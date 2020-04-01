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    Türkiye'de koronavirüsün güncel durumu: 2148 yeni vaka

    Türkiye'de güncel koronavirüs sayıları açıklandı. Türkiye'de bugün 2148 yeni vaka, 63 yeni ölü bulunuyor. Toplam vaka sayımız 15679'a çıktı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'de koronavirüsün güncel durumu: 2148 yeni vaka
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Bilim Kurulu ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında basın mensuplarının karşısına geçen Bakan Koca, güncel vaka ve ölü sayısını açıkladı.

    Türkiye’de bugünkü yeni vaka sayısı 2148, vefat sayısı 63. Bugün 14396 test yapıldı ve toplam test sayısı 106799'a çıktı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türkiye'de bugünkü vaka sayısı 1610

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüsün Türkiye sinemalarına etkisi"

    Yeni vakalarla birlikte Türkiye’de toplam 15679 koronavirüs vakası ve 277 ölü bulunuyor. Yoğun bakımdaki hasta sayımız 979, entübe durumundaki hasta sayımız 692’e ulaştı. İyileşen toplam hasta sayısı ise 333 olarak duyuruldu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugüne kadar paylaşılan vaka sayılarını aşağıdaki galeriden günlük olarak görüntüleyebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 1 hf. en beğenilen
    İki tür mesaj yazan var.
    Birinci grup; eleştiri, hakaret dolu, daha fazla olmalıydıcılar, sen suçlusun bu suçlucular, herkes ölsüncüler, yönetim düşsüncüler, yıkılsıncılar, işsiz kalsıncılar, sağa sola kusanlar.

    İkincisi grup; halkı, konu komşuyu uyaranlar, tedbirli olanlar, başkalarına yardım edenler, öneri sunanlar, birbirini koruyanlar.

    Ne yazık ki bu güne kadar birinci grup açık ara önde gidiyor virüsten bile hızlı yayılıyor.

    Lütfen, bu iki üç hafta virüsün en hızlı yayıldığı zamanlar. Olabildiğince evinizde kalın, evde kalırken saçma sapan hareketler bilmediğiniz mutfak işleri yaparak sakatlık çıkartmayın hastanelerin durumu vahim. Öfke, sinir stres yaratmayın yaratanlardan uzak durun, bunlar bağışıklığınızı düşürür. Olumlu düşünün, yardımsever olun. Fırtına geçene kadar kendinizi ve çevrenizi koruyun. Olmadık fırtına yaratanlardan yalancılardan ve kötü duacılardan uzak durun. Her şey geçsin yine birbirinizi yersiniz sabırlı olun.
    İki tür mesaj yazan var. Birinci grup; eleştiri, hakaret dolu, daha fazla olmalıydıcılar, sen suçlusun bu suçlucular, herkes ölsüncüler, yönetim düşsüncüle...
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    2 Yanıt Yanıtla +19
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    [email protected] (Uğur Doğan) 1 hf. monacomen
    Öyle taraflı bir yorum yapmışsın ki öfkelendim, sinirim bozuldu, moralim bozuldu,

    T hücrelerim kendini kesmeye başladı.
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    10ur 1 hf. ilkerinanç
    Ne çok bilmişsiniz ya! Sokağa çıkma yasağında market, eczane ve kısıtlı hizmetle bankalar da açık olur. Hiç mi dünyada örneğini görmediniz. Hükümetin bunu ilan etmemesinin tek sebebi, suan zaten daralmış olan ekonomik sürdürülebilirliği sağlayamayacak olması. Ev sahibi kira istiyor, evdekiler ekmek bekliyor, faturalar ödenmeyi bekliyor. Sokağa çıkma yasağı demek bunlar icin maddi destek sağlamak zorunda olmak demek, bunu da yapamayınca imkanı olan çıkmasın bireysel onlem diyor. İmkani olan zaten çıkmıyor, biz fakir fukara hayati risk almasın derdindeyiz.
    Ne çok bilmişsiniz ya! Sokağa çıkma yasağında market, eczane ve kısıtlı hizmetle bankalar da açık olur. Hiç mi dünyada örneğini görmediniz. Hükümetin bunu ilan...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. 10ur
    Nah açık olur.Eğer yazdığımı okursan 80lerde bizzat yaşadım sokağa çıkma yasağının ne olduğunu.
    Ya sokağa çıkma yasağının ne olduğunu bilmiyorsunuz ya da sallıyorsunuz şu anda.
    Ha sizin sokağa çıkma yasağından anladığınız başka birşey se onu bilmem. Kontrollü olarak yasaklar,kısıtlamalar getirilmeli, o başka birşey.
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    Turkish Lira (Temel Dursun) 1 hf. yeni yorumcu antonio_06
    Paraya doymaz veledizina sanayi patronları işçilere izin vermiyor verse de para ödemiyor ulan verdiği zaten 2 bin tl köle mi çalıştırıyor işçi mi dicem de modern kölelik zaten. Devlet kadrolarına yerleşip hepsini ......
    Paraya doymaz veledizina sanayi patronları işçilere izin vermiyor verse de para ödemiyor ulan verdiği zaten 2 bin tl köle mi çalıştırıyor işçi mi dicem de mode...
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    Yanıtla +7
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    evde kal türkiye
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün
    Senin gibileri bloklayıp şikayet ediyorum sadece. Kininizde boğulun Allah ıslah etsin.
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    -Blue- 6 gün yeni yorumcu
    Şu soruna artık bir çözüm bulunsa keşke
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    kpln04 (volkan kaplan) 6 gün


