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    Türkiye'de bugünkü vaka sayısı 1610

    Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Mart 2020 rakamlarını açıkladı. Bugünkü vaka sayısı 1610.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'de bugünkü vaka sayısı 1610
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    Sağlık Bakanılığı'nın koronavirüs sayfası güncellendi ve bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye’de bugünkü vaka sayısı 1610.

     

    Bugün 11535 test yapıldı ve 1610 yeni vaka tespit edildi. Bugün 37 kişi hayatını kaybetti. Yeni verilerle birlikte Türkiye’deki toplam test sayısı 76981, toplam vaka sayısı 10827, toplam vefat sayısı ise 168 oldu.

    Türkiye'de bugünkü vaka sayısı 1610
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    Dün paylaşılan tabloda iyileşen hasta sayısı 105’di. Bugün 57 hastanın daha iyileşerek toplam sayının 162 olduğunu görüyoruz. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 725, solunum cihazına bağlı hasta sayısı (entübe) 162 olarak paylaşıldı.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bahtsız Bedevi_ (Devran Tümtürk) 3 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    İtalyada bir günde 700 kişi ölüyor abd de hemen hemen aynı, bizdeki rakamlar bana çok inandırıcı gelmiyor. Allah şifa versin.
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    beyazsoy (hamza aksoy) 2 sa. Bahtsız Bedevi_
    İnanman için rakamı söyle fahrettin koca o rakamı söylesin. Biz tedbirler sayesinde daha geç başladık ama başladık diğer ülkenin gerisinde gidiyoruz sadece
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    ChiefOfficer (Ilgın Özgül) 59 dk. Bahtsız Bedevi_
    ABD vaka sayısı: 153.246
    İtalya vaka sayısı: 101.739
    Türkiye vaka sayısı: 10.837

    Bence onlarda 700 kişinin, bizde 30-40 kişinin ölmesinin sebebi olarak yukarıdaki rakamlar yeterli. En çok beğenilen yorum olmasına çok şaşırdım.
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    astegon (astegon CF) 3 sa.
    Şimdilik veriler kötü değil. Ama Bu ayın ortalarını geçmemiz lazım.

    Baskılamaya devam.

    6 Yanıt Yanıtla +5
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    _Shepard_ (Alp Aksal) 3 sa. astegon
    Şuan başlangıç olarak en yüksek yükseliş oranı bizde.
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    rorschach_ (B S) 3 sa. astegon
    İtalya ilk vakayı 29 ocakta,

    Biz ilk vakayı 9 martta bildirmişiz.



    5 hafta fark var umarım yetişince öyle olmayız.



    Bugün işe gidenlerin sayısı çoktu.
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    ESOES1981TR (Doktor Ruh) 3 sa. astegon
    grafiğe bakınca enfekte olan hasta hızlanmasında birinciyiz virüs tam anlamıyla aktive olduğunda olacakları izle eğer bu milletin doğal bağışıklık üretme yeteneği yoksa ya da alınan tedbirlerde gecikme ya da eksiklik varsa sen hayal et

    twitter.com/...



    [twitter=https://twitter.com/MacaesBruno/status/1244366860742791170/photo/1]
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    Onurmsq (--- ----) 27 dk.
    Bu kadar test sayisini kime yapiyorlar. Herkes test icin hastaneye mi gidiyor
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    Rocksolidv (Soul ) 45 dk.
    Veriler inandırıcı değil
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    yhyilkrgll (Yahya Ilker) 50 dk.
    Allah rahmet eylesin

    #evdekal
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    GrAy (Dursunali keskin) 1 sa.
    Vaka sayısının çok olması sürecin kötü yönetildiği anlamına gelmez. Almanya'da da rakamlar çok yüksek ama ölü sayısı 560. Çünkü çok iyi test yaparak hastaları önceden tespit ettiler, izolasyonu sağladılar. Bu hastalığa %80 halk yakalanacak bundan kaçış yok. Asıl olay bunu zamana yayarak sağlık sistemini çökertmemek.
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    smart1978 (X Y) 2 sa.
    Sokaya Cikma Yasagi olmadan bu halde bugunluk boyle resmi degerlere inanasi zor geliyor. Supheleniyor insan. Karantina altindaki ulkelerde bile KArantinaya ragmen kati engellere ragmen sayilar yuksek iken genis acidan ele alinca baska ulkelerle de kiyaslayinca ... Bilemiyorum yani ...
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    deoks 2 sa.
    Bu günlerdeki ciddiyet devam ederse nisan sonuna kadar durum kontrol altına alınabilir. Aşının bulunması uzun sürer ama tedavi yöntemleri hızlı bir şekilde ilerleme kaydediyor.
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    magnapeccatrix (Fatih Solak) 2 sa. yusufd84
    O yasağı almak icin herkese odeme yapmalari lazim ona da para yok simdi anladin.
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    astegon (astegon CF) 2 sa.
    Bu arada italya bugün;

    4050 yeni vaka

    812 yeni ölüm

    Vaka sayısı azalma trendinde

    Peak noktayı geçti muhtemelen italya
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    kuasudba 2 sa.
    ibb vefat hizmeti skandalından sonra bu rakamlara inanmalı mıyız ?
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    3733 kez okundu.
    17 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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