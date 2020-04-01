Türkiye'de koronavirüsün güncel durumu: 2148 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Bilim Kurulu ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında basın mensuplarının karşısına geçen Bakan Koca, güncel vaka ve ölü sayısını açıkladı.
Türkiye’de bugünkü yeni vaka sayısı 2148, vefat sayısı 63. Bugün 14396 test yapıldı ve toplam test sayısı 106799'a çıktı.İlginizi Çekebilir Türkiye'de bugünkü vaka sayısı 1610
Ayrıca Bkz. "Koronavirüsün Türkiye sinemalarına etkisi"
Yeni vakalarla birlikte Türkiye’de toplam 15679 koronavirüs vakası ve 277 ölü bulunuyor. Yoğun bakımdaki hasta sayımız 979, entübe durumundaki hasta sayımız 692’e ulaştı. İyileşen toplam hasta sayısı ise 333 olarak duyuruldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugüne kadar paylaşılan vaka sayılarını aşağıdaki galeriden günlük olarak görüntüleyebilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Birinci grup; eleştiri, hakaret dolu, daha fazla olmalıydıcılar, sen suçlusun bu suçlucular, herkes ölsüncüler, yönetim düşsüncüler, yıkılsıncılar, işsiz kalsıncılar, sağa sola kusanlar.
İkincisi grup; halkı, konu komşuyu uyaranlar, tedbirli olanlar, başkalarına yardım edenler, öneri sunanlar, birbirini koruyanlar.
Ne yazık ki bu güne kadar birinci grup açık ara önde gidiyor virüsten bile hızlı yayılıyor.
Lütfen, bu iki üç hafta virüsün en hızlı yayıldığı zamanlar. Olabildiğince evinizde kalın, evde kalırken saçma sapan hareketler bilmediğiniz mutfak işleri yaparak sakatlık çıkartmayın hastanelerin durumu vahim. Öfke, sinir stres yaratmayın yaratanlardan uzak durun, bunlar bağışıklığınızı düşürür. Olumlu düşünün, yardımsever olun. Fırtına geçene kadar kendinizi ve çevrenizi koruyun. Olmadık fırtına yaratanlardan yalancılardan ve kötü duacılardan uzak durun. Her şey geçsin yine birbirinizi yersiniz sabırlı olun.
T hücrelerim kendini kesmeye başladı.
Ya sokağa çıkma yasağının ne olduğunu bilmiyorsunuz ya da sallıyorsunuz şu anda.
Ha sizin sokağa çıkma yasağından anladığınız başka birşey se onu bilmem. Kontrollü olarak yasaklar,kısıtlamalar getirilmeli, o başka birşey.