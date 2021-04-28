Türkiye'de 5G için ilk tarih verildi: Bekleyiş uzun sürecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 5G ihalesi ve 5G’nin ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında açıklamalarda bulundu.

5G ne zaman kullanılacak?

Bakan Yardımcısı Sayan, 2022 yılında frekans ihalesini yapmayı, 2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşın hizmetine sunmayı hedeflediklerini duyurdu.

2020 yılında birçok ülke 5G’yi kullanmaya başladı. Hedeflenen tarihe göre Türkiye bu ülkelerden yaklaşık 3 sene sonra 5G’ye geçecek. Sayan açıklamasında Türkiye’nin 5G’ye geçen ilk ülkelerden biri olmayı hedeflediklerini söylüyor ancak 2023’e kadar çok sayıda ülke 5G’yi kullanıma sunacaktır. Şu anda dünya genelinde 166 operatör tarafından 5G hizmeti veriliyor.

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Sayan ayrıca 5G yeni radyo, çekirdek şebeke, Şebeke Yönetim Sistemi, Radyolink gibi ürünlerin Ar-Ge süreçleri ve prototipleri hazırlandığını ve bu ürünlerin demolarının 26 Mayıs 2021’d tanıtılacağını duyurdu.

5G kullanılan ülkeler

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Dünya genelinde çok sayıda şehirde 5G üzerinden sinyal verilmeye başlandı. Bazı ülkelerde doğrudan vatandaşlar 5G’ye erişebilirken bazı ülkelerde sadece ticari kullanımlara izin veriliyor. Ookla ve nperf tarafından hazırlanan 5G haritalarını ziyaret ederek hangi şehirlerde 5G’nin kullanıldığını görebilirsiniz.

Ookla 5G haritası

nperf 5G haritası

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