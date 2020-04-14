Türk Hava Yolları'ndan tüm dış hat seferleriyle ilgili yeni açıklama

Tam Boyutta Gör

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, havacılık sektörünü derinden etkilemeye devam ediyor. Ülkemizin önemli temsilcisi Türk Hava Yolları da bu kapsamda aldığı yeni önlemleri duyurdu.

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsün etkisi otomotivde üretim ve ihracat rakamlarına yansımaya başladı

Koronavirüs nedeniyle gerçekleşen sefer iptallerini duyurduğu sayfayı güncelleyen Türk Hava Yolları, tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs 2020’ye kadar durdurduğunu açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm iç hat uçuşlarımız 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.”

Ayrıca Bkz. "Samsung, COVID-19 ilaçları üretecek"

Koronavirüsün THY'nin yolcu rakamlarına etkisi

Koronavirüs salgını Türk Hava Yolları’nın yolcu rakamlarını olumsuz etkiledi. Şirketin KAP’a yaptığı bildirimde, 2019’un mart ayında 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısının 2020 yılının aynı döneminde yüzde 53’lük azalışla 2,8 milyon olarak gerçekleştiği açıklanmıştı. Yolcu sayısının iç hatlarda yüzde 44,9 oranında, dış hatlarda ise yüzde 59,1 oranında azaldığı bildirildi.

https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/iptal-seferler/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.