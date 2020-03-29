Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: "Koronavirüs uzun süre havada kalamaz"

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Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle alakalı sosyal medyada yalan yanlış pek çok bilgi dolaşıyor. Hal böyle olunca uzmanlar, virüse karşı verdikleri mücadelenin yanı sıra bu yanlış bilgilerin yayılmasını da önlemeye çalışıyor.

Sosyal medyada dolaşan gerçek dışı bilgilerden biri de “koronavirüsün hava yoluyla taşınabileceği ve 8 saat havada kalabildiği” yönünde. Dünya Sağlık Örgütü, bu yanlış bilgilendirmenin önüne geçebilmek için resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

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Açıklamada, “Covid-19’a neden olan virüsün havada kalamadığı, ancak hasta kişilerin öksürmesi, hapşırması veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği” ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü, az önce saydığımız durumlarda ortaya çıkan damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğunu ve hemen yere veya diğer yüzeylere düştüğünü belirtti.

1 metre kuralı ve el yıkama önemli

Açıklamada ayrıca, eğer bir hastanın 1 metreden daha yakınında nefes alırsanız, yada kontamine yüzeylere dokunduktan sonra ellerinizi yıkamadan gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunursanız işte o zaman tehlikede olduğunuza dair bir bilgilendirmeye de yer verildi.

Türkiye’de koronavirüse ilişkin vaka sayısı her geçen gün artıyor. Açıklanan son verilere göre toplam vaka sayısı 7.402’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 108’e ulaştı. Ayrıca 70 kişinin de koronavirüse yakalandıktan sonra iyileştiği belirtildi.

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