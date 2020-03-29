Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: "Koronavirüs uzun süre havada kalamaz"

    Dünya Sağlık Örgütü, sosyal medya üzerinden yayılan "koronavirüsün 8 saat havada kalabileceğine" yönelik söylentileri yalanladı. Bunun için resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
    43 dk.
    756
    115
    3
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Dünya Sağlık Örgütü açıkladı:
    Tam Boyutta Gör

    Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle alakalı sosyal medyada yalan yanlış pek çok bilgi dolaşıyor. Hal böyle olunca uzmanlar, virüse karşı verdikleri mücadelenin yanı sıra bu yanlış bilgilerin yayılmasını da önlemeye çalışıyor.

    Sosyal medyada dolaşan gerçek dışı bilgilerden biri de “koronavirüsün hava yoluyla taşınabileceği ve 8 saat havada kalabildiği” yönünde. Dünya Sağlık Örgütü, bu yanlış bilgilendirmenin önüne geçebilmek için resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüsün küresel otomobil talebine etkisi

    Ayrıca Bkz. "COVID-19 karton, metal ve plastikte ne kadar süre bulaşıcı olabiliyor?"

    Açıklamada, “Covid-19’a neden olan virüsün havada kalamadığı, ancak hasta kişilerin öksürmesi, hapşırması veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği” ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü, az önce saydığımız durumlarda ortaya çıkan damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğunu ve hemen yere veya diğer yüzeylere düştüğünü belirtti.

    1 metre kuralı ve el yıkama önemli

    Açıklamada ayrıca, eğer bir hastanın 1 metreden daha yakınında nefes alırsanız, yada kontamine yüzeylere dokunduktan sonra ellerinizi yıkamadan gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunursanız işte o zaman tehlikede olduğunuza dair bir bilgilendirmeye de yer verildi.

    Türkiye’de koronavirüse ilişkin vaka sayısı her geçen gün artıyor. Açıklanan son verilere göre toplam vaka sayısı 7.402’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 108’e ulaştı. Ayrıca 70 kişinin de koronavirüse yakalandıktan sonra iyileştiği belirtildi.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Xiaomi'den iki yeni elektrikli moped: A1 ve A1 Pro
    1 gün
    Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların araç muayeneleri ertelendi
    1 gün
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Nevfel (T. I. ) 38 dk. en beğenilen
    DSÖ 14 ocak da virüsün insandan geçtiğine dair kanıt yok tviti atmış uluslararası seyahatlerin de geç yasaklanmasına öncülük etmişti.



    Bunlar tamamen siyonist ilaç firmalarının kontrolünde. İnsanlık yararına çalışmasını beklemeyin.
    DSÖ 14 ocak da virüsün insandan geçtiğine dair kanıt yok tviti atmış uluslararası seyahatlerin de geç yasaklanmasına öncülük etmişti. Bunlar ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 31 dk. Nevfel
    Bunun yarı sıra Fransa'da tedavi edici ilaç bulduğunu söyleyen doktor niye ölüm tehditleri alıyor. Niye 4 saat içinde söylediğini geri al diyorlar. Kimler diyor? Niye testler olsun, bu tedavi edici ilaçlar olsun anında ihracatı yasaklanıyor, sadece gücü ve parayı elinde bulunduranların tekeline giriyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 28 dk.
    Oturduğu yerden dünyanın sırrını çözenler de gelmiş
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Nevfel (T. I. ) 38 dk. en beğenilen
    DSÖ 14 ocak da virüsün insandan geçtiğine dair kanıt yok tviti atmış uluslararası seyahatlerin de geç yasaklanmasına öncülük etmişti.



    Bunlar tamamen siyonist ilaç firmalarının kontrolünde. İnsanlık yararına çalışmasını beklemeyin.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 43 dk. GÖRÜNTÜLENEN Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: "Koronavirüs uzun süre havada kalamaz" Sonraki Oppo Reno 5, Mayıs ayında tanıtılabilir 1 sa. Redmi K30 Pro serisinin ilk partisi 30 saniyede tükendi 2 sa. PowerColor ekran kartlarının garanti süresini 3 ay uzattı 2 sa. Geleceğin binaları beton yerine bakterilerle inşa edilebilir 3 sa. MIT, E-Vent projesiyle açık kaynaklı ve düşük maliyetli solunum cihazı üretiyor 3 sa. Fitbit Charge 4'ün tanıtım videosu sızdı 4 sa. COVID-19 karton, metal ve plastikte ne kadar süre bulaşıcı olabiliyor? 4 sa. LG, G serisi akıllı telefon üretimini sonlandırıyor 5 sa. Microsoft, tartışmalı AnyVision olayından sonra yüz tanıma şirketlerine yaptığı küçük yatırımlarını çekiyor! 5 sa. 2si1 | Adidas ve Google güçlerini birleştirdi! 5 sa. Xiaomi'nin bu yılın 3.çeyreğinde tanıtacağı akıllı telefonların listesi ortaya çıktı 6 sa. Artan internet kullanımı nedeniyle WhatsApp'tan ilk kısıtlama geldi 7 sa. Galaxy M01 sertifika onaylarına devam ediyor 8 sa. Samsung’dan kullanıcılarına YouTube Premium hediyesi 9 sa. Redmi 9 sızdı: 4 arka kamera, Helio G80 yonga seti 16 sa. PlayStation Türkiye, 'indirim skandalıyla' ilgili ilk kez açıklama yaptı 17 sa. Bill Gates, şimdi de hidroelektrik teknolojisine yatırım yaptı 17 sa. Mars'ta tırmanışa geçen Curiosity, Dünya'ya yeni bir selfie gönderdi 18 sa. İtalyan mimarlar, KOVİD-19’a karşı yük konteynerlerinden karantina koğuşu üretiyor 18 sa. Roku’dan 30 gün ücretsiz premium hesap Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Türkiye'de karantina uygulanırsa/uygulanmazsa kaç kişiye koron...
    DonanımHaber
    Türkiye'deki güncel koronavirüs verilerinin takip edileceği si...
    DonanımHaber
    Netflix koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki yayın kalitesini dü...
    DonanımHaber
    Child of Light Uplay'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Konami, Silent Hill Söylentilerini Yalanladı
    Bölüm Sonu Canavarı
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim