Türkiye’de deprem felaketi: Elon Musk’tan Starlink uydu interneti açıklaması

"Onaylanır onaylanmaz gönderebiliriz"
Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX şirketine ait Starlink uydu internet hizmeti, yörüngedeki uydular vasıtasıyla yüksek hızlı internet sunuyor. Starlink hizmeti resmi olarak Türkiye’de hizmet vermemekte ve en az 2024 yılına kadar da ülkemize gelmesi beklenmiyor. Bununla birlikte Musk’ın Twitter’dan yapmış olduğu açıklamada “Starlink henüz Türk hükümeti tarafından onaylanmadı. Onaylanır onaylanmaz gönderebiliriz” ifadelerini kullandı.
Starlink neler sunuyor?
Öte yandan Starlink hizmeti için de yüksek bir ödeme gerekiyor. Tek seferlik 600 dolar değerindeki donanım yatırımından sonra aylık 110 dolar abonelik ile hizmet kullanılabiliyor. Bu fiyatlandırma ise farklı paketlerde değişiklik gösteriyor. Halihazırda ABD ve Kanada’nın büyük kısmı Starlink kapsama alanına giriyor. Benzer şekilde Avrupa ve teknik olarak Türkiye’de de Starlink hizmeti sunulabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?