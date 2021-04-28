Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'de 5G için ilk tarih verildi: Bekleyiş uzun sürecek

    Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sayan, 5G hakkında ilk kez tarih verdi. 5G'nin 2023 yılında vatandaşın kullanımına sunulacağını belirtti.
    28 Nisan 2021, 14:49 (Güncellendi, 10 dk.)
    233
    187
    9
    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Türkiye'de 5G için ilk tarih verildi: Bekleyiş uzun sürecek
    Tam Boyutta Gör

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 5G ihalesi ve 5G’nin ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında açıklamalarda bulundu.

    5G ne zaman kullanılacak?

    Bakan Yardımcısı Sayan, 2022 yılında frekans ihalesini yapmayı, 2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşın hizmetine sunmayı hedeflediklerini duyurdu.

    2020 yılında birçok ülke 5G’yi kullanmaya başladı. Hedeflenen tarihe göre Türkiye bu ülkelerden yaklaşık 3 sene sonra 5G’ye geçecek. Sayan açıklamasında Türkiye’nin 5G’ye geçen ilk ülkelerden biri olmayı hedeflediklerini söylüyor ancak 2023’e kadar çok sayıda ülke 5G’yi kullanıma sunacaktır. Şu anda dünya genelinde 166 operatör tarafından 5G hizmeti veriliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Havelsan'ın 5G teknolojileri tanıtıldı

    Ayrıca Bkz. "Oppo A95 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri"

    Sayan ayrıca 5G yeni radyo, çekirdek şebeke, Şebeke Yönetim Sistemi, Radyolink gibi ürünlerin Ar-Ge süreçleri ve prototipleri hazırlandığını ve bu ürünlerin demolarının 26 Mayıs 2021’d tanıtılacağını duyurdu.

    5G kullanılan ülkeler

    Türkiye'de 5G için ilk tarih verildi: Bekleyiş uzun sürecek
    Tam Boyutta Gör

    Dünya genelinde çok sayıda şehirde 5G üzerinden sinyal verilmeye başlandı. Bazı ülkelerde doğrudan vatandaşlar 5G’ye erişebilirken bazı ülkelerde sadece ticari kullanımlara izin veriliyor. Ookla ve nperf tarafından hazırlanan 5G haritalarını ziyaret ederek hangi şehirlerde 5G’nin kullanıldığını görebilirsiniz.

    Ookla 5G haritası

    nperf 5G haritası



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Dev şirketlerin Bitcoin heyecanı Sürüyor: Nexon 100 milyon dolarlık BTC Aldı
    3 sa.
    Kripto para borsası Binance kendi NFT platformunu açacağını duyurdu
    20 sa.
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hana-MicHi__ (Hasan ) 43 sn. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    2023’te her gün bir etkinlik var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WeDneS (Ercan ) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    4.5G çalışmıyor 5G şöyle kenarda beklesin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V veysel_444 (WALTER H. WHITE) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Normaldir 4.5 G halen çekmiyor doğru düzgün onu bir ayarlasalar Turkcell falan
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DJ_DISCO (Hüseyin Tahtacı) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu şey değilmi ya ? Daha çok beklersiniz kelimesinin kibarlaştırılmış hali
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Charaznable (Char Aznable) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çinliler 5G ile liman fabrika işletmeye başladı biz halen geçeceğiz.Osmanlının sanayi devrimini kaçıması gibi endüstri 4.0 kaçırmayız inşallah
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    L lollololo 9 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Almanya bile huawei’in altyapısını kullanırken biz neyine yerli alt yapıyı bekliyoruz dünya 5G’yi ülkesine yaymışken biz daha yeni yeni ülkenin belli bölgelerine kurmaya başlıyacaz



    He bide 2 yıl önce falan ülkenin tamamı fiberle kaplanıcak denmişti noldu?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    rte: 5.5G ye hazırız
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dugers (syt dgr) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tamamen Aselsanın Ulak ile 5G gelecek ise 2023'e okeyim.
    Fakat diğer ülkeler gibi Ericsson, Huawei gibi firmalara şebeke altyapısı kurdurulacaksa yuh derim.
    Az daha bekleyip direkt 5.5G ye geçelim o zaman.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mehmet_clk (mehmet çelik) 3 dk. ( Mesaj Silindi ) dugers
    Kendi 5g cihazlarımızı yapmak gibi bir zorunluluğumuz var, yurt dışına gidecek para markaya değil de parça üreticisine gider. cihaz geliştirme de yerli üreticilerin şirket zekası tecrübesi artar.
    Çipset üretimi mevcut şartlarda zorken en azından altyapı yerlileşmiş olur. zamana çok takılmamak lazım. neticede 4G altyapısını ne derece zorladığımıza bakmak lazım, ülkedeki sağlayıcıların verebildiği hızlar daha önemli, 5G ile daha çok ekipman değişimine gidip yine kendi maliyetlerini bize çıkardıktan sonra hızlıca 5G'ye geçmenin ekonomik bir anlamı yok.
    modem'ler 5gbit çalışsa da kullanıcılara ihtiyaç halinde maks.200mbit sürekli hız verecekse 5G'ye hızlıca geçişin bir anlamı yok. önce 4G'de altyapıyı tam kullandırsınlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 24 dk. GÖRÜNTÜLENEN Türkiye'de 5G için ilk tarih verildi: Bekleyiş uzun sürecek Sonraki Huawei Watch GT 2 önemli bir yazılım güncellemesi aldı 1 sa. Cyberpunk 2077'nin yamaları devam ediyor: 1.22 yaması yayınlandı 1 sa. Yeni Game of Thrones dizisi House Of The Dragon'dan ilk görüntüler paylaşıldı 1 sa. Tesla, Model 3'ün dünyanın en çok satan premium sedanı olduğunu açıkladı 2 sa. Total War: Rome Remastered'ın sistem gereksinimleri belli oldu 2 sa. Samsung Galaxy M42 5G tanıtıldı: Snapdragon 750G, 5.000mAh pil ve dörtlü kamera 2 sa. Apple, zayıf talep ve artan rekabet nedeniyle AirPods üretimini azaltıyor 3 sa. Dev şirketlerin Bitcoin heyecanı Sürüyor: Nexon 100 milyon dolarlık BTC Aldı 3 sa. PlayStation 5 ve PlayStation 4'ün ne kadar sattığı açıklandı 4 sa. Alphabet ilk çeyreği rekor gelirle kapattı 4 sa. Microsoft karına kar katıyor 5 sa. RTX 3080 Ti’ın çıkış tarihi netleşiyor 14 sa. Starlink uydularına yeni yörünge izni geldi: Hızlar artacak 15 sa. Buluşma simülasyonu oyunu Tender: Creature Comforts, mobil cihazlar için yayınlandı 15 sa. Oppo A95 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 16 sa. AMD, 3 nm Ryzen 8000’de big.LITTLE benzeri tasarıma geçebilir 16 sa. Kripto para saldırılarına Intel ve Microsoft kalkanı 17 sa. DC'nin yeni filmi The Suicide Squad'dan yeni görseller paylaşıldı 17 sa. Samsung Smart Keyboard Trio 500 üç cihaza bağlanabiliyor 18 sa. Rol yapma oyunu River Legends: A Fly Fishing Adventure, mobil cihazlar için çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız