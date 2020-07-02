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    Türkiye'de koronavirüsün bölgelere ve cinsiyete göre dağılımı açıklandı

    Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rapor ile Türkiye'de koronavirüsün yaş, cinsiyet ve bölgelere göre etkisi açıklandı. Koronavirüs ülkemizde erkeklere daha fazla bulaşıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'de koronavirüsün bölgelere ve cinsiyete göre dağılımı açıklandı
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    Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin ayrıntılı koronavirüs raporunu yayınladı. Koronavirüsün Türkiye’de bölgelere, cinsiyete ve yaşa göre etkisinin nasıl olduğu görülebiliyor. Rapor 28 Haziran gün sonuna kadarki verilerden oluşuyor.

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    Vakaların coğrafi dağılımına baktığımızda Türkiye’deki toplam 198 bin 284 vakanın 108 bin 749’u yani yaklaşık olarak toplam vakanın yüzde 54’ü İstanbul’da tespit edildi.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs vakalarında iyileşme devam ediyor (1 Temmuz)"

    Vakaların Demografik Dağılımı

    Bildirilen vakaların %48'i kadın, %52'si erkek. Vakaların 14.388'i 15 yaş ve altı çocuklarda (%7,3), 27.199'u 15-24 yaş arasında (%13.7), 98.032'si 25-49 yaş grubunda, 36.777'si 50-64 yaş arasında, 16.672'si 65-79 yaş grubunda gerçekleşmiş olup 5.215’i 80 yaş ve üzerindedir (%2,6).

    Türkiye'de koronavirüsün bölgelere ve cinsiyete göre dağılımı açıklandı
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    Vefatların cinsiyet, yaş ve bölgeye göre dağılımı şöyle:

    Türkiye'de koronavirüsün bölgelere ve cinsiyete göre dağılımı açıklandı
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    Türkiye'de koronavirüsün bölgelere ve cinsiyete göre dağılımı açıklandı
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    28/06/2020 itibarıyla toplam hastaneye yatış sayısı 105.416’dır. Hastane yatışlarının %21,1’i 1-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Hastaneye yatırılan hastaların %7,4'ü entübe edilmiş olup %93,4'ü ise taburcu edilmiştir.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mütercim Bey (Faruk Özcan) 1 hf. en beğenilen
    Sürekli yarım yamalak bilgi paylaşımı yapılıyor. Ver şurada şehir şehir güncel vaka sayısı, toplam vaka sayısı, iyileşen vaka sayısı vs. Saçma sapan muhtemelen insanların %1'inin işine yarayacak yüzdelik dilim paylaşıyorlar.
    Sürekli yarım yamalak bilgi paylaşımı yapılıyor. Ver şurada şehir şehir güncel vaka sayısı, toplam vaka sayısı, iyileşen vaka sayısı vs. Saçma sapan muhtemelen ...
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    Yanıtla +37
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    serhatkabak 1 hf. yeni yorumcu
    keşke vaka sayılırını doğru açıklasalar da ona göre evde gerçekten oturabilsek bizde. Vaka sayısı daha da düşer öyle
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    nsar (Ensar Topaloğlu ) 1 hf. serhatkabak
    Sen soyle gercek degerleri
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    serhatkabak 1 hf. yeni yorumcu nsar
    bir prof'un dediğini söyleyebilirim. Amerikayla yarışıyoruz şuanda. Bakan'mıyım ben gerçek değerleri söylim onlar söyleyecek
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    mcrew (kemal kemal) 4 gün
    Kadınlar makyaj yaptıkları için ellerini yüzüne daha az götürüyor disarda.

    Belki bunun da bir etkisi vardır.
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    Quard (Ahmet G) 4 gün
    Yaş,cinsiyet kadar asıl önemli 81 il nerede? 81 ilin grafiğini neden vermiyorlar ki, gerçekte ne kadar şeffafız...
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 6 gün
    Gün beycim şu düşünmeden yazılan mesnetsiz yorumları silin de sinirimiz bozulmasın.
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    gun (Gün Oksay) 5 gün a_y_k_u_t
    İfade özgürlüğü olmuyor mu nasıl silelim.
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    gun (Gün Oksay) 6 gün
    İstanbul düşmüş güzel ancak Güney Doğu Anadolu neredeyse yaklamış hatta nüfusa oranla geçmiş bile.



    Onun dışında İstanbul çevresi ve Ege’de biraz kötü durumda kendilerine dikkat etmeliler.
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    LordMurat55 (Murat B.) 6 gün
    Orta Karadeniz nerede? Unuttular mı? :)
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    gun (Gün Oksay) 6 gün LordMurat55
    Tahminen ikiye bölüp geçmişler.
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    deoks 6 gün
    Evet rapordan da anlaşılacağı gibi salgın yönetimi sürecinde yapılan en büyük yanlış İstanbul’a giriş çıkış yasağının kaldırılması olmuş.
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    rammusty (mustafa tek) 6 gün
    Birisi de aşıyı buldum diye atıp tutuyordu? Nerde hani? Bir başkası bu virüse herkes yakalanacak diyordu. Gündeme gelmeye çalışanlara inanmayın
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    smart1978 (X Y) 6 gün
    Geriye donuk ve bundan sonrasi icin keske soyle olsaymis :/ :

    Gunluk saglik calisanlarinki ayri, TSK mensuplarinki ayri belirtilmis sekilde olmali.

    Her sehrinde ayri ayri belirtilmeli.

    Bu bilgiler islenebilir halde veritabani dosya bicimlerinde olmali .


    Sadece gorsel grafiklerle bu isler olmaz!
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    redar 1 hf.
    Kaynak neydi; emekti.
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    serhatkabak 1 hf. yeni yorumcu
    keşke vaka sayılırını doğru açıklasalar da ona göre evde gerçekten oturabilsek bizde. Vaka sayısı daha da düşer öyle
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