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    Bir o kalmıştı: Twitter'a hikayeler özelliği geldi

    Yıllar süren bekleyiş sona eriyor. Twitter'a bugün itibariyle hikayeler özelliği geliyor. Twitter Fleets olarak adlandırılan özellik herkesin kullanımına açılacak.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bir o kalmıştı: Twitter'a hikayeler özelliği geldi
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    Twitter’ın ayardır konuşulan ve bir süredir dört farklı ülkede test edilen hikayeler özelliği sonunda herkesin kullanımına açılıyor. Twitter Fleets olarak adlandırılan hikaye özelliği bugün şanslı bir kitlenin, önümüzdeki birkaç gün içerisinde ise herkesin kullanımına sunulacak.

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    Twitter Fleets özelliği yalnızca iOS ve Android cihazlarda kullanılacak. Özelliği hızlıca kullanmak istiyorsanız Twitter mobil uygulamanızı güncel tutmakta fayda var.

    Twitter Fleets’in Instagram’daki hikayelerden pek farkı yok. 16:9 formatında dikey fotoğraflar paylaşılacak ve paylaşımlar 24 saat sonunda kaybolacak. Bir tweet’i hikayenize ekleyebileceksiniz. Sonraki güncellemelerle birlikte çıkarma ve canlı yayın özelliği de Fleets’e eklenecek.

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    Fleets gönderileri anasayfanın en üstünde görülecek. Hikayeye yanıt verme özelliği de unutulmamış. Yanıtlarınız kişinin DM kutusuna gönderilecek. DM’si kapalı olan kişilere yanıt verilemiyor. Bugüne kadar metin ve video paylaşımıyla öne çıkan Twitter, hikaye özelliği ile fotoğraf paylaşımını da ön plana çıkaracak. Instagram’a Story özelliği geldiğinden beri kullanıcılar Instagram’ı çok daha yoğun bir şekilde kullanıyor. Twitter da benzer etki oluşmasını bekliyor ancak Twitter bu özelliği eklemek için epey geç kaldı.



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    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    1 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Foruma gelmez inş.
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    TITAN (S K) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çöp
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    zero fear 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Twitter'ı Twitter yapan sadeliği ve işlevselliğiydi bence. Story gibi özellikler magazinsel olduğu için Twitter'ın duruşunu benim açımdan etkiledi şahsen.
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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