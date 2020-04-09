Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 42282'ye çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünün koronavirüs vaka, vefat ve test sayılarını paylaştı. Yeni rakamlarla beraber toplam vaka sayısı 42282 oldu.
Türkiye’de bugünkü test sayısı 28578, bugünkü vaka sayısı 4056, vefat sayısı 96, iyileşen sayısı ise 296 olarak açıklandı.İlginizi Çekebilir Türkiye'de koronavirüsün güncel durumu: 2148 yeni vaka
Toplam test sayısı 276338, toplam vaka 42282, toplam vefat 908, toplam iyileşen sayısı 2142 oldu. Yoğun bakımda 1552, entube durumunda 1017 hastamız bulunuyor.
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Dünyada vaka sayısı bir buçuk milyonu geçti
Johns Hopkins University verilerine göre dünyada koronavirüs vaka sayısı bugün itibariyle 1,5 milyonu geçti. Toplam vefat sayısı yaklaşık 100 bin, iyileşen sayısı ise 350 bin olarak belirlendi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs artışını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.
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- Eczanelerin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmekte. Talepler bakanlık tarafından takip edilecek.
- 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecekr.
- Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecek. Eczacılar, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecek.
- Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacak.
Ölme eşeğim ölme yaz gelince sana yonca vereceğim.
Evde oturanlarında dışarı çıkması sağlanacak böylece.
İşte böyle mücadele ediliyormuş görüntüsü devam edecek.
Virüs kendiliğinden yok olmadıkça bu ülkede işler zor biraz.