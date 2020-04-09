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    Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 42282'ye çıktı

    9 Nisan 2020 tarihine ilişkin koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı. Bugün sonuçlanan testlerle birlikte Türkiye'de toplam koronavirüs hasta sayısı 42282'ye çıktı.
    7 sa. (Son Güncelleme: 7 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 42282'ye çıktı
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünün koronavirüs vaka, vefat ve test sayılarını paylaştı. Yeni rakamlarla beraber toplam vaka sayısı 42282 oldu.

    Türkiye’de bugünkü test sayısı 28578, bugünkü vaka sayısı 4056, vefat sayısı 96, iyileşen sayısı ise 296 olarak açıklandı.

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    Toplam test sayısı 276338, toplam vaka 42282, toplam vefat 908, toplam iyileşen sayısı 2142 oldu. Yoğun bakımda 1552, entube durumunda 1017 hastamız bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Hastalara uzaktan ilaç ve yemek servisi yapan araç göreve başladı"

    Dünyada vaka sayısı bir buçuk milyonu geçti

    Johns Hopkins University verilerine göre dünyada koronavirüs vaka sayısı bugün itibariyle 1,5 milyonu geçti. Toplam vefat sayısı yaklaşık 100 bin, iyileşen sayısı ise 350 bin olarak belirlendi.

    Türkiye'nin günlük koronavirüs artışını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    huntedman (ahmet yılmaz) 7 sa. en beğenilen
    - Sağlık Bakanlığı'nın temin edeceği maskeler 3 büyük ilaç dağıtım firmasının depolarına ulaştırılacak ve eczanelere dağıtımı yapılacak.
    - Eczanelerin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmekte. Talepler bakanlık tarafından takip edilecek.
    - 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecekr.
    - Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecek. Eczacılar, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecek.
    - Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacak.


    Ölme eşeğim ölme yaz gelince sana yonca vereceğim.
    Evde oturanlarında dışarı çıkması sağlanacak böylece.
    İşte böyle mücadele ediliyormuş görüntüsü devam edecek.
    Virüs kendiliğinden yok olmadıkça bu ülkede işler zor biraz.
    - Sağlık Bakanlığı'nın temin edeceği maskeler 3 büyük ilaç dağıtım firmasının depolarına ulaştırılacak ve eczanelere dağıtımı yapılacak. - Eczanelerin sadec...
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Barbaros Hayrettin Paşa 35 dk. yeni yorumcu
    çok korkutucu bir şey
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    A.B.D(azimBora) (Azim Bora Der) 37 dk.
    Bu virüs olayının bitmesi en az 1.yılı bulur bende şahsen kontrollü şekilde yasağı mantıklı buluyorum. İstanbul'da yaşayan birisi olarak zaten yarısından fazlasına bulaşacak bir gerçek şuan süreç aşamasında yeni yaptırımlar gerekli.Herkes birlik beraberlik diyor ancak bana sahte geliyor bir tane maske için bile kaç kez karar değişti. ben edevlet üzerinden maske istedim 1 hafta geçti ne gelen var ne giden nerede bu maske ?
    gerçekten doğru veriler ile halkı doğru şekilde aydınlatmak gerekli yoksa mayıs haziran gibi üzülürüz.
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    LOOP2535 2 sa. yeni yorumcu
    Arkadaşlar bedava maske için gerekli işlemler için buradan ulaşabilirsiniz. https://www.dogalguzelim.com/e-devlet-bedava-maske-basvurusu/
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    şizofrensavar 2 sa. yeni yorumcu
    Dünyada hangi ülkelerde tam olarak sokağa çıkma yasağı var? Ben şunu anlıyorum bazı mesajlardan: Birçok ülke(büyük devletler) herkesi eve kapatmış ve herkesin maaşını ödüyor. Kimse dışarıda değil.
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    LOOP2535 2 sa. yeni yorumcu
    Arkdaşlar hakkımıza hayırlısı tedbiri elden. https://www.gereklibelgeler.net/
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    Cem (Cem Kaya) 4 sa.
    Devlet vatandaşı değil ekonomiyi seçti. vatandaş ölmüş umurunda değil. ekonomi iyi olunca bu olaylardan sonra bakın güclü çıktık imajı verecekler. oysaki kimbilir o mezarlarda sayısı meçhul kaç kişi olacak. Allah virüsten ve bunlardan hepimizi korusun.
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    [email protected] (Uğur Doğan) 4 sa.
    Çalışmayan kesimi eve kapattılar, nasıl olsa çalışmıyorlar sokağa çıkmalarına gerek yok dendi yasak koyuldu, çalışan insanları hamal gibi çalıştırıyorlar.
    Temizlik ürünleri üreten bir firmada çalışıyorum. Aylık en yoğun zamanda 200000-250000 koli ürün satılırken geçen ay 450000 koli ürün satışını geçmiştik. 2 güne 1, +8 saat mesai yapıyoruz.
    16 kişilik servislere 8 kişi oturuyor. binerken inerken ateş ölçülüyor.
    Yemekler azaltıldı, kapatıldı. Uykusuz, yorgun, stresli bir şekilde çalışıyoruz.
    Ayın 9'u benim 45 saat fazla mesaim var.
    4 Yanıt Yanıtla
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    Bay Muhalefet 4 sa. [email protected]
    Hadi gene iyisin kirvem köşeyi döndün bu ay
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    CleanCoders (Fatih ) 2 sa. [email protected]
    şanslısın. Turizm sektöründe çalışsaydın muhtemelen işsizdin.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 5 sa.
    Hani e devlet üzerinden başvuru yapılınca eve maske getirecekti PTT kargo ile.?
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    frotolkien (Cemal Cemal) 4 sa. Hakimutata Insane
    Deneme yanılma yöntemi uyguluyorlar. İnsan hayatı bu kadar ucuz işte.
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    sissil (Orhan ) 5 sa.
    Haftaya peak noktasına ulaşacığımızı zanneden var. Sıkı durun parti daha yeni başlıyor.

