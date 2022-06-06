Renault'dan Türkiye'de 'fabrika çıkışlı 2. el araç' hamlesi

- "Şu andaki sıkıntımız ikinci eldeki araç bulma sorunu"
- "Vergi konusunu devlet yetkililerimizle konuşacağız"
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Renault Grubu'nun Türkiye'de yenilenmiş araç ya da başka bir deyişle fabrika çıkışlı 2. el araç satışı yapmayı planladığını bu yılın başında siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Konuyla ilgili Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu'dan yeni açıklamalar geldi.
"Şu andaki sıkıntımız ikinci eldeki araç bulma sorunu"
Üretici firma olarak belli bir yaşa gelen araçları yenileyerek tekrar satışa sunma konusu araştırdıklarını belirten Hakan Doğu, "Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Fransa'da 'Refactory' dediğimiz sistemle araçları yenileyip yine fabrika garantisiyle tekrardan satmak anlamına geliyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Son aşamalara geldik, inşallah onu Türkiye'de lanse ederiz" ifadelerine yer verdi.
Söz konusu projeyle ilgili fazla detay vermeyen Doğu, projeyi uygulamayla ilgili mevcut sıkıntının ikinci elde araç bulma sorunu olduğunu dile getirerek "Yani bu sistemi açtığınız zaman ikinci elde araç yoksa nasıl yenileyeceksiniz gibi bir sürü konular var. Açmak için doğru zaman mı değil mi onu düşünüyoruz ama planlarımızda var" şeklinde konuştu.
Renault, 'Refactory' adını verdiği uygulama ile ikinci el araçları yenilemeye ilk olarak Fransa'daki Flins fabrikasında başladı. Ardından aynı uygulama İspanya'daki Sevilla fabrikasına da genişletildi. Eğer uygulanabilirliği onaylanırsa şirketin Bursa'daki fabrikasında da benzer bir uygulama göreceğiz. Proje ile ilgili yenilemenin neleri kapsadığı veya hangi araçların yenileneceği gibi konularda şimdilik detay yok.
"Vergi konusunu devlet yetkililerimizle konuşacağız"
Araç bulunurluğunun sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde bir sorun olduğunu belirten Doğu, devamında şunları söyledi: “Dünyanın çoğu yerinde ikinci elde araç bulunamıyor. Çünkü insanlar yeni araç alamıyor. Yeni araç alamayınca mecburen aracını tekrardan tamir ettirip daha uzun mesafede kullanmaya başlıyor. Özellikle Türkiye'ye bakarsanız; Türkiye demografisi çok yüksek bir ülke, milyonlarca öğrenci okuyor. Her sene Türkiye'de 500-600 bin insan evleniyor. Yani 500-600 bin insan evlendiği yerde en az 500-600 bin tane araba lazım zaten.
Dolayısıyla bu demografik gerçekler çerçevesinde Türkiye'de bizim her sene 1,5-2 milyon civarında araba satmamız lazım ki piyasayı tatmin edelim. Çünkü Türkiye'nin şu anda en büyük kanayan yarası, Türkiye'deki araç parkının yaklaşık dörtte birinin 20 yaş üzerindeki araçlardan oluşması. Önümüzdeki zamanda hükümet ve devlet yetkililerimizle çalışıp sektör olarak, vergi politikalarının özellikle giriş seviyesindeki araçlar için daha ulaşılabilir hale getirilmesine birlikte çalışacağız. Bunu başarmamız gerekiyor.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.