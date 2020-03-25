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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Borlu el dezenfektanının seri üretimi başlıyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle el dezenfektanı tüketimi arttı. Talebin yerli kaynaklarımızla üretilen ürünlerden karşılanması için bor katkılı el dezenfektanının seri üretimi başlıyor.
    1 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Borlu el dezenfektanının seri üretimi başlıyor

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla bor katkılı el dezenfektanı müjdesini verdi. Seri üretim başlıyor.

    Bakan Fatih Dönmez, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiği telekonferans bağlantısında bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlandığını duyurdu. Ürünün Ar-Ge çalışmaları Eti Maden bünyesindeki BOREN şirketi tarafından yapıldı.

    Ayrıca Bkz. "Dezenfektan, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere 6 milyon TL'ye kadar destek"

    Bor katkılı el dezenfektanın diğer el dezenfektanlarından farklı olarak cildin tahriş olmasını önlediği ifade ediliyor. Bakan Dönmez, "Bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı yağı ve su karışımını içermektedir. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanı cildin tahriş olmasını önlüyor." dedi.



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    WB 1 sa. en beğenilen
    Aciklarimizi kapayalim, guzel gelisme..



    Ayrica madem bu bor denilen sey bizde bol bulunuyor dibine kadar suyunu sıkalım paramiz yabanciya akmasin..
    Aciklarimizi kapayalim, guzel gelisme.. Ayrica madem bu bor denilen sey bizde bol bulunuyor dibine kadar suyunu sıkalım paramiz yabanciya akmasin...
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    Devin Weston (Devin Weston) 58 dk. yeni yorumcu
    Ekmek arası bor ne zaman yiyeceğiz?
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    WB 1 sa. en beğenilen
    Aciklarimizi kapayalim, guzel gelisme..



    Ayrica madem bu bor denilen sey bizde bol bulunuyor dibine kadar suyunu sıkalım paramiz yabanciya akmasin..
    Yanıtla +7
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    smart1978 (X Y) 1 sa.
    Ben de ana maddesi bor turevi sandim. Katki maddeliymis. Geri kalan icerikler zaten bilinen kimyasallar...
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