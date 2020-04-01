Türkiye'de koronavirüsün güncel durumu: 2148 yeni vaka

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Bilim Kurulu ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında basın mensuplarının karşısına geçen Bakan Koca, güncel vaka ve ölü sayısını açıkladı.

Türkiye’de bugünkü yeni vaka sayısı 2148, vefat sayısı 63. Bugün 14396 test yapıldı ve toplam test sayısı 106799'a çıktı.

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Ayrıca Bkz. "Koronavirüsün Türkiye sinemalarına etkisi"

Yeni vakalarla birlikte Türkiye’de toplam 15679 koronavirüs vakası ve 277 ölü bulunuyor. Yoğun bakımdaki hasta sayımız 979, entübe durumundaki hasta sayımız 692’e ulaştı. İyileşen toplam hasta sayısı ise 333 olarak duyuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugüne kadar paylaşılan vaka sayılarını aşağıdaki galeriden günlük olarak görüntüleyebilirsiniz.

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