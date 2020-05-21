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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HES kodu kullanıma açıldı! Seyahat için gerekli olan kod nasıl alınır?

    Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı HES kodu özelliği uygulamaya eklendi. Hayat Eve Sığar uygulamasından HES kodu nasıl alınır?
    1 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasının güncellendi ve HES kodu özelliğine kavuştu. Uygulama üzerinden hızlıca HES kodu oluşturulabiliyor.

    HES kodu, kişilerin koronavirüs risk durumunun belirlemek ve koronavirüs tespit edilmesi durumunda temaslı takibinin yapılabilmesi için kullanılıyor. Seyahatlerde ve kalabalık etkinliklerde HES kodu zorunlu olacak. Otobüs, tren ve uçaklara HES kodu ibraz edilmeden binilemeyecek.

    Ayrıca Bkz. "THY uçuşları durdurma kararını uzattı"

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    HES kodu almanın iki yolu var. Birincisi Hayat Eve Sığar uygulamasından. İkincisi ise SMS yoluyla 2023’e TC no, boşluk, kimlik seri numarasının son 4 hanesi, boşluk, kodun paylaşım süresini gün sayısı olarak yazıp 2023’e SMS atmak. (Örneğin HES 12345678901 1232 45)

    Hayat Eve Sığar uygulamasından HES kodu nasıl alınır? Seyahat kodu nasıl alınır?

    Seyahatlerde ve çeşitli etkinliklerde istenen HES kodunu Android ve iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Hayat Eve Sığar mobil uygulamasından alabileceksiniz. Eğer daha önce yüklediyseniz uygulamayı güncellemeniz gerekiyor. Uygulamanızın en az 2.0.2 sürümüne güncellenmesi şart.

    Uygulamanın ana ekranından “Hes kodu işlemleri” sayfasına tıklayıp aşağıdaki “Yeni kod ekle” butonuna basmanız gerekiyor. Sonrasında HES kodunuzun ne kadar süre kullanılabileceğini belirleyebiliyorsunuz. Dilerseniz HES koduna isim de verebilirsiniz. “Devam” butonuna bastığınızda HES kodunuz oluşturulmuş olacak. Oluşturduğunuz HES kodunu başka zaman yeniden görmek istiyorsanız “Hes kodu işlemleri” sayfasını açmanız yeterli.

    Kişilerin riskli olup olmadığı nasıl tespit edilir?

    HES kodu yalnızca temaslı takibi için değil kişilerin risk durumu hakkında bilgi almak için de kullanılıyor. “Hes kodu işlemleri” sayfasından “Hes kodu sorgulama” alanına karşı tarafın Hes kodunu girerek kişinin koronavirüs risk durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

    HES kodu kullanıma açıldı! Seyahat için gerekli olan kod nasıl alınır?
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    double or nothing 9 dk.
    Dedem kalp ve tansiyon hastası, özel araç ile memlekete götürme şansımız var mı ? 65 yaş üstü için e devletten alınıyor herhalde belge, ancak başvurmak için aile hekiminden sağlık raporu tarzında bir şey alınması gerekiyormuş. Bu sağlık raporu kalp ve tansiyon hastalığı tarzında şeyler mi yoksa başka sağlık problemleri için mi ?
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    fitamino (Olgun Portakal) 13 dk.
    Sansi arabayla seyahat edersek hes lazim mi?
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    Mirram 34 dk.
    Yarın ki izinde evden 8km uzağa gideceğim bunu alarak mi gitmeliyim
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    smart1978 (X Y) 51 dk.
    Covid19 testi yaptırmadan niye veriliyor anlamış değilim 💥??🤔😱😡😳🤯😨
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 54 dk.
    Ben uygulamayı yeni indirdiysem uygulama bunu söylemeyecek, 1 hafta önce hasta biriyle temastamıydım bildirmeyecek. Ben çıktığında yükledim ve takip ediyor beni, şu an bir temasım yok sildim telefonumdan temasa girdim geri yükledim bu durumda da haberi olmayacak sistemin. HES kodu temiz olan taşıyıcı/hasta değildir demek çok büyük bir hata. Bu duruma güvenerek o kişiyi toplu taşımaya almak, bir şehirden bir şehre gitmesine izin vermek ne kadar doğru kafamda büyük bir soru işareti.
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    volkantipi (volkan tipi) 1 sa.
    Benimde kayınpeder edevlet üzerinden 65 yaş seyahat izni aldı. Annesini araba ile götürecek. Uygulamadan yine birşey yapmaya gerek var mı?
    1 Yanıt Yanıtla
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    snipercover (Mehmet Kekeç) 1 sa. volkantipi
    Otobüs, tren ve uçaklara HES kodu ibraz edilmeden binilemeyecek.
    Ancak şahsi araçla giderse gerek yok.
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    Jeremy Klakson 1 sa.
    peki şunu merak ediyorum seyahat izin belgesi yerine mi geçecek bu? mesela arabayla yazlığa gidiyorum diyelim polise bu kodu söyleyip sınırdan geçebilecek miyiz? bugün sınırsız süreli hes kodu aldım ama seyahat yasağı var 4 haziranda seyahat yasağından sonra bu kodla arabamla şehir dışına çıkabilecek miyim?
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 1 sa. Jeremy Klakson
    Seyahat izin belgesi yerine geçmiyor.

    HES kodu sadece toplu ulaşımlarda zorunlu.
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    CaDDeS (fuat aydin) 1 sa. Jeremy Klakson
    Seyahat yasağı kalkmaz ise yani şuan mevcut durumdaki gibi olursa sanmiyorum. Bu kod ule seyahat edemeyecegiz.



    Zaten bu kod ile herkese bir numara verip hangi ucakta hangi otobüslerde kimler seyahat etmis. İçlerinden biri pozitif olur ise kimleri alacagimizi bilelim diye.
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