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    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle internet kullanımı ne kadar arttı?

    Koronavirüs etkisiyle son 3 ayda internet kullanımı arttı. Sabit genişbant internet kullanımında yüzde 20 artış, mobil veri kullanımında yüzde 5.7 oranında artış gözlemlendi.
    4 sa.
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    Diğer
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle internet kullanımı ne kadar arttı?
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Kamu Bilişim Zirvesi etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle internet kullanımındaki artış miktarı ve zararlı yazılımlar konularına değindi.

    Bakan Yardımcısı Sayan’ın açıklamasına göre son 3 ayda sabit genişbant internet kullanımı yüzde 20, mobil veri kullanımı ise yüzde 5.7 oranında arttı.

    Ayrıca Bkz. "HES kodu kullanıma açıldı! Seyahat için gerekli olan kod nasıl alınır?"

    Koronavirüs ile birlikte dijital konferans uygulamalarına ciddi ilgi görüyor. İlginin farkında olan siber suçlular popüler uygulamaların sahte versiyonunu geliştiriyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Ekibi tarafından hazırlanan koronavirüs ile alakalı tehdit istihbarat raporu sayesinde 146 adet sahte dijital konferans uygulaması tespit edildi. Koronavirüs ile alakalı 482 zararlı dropper ve komuta kontrol merkezi engellendi. Yapay zeka kullanılarak koronavirüs ile alakalı alan adlarına yönelik taramalar da yapılmaya devam ediyor



    https://www.haberturk.com/sahte-video-konferans-uygulamalarina-dikkat-haberler-2687036-teknoloji Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Whippoorwill 3 sa. en beğenilen
    Arttı da ne oldu? Sadece arttı. Bu artışa paralel temelli bir iyileştirme var mı? Elbette yok. Gerisi bildiğiniz gibi.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    java (Tevfik Kaya) 32 dk.
    Dün kardeşime gitmiştim bir iş için ve iftara kaldım... Aman Allah'ım 16 Mbit ADSL denen NET!!! ne rezil bir şeymiş...

    7-8 yıldır fiber (Superonline 100 Mbit) kullanıyorum; hiç mi değişiklik olmaz hızlarda vs ya... 3 PC bağlanmaya çalışınca (Zoom vs.) resmen sürünüyor, sayfa açılmıyor...

    2021'e doğru giderken bu zıkkımı millete internet diye satan Telekom'a ne desek azdır...
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    joven 1 sa.
    Sayın bakanda biraz dürüst biraz içten ve makamının adamıysa eğer ülkemizdeki internetin kullanıcı bazında durumunu derinlemese bir araştırma raporu hazırlatır ve gereğini yapar
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    LGR9 (Levent Görgülü) 3 sa.
    kullanım arttı ve Ookla'nın raporuna göre internet hızları sabitte %5, mobilde %3 azalmış ama saygı değer operatörlerimizden hala adam akıllı bir altyapı hamlesi gelmiyor ve her ne kadar ortalama (average) hız 25Mbps civarı olsa da Medyan (median, ekstrem örneklemlerden aritmetik ortalamaya göre daha az etkilenir.) hız 17.50Mbps civarı, yani gerçek ortalamamız 17.50Mbps.

    <b><u>KAYNAK</u></b>
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    Şıh Hazretleri (- -) 3 sa.
    15 Mbit internete hala it gibi para veriyoruz. Sırf laf olsun diye söylediklerine eminim. Ee artmış, sen ne yaptın? Dibimizdeki Gürcistan, Bulgaristan bile yüksek internet hızlarına düşük fiyattan ulaşıyor.
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    Xit 3 sa.
    kablonet akıllı sınırsız diye bir tarife çıkartmıştı yoğun kullanım zamanlarında yanılmıyorsam 18.00-23.59 saat leri arasında hız düşüyordu. Şimdi görmüştür ebeyinkini herkes evlerde olduğu için yazıyordur tarife...Böyle saçma tarife olmazolsun....
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    Whippoorwill 3 sa. en beğenilen
    Arttı da ne oldu? Sadece arttı. Bu artışa paralel temelli bir iyileştirme var mı? Elbette yok. Gerisi bildiğiniz gibi.
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