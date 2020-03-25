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    Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 2 bini geçti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsün durumu hakkında güncel vaka ve ölüm sayısını açıkladı. Türkiye'de vaka sayısı 2 bini aştı.
    11 dk. (Son Güncelleme: 7 dk.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 2 bini geçti
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'de koronavirüs salgının güncel durumunu açıkladı. Son 24 saatte 5035 kişiye test yapıldı. 561 kişide koronavirüs tespit edildi, 15 kişi hayatını kaybetti.

    Yeni vakalarla birlikte Türkiye'de toplam vaka sayısı 2433 kişiye, ölü sayısı 59 kişiye ulaştı. Koronavirüslü vaka sayısı artma devam ediyor. Henüz kesin olarak iyileşen vaka bulunmuyor. Bakan bazı hastaların iyileştiğini ancak nihai kanıya varmak için biraz daha beklenmesi gerektiğini ifade etmişti. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde iyileşen vakaların duyurulmasını bekliyoruz.

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    Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 10 Mart tarihinde tespit edilmişti. Aradan geçen 15 gün sonunda vaka sayısı 2 bini aştı. Johns Hopkins University verilerine göre dünyada toplam vaka sayısı 450 bini aştı. Bu vakalardan yaklaşık 113 bini iyileşti, 20 bin 800'ü hayatını kaybetti.



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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    kozmos beni sevmiyor 1 sn.
    Panik yapacak bir şey yok, normal grip vs diyenler gelsinde içimizi rahatlatsınlar.

    İtalyada 7 bin kişi oldu.
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    Mustafa Dümen (Mustafa Arda) 1 sn.
    Test sayıları arttıkça vaka sayıları artıyor mantıken. Demek ki daha fazla test daha fazla vaka. Umarım bir an önce kurtuluruz bu beladan.
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    emreb78 (Emre BOYACILAR) 10 sn.
    Test sayısı bu seviyelerin altına inmeden artarak devam edilmeli. En hızlı sürede ne kadar hasta insan kontrol altına alınırsa o kadar hızlı yayılma kontrolu sağlanacaktır. Güney Kore örneğinde olduğu gibi.
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    vs-fb (Vn S) 1 dk.
    Millet akıllanmadığı sürece daha da artar. Herkes kendi önlemini alacak. İlla zorla mı arkadaş. Beyin bedava. Yasak çıkmayacak. Herkes biliyor, yasak çıksa faturalar nasıl ödenecek. Devlet te el atamaz. Herkes kendi önlemini alacak. Başka çaresi yok.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 dk.
    Sokağa çıkma yasağı getirmedikleri sürece son hız artacak vaka sayıları. Tabi parayı vatandaşa yedirmektense kendileri ve yandaşları yiyor.
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    Askaparta 3 dk.
    Test sayısı bu seviyelerde oturmalı.
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    Hedef2020 4 dk.
    Normalde günde 2500 3000 test yapılirken bu sefer 5000 adet yapılmış.
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