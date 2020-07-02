Türkiye'de koronavirüsün bölgelere ve cinsiyete göre dağılımı açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin ayrıntılı koronavirüs raporunu yayınladı. Koronavirüsün Türkiye’de bölgelere, cinsiyete ve yaşa göre etkisinin nasıl olduğu görülebiliyor. Rapor 28 Haziran gün sonuna kadarki verilerden oluşuyor.İlginizi Çekebilir Türkiye'de karantina uygulanırsa/uygulanmazsa kaç kişiye koronavirüs bulaşacak? (Araştırma)
Vakaların coğrafi dağılımına baktığımızda Türkiye’deki toplam 198 bin 284 vakanın 108 bin 749’u yani yaklaşık olarak toplam vakanın yüzde 54’ü İstanbul’da tespit edildi.
Ayrıca Bkz. "Koronavirüs vakalarında iyileşme devam ediyor (1 Temmuz)"
Vakaların Demografik Dağılımı
Bildirilen vakaların %48'i kadın, %52'si erkek. Vakaların 14.388'i 15 yaş ve altı çocuklarda (%7,3), 27.199'u 15-24 yaş arasında (%13.7), 98.032'si 25-49 yaş grubunda, 36.777'si 50-64 yaş arasında, 16.672'si 65-79 yaş grubunda gerçekleşmiş olup 5.215’i 80 yaş ve üzerindedir (%2,6).
Vefatların cinsiyet, yaş ve bölgeye göre dağılımı şöyle:
28/06/2020 itibarıyla toplam hastaneye yatış sayısı 105.416’dır. Hastane yatışlarının %21,1’i 1-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Hastaneye yatırılan hastaların %7,4'ü entübe edilmiş olup %93,4'ü ise taburcu edilmiştir.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Belki bunun da bir etkisi vardır.
Onun dışında İstanbul çevresi ve Ege’de biraz kötü durumda kendilerine dikkat etmeliler.
Gunluk saglik calisanlarinki ayri, TSK mensuplarinki ayri belirtilmis sekilde olmali.
Her sehrinde ayri ayri belirtilmeli.
Bu bilgiler islenebilir halde veritabani dosya bicimlerinde olmali .
Sadece gorsel grafiklerle bu isler olmaz!
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
7202 kez okundu.
12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
koronavirüs, Türkiye Haberleri ve