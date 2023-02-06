Türkiye’de deprem felaketi: Elon Musk’tan Starlink uydu interneti açıklaması

Tam Boyutta Gör Saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. En az 10 ilden hissedilen deprem, çevre illerde farklı depremleri de tetikledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “4. seviye uluslararası alarmdayız” açıklamasında bulundu. SpaceX CEO’su Elon Musk ise Starlink açıklaması yaptı.

"Onaylanır onaylanmaz gönderebiliriz"

Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX şirketine ait Starlink uydu internet hizmeti, yörüngedeki uydular vasıtasıyla yüksek hızlı internet sunuyor. Starlink hizmeti resmi olarak Türkiye’de hizmet vermemekte ve en az 2024 yılına kadar da ülkemize gelmesi beklenmiyor. Bununla birlikte Musk’ın Twitter’dan yapmış olduğu açıklamada “Starlink henüz Türk hükümeti tarafından onaylanmadı. Onaylanır onaylanmaz gönderebiliriz” ifadelerini kullandı.

Starlink neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Starlink halen kısıtlı bir kullanıma sahip olsa da SpaceX, sürekli olarak yörüngeye yeni uydular fırlatıyor. Dünya çapında 1 milyon aboneyi geride bırakan servisin sunduğu internet hızları ise hayli yüksek. Son verilere göre Starlink internet hızları 50 ile 200 Mbps arasında değişiyor. Bu yüksek dalgalanma seviyesi yetersiz uydu ve yüksek kullanıcı sayısından kaynaklanıyor.

AFAD hayati uyarı bildirimi nedir? Nasıl açılıp kapatılır? 2 ay önce eklendi

Öte yandan Starlink hizmeti için de yüksek bir ödeme gerekiyor. Tek seferlik 600 dolar değerindeki donanım yatırımından sonra aylık 110 dolar abonelik ile hizmet kullanılabiliyor. Bu fiyatlandırma ise farklı paketlerde değişiklik gösteriyor. Halihazırda ABD ve Kanada’nın büyük kısmı Starlink kapsama alanına giriyor. Benzer şekilde Avrupa ve teknik olarak Türkiye’de de Starlink hizmeti sunulabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

Türkiye’de deprem felaketi: Elon Musk’tan Starlink açıklaması