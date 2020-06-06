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    POCO F2 Pro Türkiye'ye geliyor

    Geçtiğimiz ay duyurulan POCO F2 Pro için Xiaomi Türkiye tarafından resmi açıklama geldi. POCO F2 Pro, ilerleyen günlerden Türkiye'de satışa sunulacak. İşte POCO F2 Pro özellikleri ve yurt dışı fiyatı:
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    10 sa.
    1,8b
    2
    13
    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Türkiye, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz ay duyurulan POCO F2 Pro'nun Xiaomi Türkiye garantili olarak Türkiye'de de satılacağını duyurdu.

    Çoğu zaman yeni ürünlerini ülkemizde satışa sunmadan önce sosyal medyadan duyuran Xiaomi Türkiye, POCO F2 Pro için net bir tarih belirtmezken, "%99'u yüklendi bile... Yeni POCO ile tanışmanıza çok az kaldı!" ibarelerine yer verdiği ikinci tweet'le de telefonun çok yakın bir zamanda satışa sunulacağının siyallerini verdi. 

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    POCO F2 Pro özellikleri

    İnç başına 395 ppi yoğunluğunda 1080 x 2400p FullHD+ çözünürlük sunan, 6.67 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran üzerine kurulan POCO F2 Pro, Corning Gorilla Glass 5 ile korunan çerçevesiz ekranla geliyor. Çerçevesiz ekranlı bu tasarımın önündeki en büyük engellerden biri olan ön kamera, açılıp kapanabilen bir mekanizma içerisine yerleştirilmiş ve böylelikle %92.7 gibi oldukça agresif bir ekran/kasa oranı elde edilmiş.

    Saniyede 120 kare ağır çekim kabiliyetine sahip 20 MP çözünürlüklü selfie kamerasına ev sahipliği yapan bu mekanizma, 0.58 saniyede açılıp kapanırken, düşme sırasında da otomatikman kapanabiliyor.

    POCO F2 Pro Türkiye'ye geliyor
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    20: 9 görüntü formatına sahip ve HDR10 + ile sertifikalandırılan bu ekranın en büyük eksisi ise 60 Hz yenileme hızı sunuyor olması. İçerisinde parmak izi tarayıcıya ev sahipliği yapan Samsung üretimi ekran, güneş ışığı altında maksimum 1200 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. 

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    Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 865 ile güçlendirilen POCO F2 Pro'nun temel sürümünde 6 GB kapasiteli LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama birimi bulunsa da 8 GB LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama birimi kullanan 256 GB hafıza seçeneği de tüketicilerin önüne sunuluyor.

    POCO, telefonun termal performansını artırmak için soğutma tarafına ayrıca özen göstererek, POCO F2 Pro'da LiquidCool Technology 2.0 adını verdiği özel bir sıvı soğutma çözümüne yer veriyor.

    POCO F2 Pro Türkiye'ye geliyor
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    Tüm bu donanımın beslenme kaynağı ise 4700 mAh kapasiteli batarya. 30W hızlı şarj desteğine sahip batarya, 63 dakikada tam şarj olabiliyor. 

    Bağlantı tarafında ise telefona Wi-Fi 6 modem, 5G destekli Snapdragon X55 modem, kızılötesi algılayıcı, 400 metreye kadar kapsama alanı sunan Bluetooth 5.1 destekli Süper Bluetooth, NFC, 3.5mm kulaklık girişi ve USB-C girişi eşlik ediyor. Tüm bunlara ek olarak daha stabil bir internet bağlantısı için aynı anda üç ağa bağlanabilen 5G MultiLink özelliğine de yer verilmiş durumda.

    POCO F2 Pro'nun dörlü kamera kurulumunda yer alan görüntü sensörlerinin teknik özellikleri şu şekilde:

    • 64 MP Sony IMX686 ana kamera sensörü (1/1.7 inç sensör boyutu, 26 mm odak uzaklığı, 0.8µm piksel boyutu, piksel birleştirme teknolojisi ile 1.6µm süper piksel oluşturma, OIS desteği)
    • 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera sensörü (123 derece çekim imkanı)
    • 5 MP çözünürlüklü telefoto kamera sensörü (50 mm odak uzaklığı, 2 kat optik yakınlaştırma)
    • 2 MP çözünürlüklü derinlik kamera sensörü

    Teknik detayları yukarıdaki gibi olan kamera donanımı, 8K çözünürlükte video çekebiliyor. Buna ek olarak Super Night Scene 2.0, sinema çekim modu, tek tıkla vLog modu gibi yapay zeka destekli çeşitli çekim modları da kamera yazılımına dahil edilmiş.

