Türkiye'de koronavirüsün bölgelere ve cinsiyete göre dağılımı açıklandı

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin ayrıntılı koronavirüs raporunu yayınladı. Koronavirüsün Türkiye’de bölgelere, cinsiyete ve yaşa göre etkisinin nasıl olduğu görülebiliyor. Rapor 28 Haziran gün sonuna kadarki verilerden oluşuyor.

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Vakaların coğrafi dağılımına baktığımızda Türkiye’deki toplam 198 bin 284 vakanın 108 bin 749’u yani yaklaşık olarak toplam vakanın yüzde 54’ü İstanbul’da tespit edildi.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs vakalarında iyileşme devam ediyor (1 Temmuz)"

Vakaların Demografik Dağılımı

Bildirilen vakaların %48'i kadın, %52'si erkek. Vakaların 14.388'i 15 yaş ve altı çocuklarda (%7,3), 27.199'u 15-24 yaş arasında (%13.7), 98.032'si 25-49 yaş grubunda, 36.777'si 50-64 yaş arasında, 16.672'si 65-79 yaş grubunda gerçekleşmiş olup 5.215’i 80 yaş ve üzerindedir (%2,6).

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Vefatların cinsiyet, yaş ve bölgeye göre dağılımı şöyle:

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28/06/2020 itibarıyla toplam hastaneye yatış sayısı 105.416’dır. Hastane yatışlarının %21,1’i 1-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Hastaneye yatırılan hastaların %7,4'ü entübe edilmiş olup %93,4'ü ise taburcu edilmiştir.

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