Türkiye'de koronavirüs nedeniyle internet kullanımı ne kadar arttı?

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Kamu Bilişim Zirvesi etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle internet kullanımındaki artış miktarı ve zararlı yazılımlar konularına değindi.

Bakan Yardımcısı Sayan’ın açıklamasına göre son 3 ayda sabit genişbant internet kullanımı yüzde 20, mobil veri kullanımı ise yüzde 5.7 oranında arttı.

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Koronavirüs ile birlikte dijital konferans uygulamalarına ciddi ilgi görüyor. İlginin farkında olan siber suçlular popüler uygulamaların sahte versiyonunu geliştiriyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Ekibi tarafından hazırlanan koronavirüs ile alakalı tehdit istihbarat raporu sayesinde 146 adet sahte dijital konferans uygulaması tespit edildi. Koronavirüs ile alakalı 482 zararlı dropper ve komuta kontrol merkezi engellendi. Yapay zeka kullanılarak koronavirüs ile alakalı alan adlarına yönelik taramalar da yapılmaya devam ediyor

https://www.haberturk.com/sahte-video-konferans-uygulamalarina-dikkat-haberler-2687036-teknoloji

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