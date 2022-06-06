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    Türkiye'de otomobil sahibi olmanın maliyeti 1 yılda %100 arttı

    Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, otomobil sahibi olmanın maliyetinin 1 yılda %100 arttığını belirterek akaryakıt, bakım, vergi, sigorta gibi giderlerin en önemli kalemler olduğunu söyledi.
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    Türkiye'de otomobil sahibi olmanın maliyeti 1 yılda %100 arttı
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    Türkiye'de yüksek fiyatlar nedeniyle yeni bir otomobil satın almak neredeyse hayal oldu. Ancak mesele otomobil sahibi olduğunuzda da çözülmüyor. Zira sektör yetkililerinin verdiği bilgilere göre otomobil sahibi olmanın maliyeti 1 yıl içerisinde yüzde 100 oranında arttı.

    Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, otomobil sahibi olmanın maliyetlerinin tüketicinin satın alma kararını büyük ölçüde etkilediğine dikkat çekti. Öyle ki tüketiciler arasında yapılan araştırmaya göre yüzde 40 gibi büyük bir kesimin sadece yüksek fiyatlar nedeniyle değil yürütme maliyetlerinden korktuğu için otomobil sahibi olmaktan vazgeçtiği tespit edilmiş.

    "Araç kapıda yatsa bile aylık ortalama 2 bin TL masraf"

    Artan maliyetler içerisinde en önemli kalemleri akaryakıt, bakım, hasar onarımı, vergi, kasko ve sigorta giderlerinin oluşturduğunu belirten Karakaş, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Araç fiyatlarındaki artış kasko poliçeleri ve zorunlu trafik sigortalarına da direkt etki etti. Dövize endeksli yedek parça fiyatlarındaki artış hasar onarımları ve periyodik, hafif, ağır bakımlarda ciddi oranlara ulaştı. Otomobili yürütme maliyetlerinin tamamı 1 sene içinde yüzde 100 oranında arttı. Akaryakıt fiyatlarının geldiği nokta ise ayrıca başlı başına bir unsur.

    Birkaç sene önce 400-500 TL’ye bakım yaptırabildiğiniz otomobile 2 bin TL’den aşağı bakım yaptırmak mümkün değil, yine bir takım 4 lastik almak isterseniz ortalama bir otomobil için 5-6 bin TL’yi gözden çıkarmak durumundasınız. Hepsini topladığınızda sürücüler otomobili hiç kullanmasa dahi, durduğu yerde ayda ortalama 2 bin TL harcama yapmak zorunda."

    Türkiye'de otomobil sahibi olmanın maliyeti 1 yılda %100 arttı

    Bu kapsamda 'Otomobil Sürüm Garantisi' adı altında kilometre satışı modelini hayata geçirdiklerini belirten Karakaş; 20 bin, 40 bin ve 60 bin kilometre olmak üzere üç farklı paket sunduklarını söyleyerek şu açıklamada bulundu:

    "OSG-kilometre satışı kampanyamızla, satın alınan araçların tüketici nezdinde artık önemli bir problem haline gelen yürütme maliyeti kaygılarını en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Tüm periyodik bakımlar, lastik değişimi, dönemsel servis bakımları, ağır bakımlar, ihtiyaç duyulduğu takdirde motor revizyonu gibi önemli gider kalemlerini bu kampanyayla biz üstleniyoruz, en önemlisi tüketiciler dilerse kilometreyi 6 ayda, dilerse 20 yılda tamamlayabiliyor.

    Otomobili sürdükleri müddetçe uzun dönem kiralamanın verdiği garantili hizmet rahatlığıyla, otomobile sahip olmanın güven hissini bir arada sunabilen hibrit modelimize tüketicilerin ilgisi büyük, 3 haftada bu kampanyamızla 45 adet otomobil satışı gerçekleştirdik. Pilot bölge İstanbul’dan sonra kampanyamız 30 şubemizde de geçerli olacak."

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    wolferto 17 saat önce

    Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)

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    Piêr Dé Sans 3 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 3 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 3 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 5 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 5 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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