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    Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 6 Haziran

    Türkiye'nin günlük Koronavirüs tablosu güncellendi. İşte 6 Haziran itibariyle Türkiye'de Koronavirüs hastalığının seyrini gösteren güncel Türkiye günlük koronavirüs tablosu:
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 6 Haziran
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    Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, Türkiye'nin Koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

    Paylaşılan bilgilere göre 6 Haziran Cumartesi günü itibariyle 35.846 adet COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 878 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 169.218'e yükseldi.

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    6 Haziran koronavirüs tablosu

    Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 21 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 4.669'a ulaştı.

    Olumsuz verileri bir kenara bırakıp, iyileşen hasta sayısına göz atacak olursak; bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 1.922 hasta daha virüsü yenerek, sağlığına kavuştu. İyileşen toplam hasta sayısı da 135.322'ye yükselmiş oldu.

    6 Haziran Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 591, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 264 olarak kayıtlara geçmiş durumda.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    NamelessEngineer 5 sa.
    İnsanları test sayısı ve vefat sayısı ile kandırmaya çalışıyorlar.
    Bugün hastaneye gitseniz zor nefes alıyorum, ateşim var, öksürüyorum deseniz size de test yaparlardır herhalde. Önemli olan vaka sayısı ve oda çok yüksek... (vaka sayısının yüksekliğinden birilerini suçladığım yok sorun halkta)
    İnsanları test sayısı ve vefat sayısı ile kandırmaya çalışıyorlar. Bugün hastaneye gitseniz zor nefes alıyorum, ateşim var, öksürüyorum deseniz size de test ...
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    PatlıcanMusakka 57 dk.
    Sen insanlara artık normalleşiyoruz bütün yasakları kaldırıyoruz dersen hastalık bitti zannederler.

    Vaka sayısı 10 kişi iken herkes panikle evlerine kapandı evde hayat var diye televizyonlarda bas bas bağırdılar.

    Bugün vaka sayısı biline 35 bin. Millet sokaklarda cirit atıyor. Artık herkes kendisinden mesul.
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    BJK 2 sa.
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    düştengüzel (Efe Soydan) 2 sa.
    dolmuşa 35-40 kişi biniyor nerede sosyal mesafe hepsinde maske olsa kaç yazar
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    lazer__ 2 sa.
    bugün çarşıda şöyle bi gözlemledim milleti durum içler acısı



    Bakkallar maske takmıyor eldiven yok... gelen giden müşteride de maske yok mesafe falan hak getire



    B202 ve malum marketlerde kasiyerler maskeyi çene altına indirmiş sohbet muhabbet gırla



    Bi tane pide lahmacun salonunun önünden geçtim hepsi maskeyi çene altına indirmiş mesafe falan yok laylay sohbet edip iş yapıyorlar



    Berberin önünden geçtim maske yok heriflerde.. Traş yapıyorlar



    Kimsenin umrunda değil bir kesim cahil cühela ile bu iş çok çok zor
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    düştengüzel (Efe Soydan) 2 sa.
    maske takmayı bırakan tonla insan var buralarda
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    fablebora (Boran ÖZKAYALI) 2 sa.
    Sokaklardaki görüntü ve rakamlar birbirini desteklemiyor.

    2 aylık bebeleri bile kundakta dışarı çıkartıyorlar.

    Yazık günah.

    Bu güzel ülke bu dangalaklar yüzünden kaybediyor.
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    deoks 3 sa.
    Bu rakamlara inanmayanlar evden 2 aydır dışarı adım atmıyorlardır umarım. İntihar olur kendileri açısından çünkü.
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    Artizt (Mert ) 2 sa. deoks
    Hayatımıza değer verip, canımızı yolda bulmadığımızı düşündüğümüz suçlu biz olduk anasını satıyım.



    Sokağa çıkan çıksın, hastalanacak ve ölecek ben değilim nasılsa bu saatten sonra insanlara laf anlatamıyorum.
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    Gökkubbe (Berkay ) 4 sa.
    2. pik noktasına gelmek için önce vaka sayısının sıfırlanması gerekli. Haberlerde ve çoğu kişinin söylediği ikinci dalga söylemi yanlış, daha ilk dalga bitmedi.
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    astegon (astegon CF) 4 sa.
    1000 civarlarında çok takıldık. Umarım önümüzdeki hafta verileri iyi gelir yoksa İran gibi 2. peak e doğru yürürüz.
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    11 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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