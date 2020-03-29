Türkiye'de koronavirüsün güncel durumu: 1815 yeni vaka

Tam Boyutta Gör

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin bugünkü koronavirüs bilançosunu açıkladı. Türkiye’de son 24 saatte 9982 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 1815, bugünkü vefat sayısı ise 23.

İlginizi Çekebilir

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 2 bini geçti

Yeni rakamlarla birlikte Türkiye’de ilk virüsün ortaya çıktığı 10 Mart’tan bugüne toplam test sayısı 65446, toplam vaka sayısı 9217, toplam vefat sayısı 131’e ulaştı. İyi bir haber olarak bugün 35 kişi taburcu olarak toplam iyileşen hasta sayısı 105 olarak açıklandı.

Artış hızı yavaşladı

27 Mart tarihinde 2069 yeni vaka, 28 Mart tarihinde 1704 yeni vaka açıklanmıştı. Bugün yaklaşık 10 bin teste rağmen 1815 yeni vaka olması, vaka artışının yavaşladığını gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: "Koronavirüs uzun süre havada kalamaz""

Şu anda yoğun bakımda 568, entübe durumunda ise 394 hasta bulunuyor. Johns Hopkins University verilerine göre dünayada toplam vaka sayısı 684652, toplam ölü sayısı 32137, toplam iyileşen sayısı ise 145706 olarak ölçüldü.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.