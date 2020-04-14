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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk Hava Yolları'ndan tüm dış hat seferleriyle ilgili yeni açıklama

    Türk Hava Yolları, koronavirüs nedeniyle meydana gelen sefer iptallerini yayınladığı sayfasını güncelledi. Yapılan yeni duyuruda, tüm dış hat seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
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    havacılık
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türk Hava Yolları'ndan tüm dış hat seferleriyle ilgili yeni açıklama
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    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, havacılık sektörünü derinden etkilemeye devam ediyor. Ülkemizin önemli temsilcisi Türk Hava Yolları da bu kapsamda aldığı yeni önlemleri duyurdu.

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    Koronavirüs nedeniyle gerçekleşen sefer iptallerini duyurduğu sayfayı güncelleyen Türk Hava Yolları, tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs 2020’ye kadar durdurduğunu açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklama şöyle:

    “Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar  durdurulmuştur. 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm iç hat uçuşlarımız 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.”

    Ayrıca Bkz. "Samsung, COVID-19 ilaçları üretecek"

    Koronavirüsün THY'nin yolcu rakamlarına etkisi

    Koronavirüs salgını Türk Hava Yolları’nın yolcu rakamlarını olumsuz etkiledi. Şirketin KAP’a yaptığı bildirimde, 2019’un mart ayında 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısının 2020 yılının aynı döneminde yüzde 53’lük azalışla 2,8 milyon olarak gerçekleştiği açıklanmıştı. Yolcu sayısının iç hatlarda yüzde 44,9 oranında, dış hatlarda ise yüzde 59,1 oranında azaldığı bildirildi.



    https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/iptal-seferler/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    baranel (xxxx xxxx) 2 dk.
    Keşke önce ülkemizdeki yabancılar için bi uyarı yapıp bu kararı alsaydı. Irak iran afganistan mısır vsvs vatandaşları ile dolu ülke. Vatandaşlarınızı alın deseydi. Biz nasıl salgında dünyanın her yerinden türkleri aldıysak onlarda almalı.
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    interwap (Volkan ) 13 dk.
    Şusn havada Kuveyt Kayseri uçuşu görünüyor. Bu hariç mi?
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