar kâr beklentisinde olduğunu söylemiş.

    Pfizer expects to rake in sales of $15 billion from its Covid-19 vaccine this year
    -CNN

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    L Longg_Night 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    benim hakkımı isteyen kullanabilir
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