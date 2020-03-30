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Sağlık Bakanılığı'nın koronavirüs sayfası güncellendi ve bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye’de bugünkü vaka sayısı 1610.

Bugün 11535 test yapıldı ve 1610 yeni vaka tespit edildi. Bugün 37 kişi hayatını kaybetti. Yeni verilerle birlikte Türkiye’deki toplam test sayısı 76981, toplam vaka sayısı 10827, toplam vefat sayısı ise 168 oldu.

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Dün paylaşılan tabloda iyileşen hasta sayısı 105’di. Bugün 57 hastanın daha iyileşerek toplam sayının 162 olduğunu görüyoruz. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 725, solunum cihazına bağlı hasta sayısı (entübe) 162 olarak paylaşıldı.

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