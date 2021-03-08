Türkiye’de 10 milyon doz koronavirüs aşısı uygulandı

Tam Boyutta Gör

Türkiye, Ocak ayında başladığı koronavirüs aşılama çalışmasında önemli bir eşiği bıraktı. Vatandaşlara 10 milyon doz aşı uygulandı. Çinli üretici Sinovac’ın CoronaVac aşısı kullanılıyor. Bu aşı 28 gün arayla iki doz halinde ücretsiz olarak uygulanıyor.

Aşı olan kişi sayısını anlık takip etmek için: https://covid19asi.saglik.gov.tr/

İlginizi Çekebilir

Türkiye'ye 3,5 milyon doz daha koronavirüs aşısı geldi

7,5 milyon kişi aşının ilk dozunu, 2,4 milyon kişi aşının ikinci dozunu oldu. Aşı takvimine göre 65 yaş üstü vatandaşlara aşı yapılıyor. Aşı sırası gelen kişiler randevu alarak dilediği tarihte aşı olabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Çinli koronavirüs aşısının Türkiye'deki etkinlik oranı açıklandı"

Aşının etkinliği yüzde 93,5

CoronaVac aşısının yaygın kullanımından önce Faz 3 çalışması yapılmıştı. Ülkemizdeki çalışmanın sonuçları açıklandı. 10 bin 216 gönüllü üzerinde yapılan Faz 3 çalışmasına göre aşı etkinliği yüzde 83,5 olarak hesaplandı. Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak açıklandı. Aşı olup da virüse yakalanan kişiler hastanede yatmaya gerek kalmadan virüsü atlattı. Herhangi bir vefat gerçekleşmedi.

Faz 3 çalışmalarında en sık görülen yan etkiler yüzde 9,8 ile yorgunluk, yüzde 7,6 ile baş ağrısı, yüzde 3,8 ile kas ağrısı, yüzde 2,5 ile ateş ve yüzde 2,4 ile titreme olarak gözlemlendi. Lokal yan etkilerden en sık görüleni, aşı olunan bölgede ağrı olarak açıklandı.

Hangi ülkede kaç doz aşı yapıldı?

Ülke Toplam Doz Aşı Türü 1. ABD 87,91 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna 2. Çin 52,52 mlyon Sinopharm, Sinovac 3. Birleşik Kralllık 22,39 milyon Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech 4. Hindistan 20,92 milyon Covaxin, Oxford/AstraZeneca 5. Brezilya 10,58 milyon Sinovac, Oxford/AstraZeneca 6. Türkiye 10 milyon Sinovac 7. İsrail 8,65 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna 8. Almanya 7,33 milyon Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech 9. Rusya 6,58 milyon Sputnik-V / EpivacCorona 10. Birleşik Arap E. 6,27 milyon Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm, Sputnik V 11. Fransa 5,48 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca, 12. İtalya 5,32 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca, 13. Şili 4,61 milyon Pfizer/BioNTech, Sinovac 14. Fas 4,49 milyon Sinopharm, Oxford/AstraZeneca 15. İspanya 4,47 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca

*İspanya, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık en son 5 Mart'ta, Çin ise en son 28 Şubat'ta doz sayılarını açıkladı. Tablodaki diğer ülkeler ise günlük açıklıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.