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    Koronavirüsün Türkiye sinemalarına etkisi

    Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de sinema salonları kapatıldı. Salonların kapalı olması seyirci ve hasılat rakamlarını nasıl etkiledi? Önceki yıllar göre gişe ve hasılat kıyaslaması haberimizde.
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    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Koronavirüsün Türkiye sinemalarına etkisi
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    İlk olarak Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs bugün yaşadığımız şehirlere kara kadar geldi. Koronavirüsün etkisiyle sosyal hayat durdu. En çok etkilenen sektörlerden birisi de sinema sektörü oldu.

    Türkiye’de sinemalar 17 Mart tarihinden beri İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kapalı durumda. Ne zaman açılacağı konusunda en ufak bir tahmin yok. Çin, salgını kontrol altına almış ve geçtiğimiz hafta yaklaşık 500 sinema salonunu yeniden açılmıştı. Hayatın normale dönüş ilk adımı olacağı düşünülüyordu ancak yeni vakalar ortaya çıktığı için birkaç gün sonra salonlar yeniden kapatıldı. Açık olduğu zamanlardaki seyirci sayısı da oldukça düşüktü.

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    Koronavirüs salgının sinema sektörüne önümüzdeki aylardaki etkisinin nasıl olacağı tahmin etmek mümkün değil ancak bugüne kadarki etkisini rakamlarla değerlendirebiliriz. Türkiye ve KKTC’deki sinemaların seyirci ve hasılat verilerini tutan Box Office Türkiye platformu, gişe rakamlarını karşılaştırdı.

    Gişelerde Mart karşılaştırması

    Koronavirüsün Türkiye sinemalarına etkisi
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    2020 yılının mart ayında toplam 1.626.812 seyirci salonlardaki yerini alırken, hasılat ?27.999.039 olarak gerçekleşti.

    • 2019'a göre seyircide %59 kayıp, hasılatta %54 kayıp gözleniyor.
    • 2018'e göre seyircide %73 kayıp, hasılatta %63 kayıp gözleniyor.
    • 2017'ye göre seyircide %75 kayıp, hasılatta %64 kayıp gözleniyor.

    Gişelerde ilk çeyrek karşılaştırması

    Koronavirüsün Türkiye sinemalarına etkisi
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    2020 yılının ilk çeyreğinde toplam 16.372.762 seyirci salonlardaki yerini alırken, hasılat ?280.667.465 olarak gerçekleşti.

    • 2019'a göre seyircide %7 kayıp, hasılatta %10 artış gözleniyor.
    • 2018'e göre seyircide %34 kayıp, hasılatta %9 kayıp gözleniyor.
    • 2017'ye göre seyircide %34 kayıp, hasılatta %7 kayıp gözleniyor.
       

    Gişelerde ilk 4 ay karşılaştırması

    Koronavirüsün Türkiye sinemalarına etkisi
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    Nisan ayında sinema salonları kapalı olacağından 2020 yılı ilk dört aylık bilançosu, ilk çeyrek ile aynı, yani seyirci sayısı 16.372.762, hasılat ise ?280.667.465 olarak kayıtlara geçecek.

    • 2019'a göre seyircide %24 kayıp, hasılatta %13 kayıp gözleniyor.
    • 2018'e göre seyircide %43 kayıp, hasılatta %21 kayıp gözleniyor.
    • 2017'ye göre seyircide %47 kayıp, hasılatta %25 kayıp gözleniyor.