    POCO F2 Pro Türkiye'ye geliyor
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    POCO F2 Pro yurt dışı fiyatı ne kadar?

    Kutudan Android 10 işletim sistemi üzerine Poco Launcher 2.0 kullanıcı arabirimi giydirilmiş şekilde çıkan POCO F2 Pro; gri, mor, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle satın alınabiliyor.

    POCO F2 Pro'nun RAM ve depolama kapasitesine göre fiyatlandırması ise şu şekilde:

    • 6 GB RAM + 128 GB hafızalı POCO F2 Pro - 499 euro
    • 8 GB RAM + 256 GB hafızalı POCO F2 Pro - 599 euro



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    Bloodin 9 sa. en beğenilen
    Tahmini fiyatları söyleyeyim:

    6/128: 7299 TL

    8/256: 8699 TL



    Avrupa fiyatlarına %90 vergimizi ekleyince aşağı yukarı bunlar çıkıyor, bu fiyatlara da satamayacaklar...
    Tahmini fiyatları söyleyeyim: 6/128: 7299 TL 8/256: 8699 TL Avrupa fiyatlarına %90 vergimizi ekleyince aşağı yukarı bunlar çıkıyor,...
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    Yanıtla +8
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    M3BKT 4 sa.
    Mi 10T Pro… Hoşgeldin… Reis…
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    Guaire (Tayfun ) 5 sa.
    Devletin vergi kazığı ve distribütör kazığı ile birlikte 7500TL civarında olur tahminen.

    Türkiye'ye gelebilecek en ekonomik Snapdragon 865li telefon Realme X50 Pro gibi gözüküyor, ama Realme'nin öyle bir niyeti var mı? Eğer getirirlerse modeline bağlı olarak 5000-6000 arası bir fiyatı görebilir.
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    _ReLaX_35_ (Sy ) 6 sa.
    mi 10 avrupada 799 euro ama şuan 630 euro felan internet sitelerinden bulabiliyorsunuz ben poco f2 ninde kısa vadede satış fiyatının avrupada 400 euro altına ineceğini dşünüyorum.3k felan avrupadan alınabilir fakat imei düşündürüyor :( tr de 6-7k arası olacaktır maalesef .
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 6 sa.
    en fazla ederi 4.000 ama bu rakam hayal en az 5500 tl bu bile hayal olabilir nasıl bir marka anlamadım bu telefonun aynısı 3 marka olarak sınıflandırılmış olacak
    xiaomi m10t , k30 pro , poco f2 pro ama hepsi aynı ...
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    Askaparta 7 sa.
    Katilimiz ne kadar ücret isteyecek göreceğiz.
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    nnoovvaa (Muhammed Ali Çatalbaş) 7 sa.
    F1'i 1.5 yıldır kullaniyorum. 2350TL'e almistim. Bakalim iki katina bilr bunu alabilecek miyim?....
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    FoBç (Fırat Orak) 8 sa. yeni yorumcu
    Arka kameraları çok güzel yerleştirilmiş

    Pop up kamera gerçekten çok seviyorum

    Çerçevesiz ekran da çok güzel kötü yanı bir çin firması olması...
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    Bloodin 7 sa. FoBç
    4 yıl önce Galaxy Note 4'ten geçmiş ve o gün bu gündür Xiaomi kullanan biri olarak söyleyebilirim ki feci yanılıyorsunuz. Şu anda elimde Mi 9T Pro var, bu cihazın bir önceki nesli, çoğunlukla amiral gemileri kullandım bugüne kadar ve bu cihaz kadar memnun kaldığım hiçbir cihaz olmadı K30 Pro yani Poco F2 Pro'yu es geçeceğim çünkü kızılötesi hariç bende olmayıp da F2 Pro'da olan dikkatimi çeken hiçbir ekstra özellik yok. Sonraki nesilde kızılötesine ek olarak güçlü stereo hoparlörler, IP sertifikası ve OIS gelirse o zaman ciddi şekilde düşünürüm, ya da Mi 20 olabilir sonraki telefonum ama Xiaomi'den vazgeçmeyi düşünmüyorum
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    hadjimurat (Murat Demircan) 8 sa.
    K20 proyu 8/256 yurtdışından 2600 türk lirasına aldım

    Varın gerisini siz hesaplayın
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 9 sa.
    Bu telefonun olayı ucuza amiral gemi işlemci sunması değil miydi? Mi 10 dan daha pahalıya satılacak büyük ihtimalle.
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    evlbleef 9 sa.
    Gelsin gelsin de ucuza gelmeyeceği belli.
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    5 etiket daha Poco F2 Pro poco f2 pro özellikleri poco f2 pro türkiye Mobil Teknolojiler poco f2 pro fiyat
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