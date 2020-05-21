HES kodu kullanıma açıldı! Seyahat için gerekli olan kod nasıl alınır?

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Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasının güncellendi ve HES kodu özelliğine kavuştu. Uygulama üzerinden hızlıca HES kodu oluşturulabiliyor.

HES kodu, kişilerin koronavirüs risk durumunun belirlemek ve koronavirüs tespit edilmesi durumunda temaslı takibinin yapılabilmesi için kullanılıyor. Seyahatlerde ve kalabalık etkinliklerde HES kodu zorunlu olacak. Otobüs, tren ve uçaklara HES kodu ibraz edilmeden binilemeyecek.

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HES kodu almanın iki yolu var. Birincisi Hayat Eve Sığar uygulamasından. İkincisi ise SMS yoluyla 2023’e TC no, boşluk, kimlik seri numarasının son 4 hanesi, boşluk, kodun paylaşım süresini gün sayısı olarak yazıp 2023’e SMS atmak. (Örneğin HES 12345678901 1232 45)

Hayat Eve Sığar uygulamasından HES kodu nasıl alınır? Seyahat kodu nasıl alınır?

Seyahatlerde ve çeşitli etkinliklerde istenen HES kodunu Android ve iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Hayat Eve Sığar mobil uygulamasından alabileceksiniz. Eğer daha önce yüklediyseniz uygulamayı güncellemeniz gerekiyor. Uygulamanızın en az 2.0.2 sürümüne güncellenmesi şart.

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Uygulamanın ana ekranından “Hes kodu işlemleri” sayfasına tıklayıp aşağıdaki “Yeni kod ekle” butonuna basmanız gerekiyor. Sonrasında HES kodunuzun ne kadar süre kullanılabileceğini belirleyebiliyorsunuz. Dilerseniz HES koduna isim de verebilirsiniz. “Devam” butonuna bastığınızda HES kodunuz oluşturulmuş olacak. Oluşturduğunuz HES kodunu başka zaman yeniden görmek istiyorsanız “Hes kodu işlemleri” sayfasını açmanız yeterli.

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Kişilerin riskli olup olmadığı nasıl tespit edilir?

HES kodu yalnızca temaslı takibi için değil kişilerin risk durumu hakkında bilgi almak için de kullanılıyor. “Hes kodu işlemleri” sayfasından “Hes kodu sorgulama” alanına karşı tarafın Hes kodunu girerek kişinin koronavirüs risk durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

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