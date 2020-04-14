Türkiye'de koronavirüs tedavisi herkese ücretsiz

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Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre Türkiye’de koronavirüse yakalanan herkes ücretsiz olarak tedavi edilecek. Sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak.

Koronavirüs salgını dünyayı etkisi altına almış durumda. Bazı ülkelerde sosyal güvencesi veya sigortası olmayan kişiler ücretli olarak tedavi ediliyor. Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile birlikte Türkiye’de herkes ücretsiz tedavi edilecek. Bu karar test kiti, koruyucu ekipman ve ilaç masraflarını da kapsıyor.1 Mart’tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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Resmi Gazete’de yayınlanan karar şöyle:

"MADDE1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki madde eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

Madde 79 – Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (COVID-19) hastalığı ile mücadele kapsamında herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm kişiler, Sağlık Bakanlığınca dağıtımı yapılacak olan;

a) Söz konusu hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel koruyucu ekipmandan,

b) Hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin sair ekipmandan,

c) Hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlardan, yararlanmada, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak doğabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir."

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200414-16.pdf

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