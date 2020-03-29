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    Türkiye'de koronavirüsün güncel durumu: 1815 yeni vaka

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günün koronavirüs vaka ve ölü sayıları açıklandı. Son 24 saatte 9982 test yapıldı ve yeni vakalarla beraber toplam vaka sayısı 9217'ye çıktı.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'de koronavirüsün güncel durumu: 1815 yeni vaka
    Tam Boyutta Gör

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin bugünkü koronavirüs bilançosunu açıkladı. Türkiye’de son 24 saatte 9982 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 1815, bugünkü vefat sayısı ise 23.

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    Yeni rakamlarla birlikte Türkiye’de ilk virüsün ortaya çıktığı 10 Mart’tan bugüne toplam test sayısı 65446, toplam vaka sayısı 9217, toplam vefat sayısı 131’e ulaştı. İyi bir haber olarak bugün 35 kişi taburcu olarak toplam iyileşen hasta sayısı 105 olarak açıklandı.

    Artış hızı yavaşladı

    27 Mart tarihinde 2069 yeni vaka, 28 Mart tarihinde 1704 yeni vaka açıklanmıştı. Bugün yaklaşık 10 bin teste rağmen 1815 yeni vaka olması, vaka artışının yavaşladığını gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: "Koronavirüs uzun süre havada kalamaz""

    Şu anda yoğun bakımda 568, entübe durumunda ise 394 hasta bulunuyor. Johns Hopkins University verilerine göre dünayada toplam vaka sayısı 684652, toplam ölü sayısı 32137, toplam iyileşen sayısı ise 145706 olarak ölçüldü.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    RuLinq (ahmet atakan) 2 sa. en beğenilen
    Ama süreci çok iyi yönetiyorlar(!)
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    grk3m (görkem keskin) 2 sa.
    Ben artık rakamlara inanmıyorum.

    dün 28 martta İstanbul'da sadece 21 kişi hayatını kaybetmiş gözüküyor.

    sistem kapandığı için ekran görüntülerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
    docdroid.net/...

    32 yaşındaki Dilek Tahtalı'nında ölüm nedeni doğal ölüm olarak gözüküyor.
    ekran görüntüsüde aşağıdadır. i.hizliresim.com/...
    Ben artık rakamlara inanmıyorum. dün 28 martta İstanbul'da sadece 21 kişi hayatını kaybetmiş gözüküyor. sistem kapandığı için ekran görüntülerin...
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    harville 1 sa. dark_prince60
    İyide dünde 7300 testte 1200 vaka çıkmıştı.yani 6 kişiden 1 kişi.bugun 10000 bin test yapılmış 1800 vaka çıkmış buda 5 kişiden 1 kişi oluyo ortalama nasıl azalma olmuş.
    İyide dünde 7300 testte 1200 vaka çıkmıştı.yani 6 kişiden 1 kişi.bugun 10000 bin test yapılmış 1800 vaka çıkmış buda 5 kişiden 1 kişi oluyo ortalama nasıl azal...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray (ENVER A.) 24 dk.
    Bu virüs damada bulaşırda bizde rahat ederiz
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    WB 36 dk.
    Hukumetimiz sureci cok iyi yonetti, AB ulkeleri ve Amerika’dan cok daha iyi durumdayiz.



    Bu bir rastlanti degil, acik secik basari..



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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 1 sa.
    Yöneticilerin korkaması yüzünden çoğalacak çoğalırsa, İki hafta her yeri kapatacaklardı ama geç kaldılar artık, Ekonomimiz iyi diyorlar ama ekonomi iyi değil diyerek komple kapatmayı göze alamıyorlar, Kısa zamanda dönerler umarım bu yanlıştan.
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    mustafacimbom 1 sa. yeni yorumcu
    Allah yardımcımız olsun:(
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    suicide sheep 1 sa.
    inşallah en son akp liler ortaya çıkıpta suçu bakan kocaya atmazlar. bakan koca bize durumun iyi olduğunu belirtti o yüzden sokağa çıkma yasağı ilan etmedik demezler inşallah. çünkü bu olayın içinden birisinin üstüne suç atarak çıkacaklar.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Steelo (Fatih Koyuncu) 1 sa.
    9 bin hasta sayısı çok kötü. Hastaneler de şimdi den yer yok gibi. Daha da ilerler ise, yer kalmadığın da milleti evine mahkum ederler muhtemelen. İtalya gibi.
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    FoonBoi 1 sa.
    test sayisindaki artis sevindirici umarim 15.000 civarina cikar günlük vaka sayisida 2 gun daha ciddi artis gostermezse durum iyiye gidiyor demektir.
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    FoonBoi 1 sa. harville
    dun 1700 artis oldu hocam yanlisiniz var.
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    3640 kez okundu.
    18 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    koronavriüs, fahrettin koca ve
    7 etiket daha sağlık bakanı Türkiye Haberleri son durum vaka sayısı ölü sayısı hasta sayısı Bilim ve Teknoloji
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