Borlu el dezenfektanının seri üretimi başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla bor katkılı el dezenfektanı müjdesini verdi. Seri üretim başlıyor.

Bakan Fatih Dönmez, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiği telekonferans bağlantısında bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlandığını duyurdu. Ürünün Ar-Ge çalışmaları Eti Maden bünyesindeki BOREN şirketi tarafından yapıldı.

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Bor katkılı el dezenfektanın diğer el dezenfektanlarından farklı olarak cildin tahriş olmasını önlediği ifade ediliyor. Bakan Dönmez, "Bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı yağı ve su karışımını içermektedir. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanı cildin tahriş olmasını önlüyor." dedi.

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