    Tam karantina yada sokağa çıkma yasağı gelmeden tepe noktasına ulaşmamız imkansız. Oda anca bu karar alındıktan 1 hafta sonra falan olur.

    Halen maske eldiven ile 20 yaş altı 65 yaş üstü ile bu hastalığın kaybolup gideceğine inanalar var.

    Devlet iki tane hastane yapıyor hemde 45 gün sonrası için. Kapalı kapılar ardında konuşulanın ne olduğunu buradan bile anlayabilirsiniz.

    2 hafta önce sokağa çıkma yasağı ilan edilseydi şu anda bu kadar vaka da olmayacaktı. işler daha da sarpa sarıyor.

    Zaten bu saatten sonra ne yaparsan yap önüne geçemezsin.

    Hükümet kabul etmiş bu hastalık nüfusun çoğunluğuna bulaşacak bari yavaş yavaş bulaşsın hastanelerde sirkülasyon olsun.

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    CleanCoders (Fatih ) 2 sa. sissil
    nüfusun çoğunluğuna bulaşacak olmasını tüm dünya kabul ediyor, hukumet ile ne alakası var. var sayalım sokağa çıkma yasağı uyguladın. hiç vaka görülmedi. yıllarca yurt dışına kapalı bir ülke olarak mı hayatımızı devam ettireceğiz.
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    astegon (astegon CF) 2 sa. sissil
    Hangi modele göre, hangi öngörüye göre parti yeni başlıyor?

    11 Mart'tan beridir yani yaklaşık 1 aydır vakalarımız var.

    Vakaların %60-65'i istanbul ve istanbul'da durum sıkıntılı. İstanbul tarafında sıkıntı görüldüğü için önlem amaçlı hastaneler yapılıyor. Ha ama keşke bunlar yeni arazilere değil mevcut binalara vs yapılsaydı. Ak Parti'nin büyük hatasıdır bu ama sebebi de belli oldu. Erman bey iyi ikna etmiş birilerini.

    Tam anlamıyla bir sokağa çıkma yasağı kimse koyamadı. Buyrun internet elinizde. Reputable siteleri araştırın lütfen.

    Sokağa çıkma yasağını en fazla 2-3 gün yapabilirsiniz. 1. haftanın sonunda insanlar aç kalır. İlaçsız kalır. Kaos olur.

    Bugün Türkiye kısmen doğru politikalar uyguluyor. Hayatı tamamen durdurmadan.

    İran bile faz2'ye geçiyorum dedi. Ekonomi durmasın diye. Avusturya 2 haftaya okulları açmayı planlıyor. İspanya kontrol altına aldık diyor.

    Ama partiye biz yeni başlıyoruz?

    Kişisel olarak modelime göre bu ay sonu tepe noktasındayız. (Not: Ph.D. derecemi tahmin üzerine yaptım)

    Tabi bazı sapmalar olabilir.

    Ama sanmıyorum aylara süreceğini.

    Ancak, bir salaklık umarım yapmayız.
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    emre1393 (Emre K......) 5 sa.
    sorsan almanya bizi kıskanıyor.
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