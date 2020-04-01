Koronavirüsün Türkiye sinemalarına etkisi

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İlk olarak Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs bugün yaşadığımız şehirlere kara kadar geldi. Koronavirüsün etkisiyle sosyal hayat durdu. En çok etkilenen sektörlerden birisi de sinema sektörü oldu.

Türkiye’de sinemalar 17 Mart tarihinden beri İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kapalı durumda. Ne zaman açılacağı konusunda en ufak bir tahmin yok. Çin, salgını kontrol altına almış ve geçtiğimiz hafta yaklaşık 500 sinema salonunu yeniden açılmıştı. Hayatın normale dönüş ilk adımı olacağı düşünülüyordu ancak yeni vakalar ortaya çıktığı için birkaç gün sonra salonlar yeniden kapatıldı. Açık olduğu zamanlardaki seyirci sayısı da oldukça düşüktü.

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Koronavirüs salgının sinema sektörüne önümüzdeki aylardaki etkisinin nasıl olacağı tahmin etmek mümkün değil ancak bugüne kadarki etkisini rakamlarla değerlendirebiliriz. Türkiye ve KKTC’deki sinemaların seyirci ve hasılat verilerini tutan Box Office Türkiye platformu, gişe rakamlarını karşılaştırdı.

Gişelerde Mart karşılaştırması

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2020 yılının mart ayında toplam 1.626.812 seyirci salonlardaki yerini alırken, hasılat ?27.999.039 olarak gerçekleşti.

2019'a göre seyircide %59 kayıp, hasılatta %54 kayıp gözleniyor.

2018'e göre seyircide %73 kayıp, hasılatta %63 kayıp gözleniyor.

2017'ye göre seyircide %75 kayıp, hasılatta %64 kayıp gözleniyor.

Gişelerde ilk çeyrek karşılaştırması

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2020 yılının ilk çeyreğinde toplam 16.372.762 seyirci salonlardaki yerini alırken, hasılat ?280.667.465 olarak gerçekleşti.

2019'a göre seyircide %7 kayıp, hasılatta %10 artış gözleniyor.

2018'e göre seyircide %34 kayıp, hasılatta %9 kayıp gözleniyor.

2017'ye göre seyircide %34 kayıp, hasılatta %7 kayıp gözleniyor.



Gişelerde ilk 4 ay karşılaştırması

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Nisan ayında sinema salonları kapalı olacağından 2020 yılı ilk dört aylık bilançosu, ilk çeyrek ile aynı, yani seyirci sayısı 16.372.762, hasılat ise ?280.667.465 olarak kayıtlara geçecek.

2019'a göre seyircide %24 kayıp, hasılatta %13 kayıp gözleniyor.

2018'e göre seyircide %43 kayıp, hasılatta %21 kayıp gözleniyor.

2017'ye göre seyircide %47 kayıp, hasılatta %25 kayıp gözleniyor.

https://boxofficeturkiye.com/haber/box-office-turkiye-salginin-sinema-sektorunde-sebep-oldugu-maddi-kayip-ne-kadar--2550

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