Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 42282'ye çıktı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünün koronavirüs vaka, vefat ve test sayılarını paylaştı. Yeni rakamlarla beraber toplam vaka sayısı 42282 oldu.

Türkiye’de bugünkü test sayısı 28578, bugünkü vaka sayısı 4056, vefat sayısı 96, iyileşen sayısı ise 296 olarak açıklandı.

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Toplam test sayısı 276338, toplam vaka 42282, toplam vefat 908, toplam iyileşen sayısı 2142 oldu. Yoğun bakımda 1552, entube durumunda 1017 hastamız bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Hastalara uzaktan ilaç ve yemek servisi yapan araç göreve başladı"

Dünyada vaka sayısı bir buçuk milyonu geçti

Johns Hopkins University verilerine göre dünyada koronavirüs vaka sayısı bugün itibariyle 1,5 milyonu geçti. Toplam vefat sayısı yaklaşık 100 bin, iyileşen sayısı ise 350 bin olarak belirlendi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs artışını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

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