    https://boxofficeturkiye.com/haber/box-office-turkiye-salginin-sinema-sektorunde-sebep-oldugu-maddi-kayip-ne-kadar--2550 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Onurmsq (--- ----) 1 hf. en beğenilen
    kim gidiyor sinemaya hiç anlamış değilim. evinizde izleyin 4k tv ile
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    MarjinaL_Kedi (Mehmet Sürgün) 3 gün Onurmsq
    demesi kolay bilmem kaç yaşına gelip sinemaya gitmeyenler var acısını çıkarıyor millet sinema popüler kültürden çıkıyor yani tv alıp izlemek lüx sinema normal oluyor zaman değişiyor
    1 Yanıt Yanıtla
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    Asalolmayansayı 2 gün Onurmsq
    Sevgilisiyle öpüşmek için giden ergenler.
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    yorumculuklar 1 hf.
    Şuan sinema salonlarında tekel olmasına rağmen önlem alınmayan firmaya acımıyorum, batmasını istemem bir sürü insan oradan ekmek yiyor fakat bunca zaman fahiş fiyatlara sattıkları biletlerle bir süre daha götürürler. Şöyle bir örnek vereyim İstanbul'da karşı karşıya iki AVM var, ikisi de E5'in bir tarafında tam karşı karşıyalar, bunlardan daha yeni olanına zamanında AFM olan sinema açıldı sonra malum firma oldu ve fiyatlar her geçen gün artmaya devam etti. Bilet 7 lirayken en son 28-30'du sanırım, fiyata bakar mısınız?! Netflix'de bir aylık üyelik parası resmen veya iTunes'dan iki film parası ve üstelik bu platformlara hep sahipsiniz. Neyse, görece eski olan yolun karşısındaki AVM sinema açtı ve sabit fiyat 10 TL belirledi, öğrenci vs. yok herkese her zaman 10 TL; malum firma da hemen aynı şekilde karşılık verdi. Anlıyoruz serbest piyasa isteyen istediğini yapabilir ama bu serbest piyasa içinde çantada mısır sokmanı engelleyip içeride sana mısır kazıklayamaz, benim mısır taşıma serbestliğim var neticesinde...
    Şuan sinema salonlarında tekel olmasına rağmen önlem alınmayan firmaya acımıyorum, batmasını istemem bir sürü insan oradan ekmek yiyor fakat bunca zaman fahiş f...
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    maximus8282 (maximus ) 1 hf.
    Korona virüsü öncesinde de o koltukların pis olduğunu düşündüğümden, ağız şapırtısına ve baharatlı cips kokusuna da dayanamadığım için sinemaya zaten gitmiyordum, iTunes'tan bir kere satın alıyorsun istediğin zaman izliyorsun ne gerek var ki sinemaya. Sesini konforunu herşeyini kendim ayarlayabiliyorum. Sinemada sana ne verirlerse ona mecbursun.
    Korona virüsü öncesinde de o koltukların pis olduğunu düşündüğümden, ağız şapırtısına ve baharatlı cips kokusuna da dayanamadığım için sinemaya zaten gitmiyord...
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    kadirlatif 2 gün yeni yorumcu
    Sinemaya giden var mı ki? herkes evden izliyor.
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    Krone 2 gün
    Hiçbir sinema evin rahatlığını vermiyor. Türkiye gibi empatinin olmadığı ve insana saygının oldukça az olduğu bir ülkede toplu şekilde film izlemek büyük bir risk. Telefonuyla oynayanlar, konuşanlar, sesli şekilde bir şeyler yiyip içenler vs. neresinden tutsan elinde kalıyor. Bir kaç ay önce iki bilete 40 lira verdim. Evet İstanbul’da bir çok sinema salonunda fiyatlar 16-20 TL arası. Artık çok çok beklediğim bir film değilse sinemaya falan gitmiyorum.



    Bunun yerine eve minimum 50-55 inç bir 4K TV almak ve internetin sonsuz dünyasında istediğine ulaşmak çok daha mantıklı. Buna ücretli dizi film servisleri de dahil.
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    DH Misafiri 3 gün
    zaten bir buçuk saatlik filmi salonda ancak üç saatte izleyebildiğimiz için pahalı buluyoruz.
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    savcınız 4 gün
    Bunun tiyatro analizleri varmıdır? hocam
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    ayseyilmaz35 4 gün yeni yorumcu
    çok saçam abir haber çünki insanlar dışarı çıkmaz iken sinemaların iş yapmasının zaten mümkinağtı yok
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    Dodge (Mehmet ) 4 gün
    Özellikle ülkemizde Sinema sektörünün geleceği çok karanlık görünüyor.Korona olayından sonra ciddi anlamda revize edilmesi gerekenler var yoksa çok daha kötüye gideceğine eminim.
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    nForcer (Ömer Yiğit) 6 gün
    Türk sinemacılığını Covid-19 değil, Cinemaximum bitirdi.
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    monacomen 6 gün
    Sinema fiyatının 20+30 lira olduğundan dert yananların internetten izledikleri filmler ile sinemayı kıyaslaması ne komik. Bu salonların bir maliyeti olduğunu düşünmek istemiyorsunuz. Bir AVM'de gayet kalite bir salonda sana ayrılmış bir koltukta 3 saate yakın yer kiralıyorsunuz ve bu hizmetin size 10 liraya verilmesini rica ediyorsunuz. Bunu da aylıkt Netflix üyeliği ile kıyaslıyorsunuz.
    Ödediğiniz para AVM'de bir öğünlük sıradan bir yemeğin masrafı. Yaklaşık bir yemek için 20 dakikalık oturduğunu masada yediğiniz yemeğin ederini bir de 3 saatini kiraladığınız salondaki hizmeti ve giderini hesaplayın. O zaman bu paranın mantıklı olduğunu göreceksiniz. Herşey bedava olsun mantığı biraz şımarıklığınızdan olsa gerek.

    Bu ülkedeki tek bedava şey genel sağlık sigortasını bile ödemediğiniz sağlık sistemi.
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    Askaparta 6 gün
    Nisan'da gör.
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    evlbleef 1 hf. yeni yorumcu
    Admin kardeş başlığı düzeltiver, Korovirüs değil Koronavirüs olacak.
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