Bir o kalmıştı: Twitter'a hikayeler özelliği geldi

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Twitter’ın ayardır konuşulan ve bir süredir dört farklı ülkede test edilen hikayeler özelliği sonunda herkesin kullanımına açılıyor. Twitter Fleets olarak adlandırılan hikaye özelliği bugün şanslı bir kitlenin, önümüzdeki birkaç gün içerisinde ise herkesin kullanımına sunulacak.

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Twitter Fleets özelliği yalnızca iOS ve Android cihazlarda kullanılacak. Özelliği hızlıca kullanmak istiyorsanız Twitter mobil uygulamanızı güncel tutmakta fayda var.

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Twitter Fleets’in Instagram’daki hikayelerden pek farkı yok. 16:9 formatında dikey fotoğraflar paylaşılacak ve paylaşımlar 24 saat sonunda kaybolacak. Bir tweet’i hikayenize ekleyebileceksiniz. Sonraki güncellemelerle birlikte çıkarma ve canlı yayın özelliği de Fleets’e eklenecek.

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Fleets gönderileri anasayfanın en üstünde görülecek. Hikayeye yanıt verme özelliği de unutulmamış. Yanıtlarınız kişinin DM kutusuna gönderilecek. DM’si kapalı olan kişilere yanıt verilemiyor. Bugüne kadar metin ve video paylaşımıyla öne çıkan Twitter, hikaye özelliği ile fotoğraf paylaşımını da ön plana çıkaracak. Instagram’a Story özelliği geldiğinden beri kullanıcılar Instagram’ı çok daha yoğun bir şekilde kullanıyor. Twitter da benzer etki oluşmasını bekliyor ancak Twitter bu özelliği eklemek için epey geç kaldı.

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