    Ülke hastalıktan kırılınca günde 700 800 kişi ölünce görücez

    O zaman alınan tedbir işe yaramayacak

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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 6 gün
    Bastım bloğu gittim sen hala konuşuyorsun. Bu bloklama sistemi de Donanımhaber icadı enteresan bir sistem. Neyin kafasını yaşıyorduysa artık icat ederken. Neyse.

    Sokağa çıkma yasağı yapıyorsun ama memur bey ben bakkala gidicem deyip geçiyorsun. Nasıl sokağa çıkma yasağı bu şimdi? Size söylenip durandan farkı ne çıkma kardeşim diyorlar neyini anlayamıyorsun bunun da ısrar ediyorsun hala?
    Sizin derdiniz başka. Sokağa çıkma yasağı çıkarılsın diyenler hep aynı belli malum kesim. Herşey dursun hayat dursun ekonomi dursun ülke batsın hükümet gitsin. Bu ortamda bile halabu ucuz hesabın peşindesiniz. Yoksa zaten gün geçtikçe önlemler sıkılaştırılıyor.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 6 gün
    facebook.com/...
    facebook.com/...

    Almanya şu kadar veriyor, ABD bu kadar hazırladı diyenlere gelsin bu videolar.
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    kartal172 (Cemil ) 6 gün ilkerinanç
    Kimin kim olduğu belli, yorumları da belli.

    Bknz: Senin allah belani versin algici kopek

    :))) Demek ki neyin ne olduğunu daha öğrenememişsiniz. Siz vatandaş iseniz öyle davranın! Vatandaş ne istiyor ise devlet bunu karşılamak ile yükümlü birim değil mi? Şu anda ise madem devlet yardım istiyor o halde devlete ne gerek var? deniyor. Benim Avusturya'da bile akrabalarım var! Onlar yattığı yerden şu anda maaşını alıyor. Ya siz neyi alıyorsunuz???
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Görkem ! (Görkem ) 6 gün
    arkadaşlar insanımız eleştirdiği şeyi kendisi yaptıkça daha artacak bu durum. çalıştığı için dışarıda olanlara sözümüz yok, ama kimseye temas etmeden dışarı çıkar dolaşırım diyip sonrasında millet niye evde kalmıyor diye şikayet eden birkaç arkadaşıma denk geldim. bu cahilliklerle bir arpa boy yol alamayız.

    ayrıca konu harici bir sorum olacak. nefes darlığı yaşamadan korona hastalığını atlatma oluyor mu ? yaklaşık 2 hafta önce korona belirtisi olan yaklaşık 5 semptoma sahiptim, kendimden şüphelenmeye başlıyorum vakit geçtikçe..
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    Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf.
    Sağlık Bakanı, "Bu virüsün bu kadar hızlı yayıldığını bilmiyorduk"

    Yazık oldu
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    kuasudba 1 hf.
    daha bu başlangıç.

    italya sokağa çıkma yasağı ilan etmesine rağmen hala ölümler devam ediyor.



    akepe bu virüsü hafife aldı. olan halka olacak.
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    dark_prince60 (dark prince) 1 hf. kuasudba
    al bi provakatör daha. [mention][/mention]
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    redoracle (yıldırım coolboy) 1 hf.
    Daha bu virüs yeni çok bilinmeyen var.Mehmet ceyhan açıkladı zaten bu virüs normal grip gibi mevsimsel özellik göstermayebilir daha belli değil zaten şu an sıcak ülkelerde de bu salgın yayılıyor sıcak mevsim değişikliği pek çare değil gibi yıllar sürebilir bu durum.
    Ayrıca bizim 90'lardan beri aşı üretmediğimizi ve aşı üretebilmemiz için en az 5-6 sene gerekir kaynak,altyapı sağlansa bile dedi.

    Zaten çoğu ülke durumu kabullendi bununla yaşamaya alışmaya başladı bizide yapmamız gereken bu,eğer yıllar sürecek bişeyse sokağa çıkma yasağı bile tam çözüm olmaz zaten herkse bi şekilde bulaşır ki zaten % 80'i nufusun enfekte olacak deniyor.

    Ama tabi bir anda yayılmaması için yasak uygulanabilir çünkü hastaneler yetmez hale gelir ve kimin öleceğini seçmeye başlar doktorlar tıpkı italya,ispanya'daki gibi o yüzden gerekirse uygulanması lazım bunun olmasını kimse istemez çünkü.

    Belli süre devam edecekse zaten her ülkenin iş hayatını virüse göre ayarlaması gerekir.
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    3317 kez okundu.
    13 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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