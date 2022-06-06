Renault'dan Türkiye'de 'fabrika çıkışlı 2. el araç' hamlesi

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Renault Grubu'nun Türkiye'de yenilenmiş araç ya da başka bir deyişle fabrika çıkışlı 2. el araç satışı yapmayı planladığını bu yılın başında siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Konuyla ilgili Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu'dan yeni açıklamalar geldi.

"Şu andaki sıkıntımız ikinci eldeki araç bulma sorunu"

Üretici firma olarak belli bir yaşa gelen araçları yenileyerek tekrar satışa sunma konusu araştırdıklarını belirten Hakan Doğu, "Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Fransa'da 'Refactory' dediğimiz sistemle araçları yenileyip yine fabrika garantisiyle tekrardan satmak anlamına geliyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Son aşamalara geldik, inşallah onu Türkiye'de lanse ederiz" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu projeyle ilgili fazla detay vermeyen Doğu, projeyi uygulamayla ilgili mevcut sıkıntının ikinci elde araç bulma sorunu olduğunu dile getirerek "Yani bu sistemi açtığınız zaman ikinci elde araç yoksa nasıl yenileyeceksiniz gibi bir sürü konular var. Açmak için doğru zaman mı değil mi onu düşünüyoruz ama planlarımızda var" şeklinde konuştu.

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Renault, 'Refactory' adını verdiği uygulama ile ikinci el araçları yenilemeye ilk olarak Fransa'daki Flins fabrikasında başladı. Ardından aynı uygulama İspanya'daki Sevilla fabrikasına da genişletildi. Eğer uygulanabilirliği onaylanırsa şirketin Bursa'daki fabrikasında da benzer bir uygulama göreceğiz. Proje ile ilgili yenilemenin neleri kapsadığı veya hangi araçların yenileneceği gibi konularda şimdilik detay yok.

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"Vergi konusunu devlet yetkililerimizle konuşacağız"

Araç bulunurluğunun sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde bir sorun olduğunu belirten Doğu, devamında şunları söyledi: “Dünyanın çoğu yerinde ikinci elde araç bulunamıyor. Çünkü insanlar yeni araç alamıyor. Yeni araç alamayınca mecburen aracını tekrardan tamir ettirip daha uzun mesafede kullanmaya başlıyor. Özellikle Türkiye'ye bakarsanız; Türkiye demografisi çok yüksek bir ülke, milyonlarca öğrenci okuyor. Her sene Türkiye'de 500-600 bin insan evleniyor. Yani 500-600 bin insan evlendiği yerde en az 500-600 bin tane araba lazım zaten.

Dolayısıyla bu demografik gerçekler çerçevesinde Türkiye'de bizim her sene 1,5-2 milyon civarında araba satmamız lazım ki piyasayı tatmin edelim. Çünkü Türkiye'nin şu anda en büyük kanayan yarası, Türkiye'deki araç parkının yaklaşık dörtte birinin 20 yaş üzerindeki araçlardan oluşması. Önümüzdeki zamanda hükümet ve devlet yetkililerimizle çalışıp sektör olarak, vergi politikalarının özellikle giriş seviyesindeki araçlar için daha ulaşılabilir hale getirilmesine birlikte çalışacağız. Bunu başarmamız gerekiyor.”

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