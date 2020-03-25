Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 2 bini geçti

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'de koronavirüs salgının güncel durumunu açıkladı. Son 24 saatte 5035 kişiye test yapıldı. 561 kişide koronavirüs tespit edildi, 15 kişi hayatını kaybetti.

Yeni vakalarla birlikte Türkiye'de toplam vaka sayısı 2433 kişiye, ölü sayısı 59 kişiye ulaştı. Koronavirüslü vaka sayısı artma devam ediyor. Henüz kesin olarak iyileşen vaka bulunmuyor. Bakan bazı hastaların iyileştiğini ancak nihai kanıya varmak için biraz daha beklenmesi gerektiğini ifade etmişti. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde iyileşen vakaların duyurulmasını bekliyoruz.

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Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 10 Mart tarihinde tespit edilmişti. Aradan geçen 15 gün sonunda vaka sayısı 2 bini aştı. Johns Hopkins University verilerine göre dünyada toplam vaka sayısı 450 bini aştı. Bu vakalardan yaklaşık 113 bini iyileşti, 20 bin 800'ü hayatını kaybetti.

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