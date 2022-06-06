Türkiye'de otomobil sahibi olmanın maliyeti 1 yılda %100 arttı

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Türkiye'de yüksek fiyatlar nedeniyle yeni bir otomobil satın almak neredeyse hayal oldu. Ancak mesele otomobil sahibi olduğunuzda da çözülmüyor. Zira sektör yetkililerinin verdiği bilgilere göre otomobil sahibi olmanın maliyeti 1 yıl içerisinde yüzde 100 oranında arttı.

Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, otomobil sahibi olmanın maliyetlerinin tüketicinin satın alma kararını büyük ölçüde etkilediğine dikkat çekti. Öyle ki tüketiciler arasında yapılan araştırmaya göre yüzde 40 gibi büyük bir kesimin sadece yüksek fiyatlar nedeniyle değil yürütme maliyetlerinden korktuğu için otomobil sahibi olmaktan vazgeçtiği tespit edilmiş.

"Araç kapıda yatsa bile aylık ortalama 2 bin TL masraf"

Artan maliyetler içerisinde en önemli kalemleri akaryakıt, bakım, hasar onarımı, vergi, kasko ve sigorta giderlerinin oluşturduğunu belirten Karakaş, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Araç fiyatlarındaki artış kasko poliçeleri ve zorunlu trafik sigortalarına da direkt etki etti. Dövize endeksli yedek parça fiyatlarındaki artış hasar onarımları ve periyodik, hafif, ağır bakımlarda ciddi oranlara ulaştı. Otomobili yürütme maliyetlerinin tamamı 1 sene içinde yüzde 100 oranında arttı. Akaryakıt fiyatlarının geldiği nokta ise ayrıca başlı başına bir unsur.

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Birkaç sene önce 400-500 TL’ye bakım yaptırabildiğiniz otomobile 2 bin TL’den aşağı bakım yaptırmak mümkün değil, yine bir takım 4 lastik almak isterseniz ortalama bir otomobil için 5-6 bin TL’yi gözden çıkarmak durumundasınız. Hepsini topladığınızda sürücüler otomobili hiç kullanmasa dahi, durduğu yerde ayda ortalama 2 bin TL harcama yapmak zorunda."

Bu kapsamda 'Otomobil Sürüm Garantisi' adı altında kilometre satışı modelini hayata geçirdiklerini belirten Karakaş; 20 bin, 40 bin ve 60 bin kilometre olmak üzere üç farklı paket sunduklarını söyleyerek şu açıklamada bulundu:

"OSG-kilometre satışı kampanyamızla, satın alınan araçların tüketici nezdinde artık önemli bir problem haline gelen yürütme maliyeti kaygılarını en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Tüm periyodik bakımlar, lastik değişimi, dönemsel servis bakımları, ağır bakımlar, ihtiyaç duyulduğu takdirde motor revizyonu gibi önemli gider kalemlerini bu kampanyayla biz üstleniyoruz, en önemlisi tüketiciler dilerse kilometreyi 6 ayda, dilerse 20 yılda tamamlayabiliyor.

Otomobili sürdükleri müddetçe uzun dönem kiralamanın verdiği garantili hizmet rahatlığıyla, otomobile sahip olmanın güven hissini bir arada sunabilen hibrit modelimize tüketicilerin ilgisi büyük, 3 haftada bu kampanyamızla 45 adet otomobil satışı gerçekleştirdik. Pilot bölge İstanbul’dan sonra kampanyamız 30 şubemizde de geçerli olacak."

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Türkiye'de otomobil sahibi olmanın maliyeti 1 yılda %100 arttı