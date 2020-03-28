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    Şehirler arası seyahat kısıtlamasının detayları belli oldu

    Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek için şehirler arası seyahate bazı kısıtlamalara getirildi. Valilik izni olmadan şehirler arası otobüs ve uçak yolculuğu yapılamayacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Şehirler arası seyahat kısıtlamasının detayları belli oldu
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, dün akşam yaptığı açıklamada şehirler arası otobüs seyahatlerin valilik iznine bağlanacağınıaçıklamıştı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge metni paylaşıldı. Seyahat kısıtlamasının detayları belli oldu.

    Seyahat kısıtlaması bugün saat 17.00’den itibaren başlıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi yalnızca otobüs seyahatlerini kapsıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm yurt dışı uçak seferlerin durdurulduğunu açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise bugün saat 23.59’dan itibaren iç hat seferlerinin sınırlandırıldığını, yalnızca İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirlere uçuş gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı. İç hat seferlerinde de yolcuların ilgili valilikten izin alması gerekiyor.

    Şehirler arası otobüs yolculuğuna ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesi şöyle

    1-Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile iller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi 17:00'den itibaren ancak valiliklerin izni ile yapılabilecektir.

    2- Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması Valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir.

    3- İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi düzenlenecektir.

    4- Seyahat İzin Kurulu vali/kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır. Bu kurullar otogarlarda görev yapacak, bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesi sağlanacaktır.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs salgınında bir günde 2000 vaka"

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    5- Seyahat İzin Kurulunca, şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecektir.

    6- Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır.

    7- Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe bildirilecektir.

    8- Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir.

    9- Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesi sağlanacaktır.

    10- Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir.

    11- Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaklanacaktır.

    12- İzinsiz yolculukların önlenmesi için Valiliklerce yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler planlanacaktır.

    13- Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, valiliklerce sürekli hijyen kuralları açısından denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacaktır.

    Söz konusu kararlar  çerçevesinde, il Valileri tarafından, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 nci ve 72 nci maddeleri gereğince otobüs seferlerinin 28.03.2020 tarihi 17:00'den durdurulması için gerekli kararların ivedilikle alınması, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemelidir.



    icisleri.gov.tr/koronavirus-tebdirleri-kapsaminda-sehirlerarasi-otobus-yolcu-tasimaciligi-ile-ilgili-ek-genelge Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 sa. en beğenilen
    "Sayın Cumhurbaşkanımızın"

    Bu laf nedense beni hep irite ediyor. Vatanım, milletim, bayrağım, andım diyemeyen insanlar ağzından bu sözü düşürmüyorlar. İlginç gerçekten...
    "Sayın Cumhurbaşkanımızın" Bu laf nedense beni hep irite ediyor. Vatanım, milletim, bayrağım, andım diyemeyen insanlar ağzından bu sözü düşürmüyorlar. İl...
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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jeopol 15 dk.
    kacak olarak sizi ozel arabamla istediginiz sehire goturebilirim.

    ucret= 2*yakit masrafi+km
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    Led Zeppelin 46 dk.
    Tüm Dünya'da olanlara bakınca koronavirus yüzünden değil de başka bir şeyin provası yapılıyor gibi geliyor bana.
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    WB 1 sa.
    Sayin Cumhurbaskaniminizin talimatina cani gonulden uyacagiz..



    Istanbul ve Ankara belediyelerine bakinca iyiki yonetimde muhalefet partileri yok diyorum..
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 1 sa.
    Çok geç geliyor herşey, bunların çok önceden yapılması gerekirdi.
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 sa. en beğenilen
    "Sayın Cumhurbaşkanımızın"

    Bu laf nedense beni hep irite ediyor. Vatanım, milletim, bayrağım, andım diyemeyen insanlar ağzından bu sözü düşürmüyorlar. İlginç gerçekten...
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    lazer__ 1 sa.
    Daha umreciler gelmeden yapılacaktı.. Zahmet olmuş
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 sa.
    Özel araç ile şehirler arası gidilebilecek mi
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