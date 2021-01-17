Türkiye'de uygulanan korona aşısının üreticisi Sinovac Türkleri banladı

Türkiye'nin koronavirüs aşısı satın aldığı Çin menşeli CoronaVac aşısının üreticisi Sinovac, web sitesine Türkiye'den erişimi engelledi. Türkiye'deki IP adreslerinden Sinovac'ın websitesine girmeye çalışan kullanıcılar, 403 hata kodu alarak “IP adresinizin bu web sitesini ziyaret etmesine izin verilmiyor!” ifadesiyle karşılaşıyor.İlginizi Çekebilir Koronavirüs aşıları nihayet Türkiye'ye geldi
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Şu anda aşıları yalnızca Türkiye'de uygulanan Sinovac'ın neden böyle bir karar aldığı bilinmezken, Türkiye'den şirketin websitesine yalnızca VPN kullanılarak erişim sağlanabiliyor.
CoronaVac aşısının olmaması dikkat çekiyor
VPN aracılığıyla Sinovac'ın websitesine girildiğinde, Türkiye'de uygulanan CoronaVac aşısının firmanın ürünleri arasında yer almaması ise dikkat çekiyor. Öyle ki şirketin websitesindeki ürünler sayfasında Inlive, Healive, Bilive, Anflu, Panflu, Panflu 1 aşıları listeleniyor.
Türk hackler Sinovac'ın sitesine sızmıştı
Daha önce "Root Ayyıldız" isimli Türkiye merkezli bir grup, Sinovac'ın websitesine sızmıştı. Kendilerini "Türk Siber Ordusu" olarak tanımlayan grup sitede Türkiye ile Doğu Türkistan bayraklarını paylaşarak, "Al bayraktan, Gök bayrağa selam olsun. Cuma namazını Çin Seddi'nde kılmayı nasip et yarabbi. Ruhum bedenim ve fikrim her şey Müslüman Türk milletine feda olsun. Ölümümden sonra ruhum sizlerle hep beraber. Bu cihanda bir araya gelemesek de Uygur güzeli elbet bir gün orağımız olur" notunu paylaşmıştı.
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Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot
wqe
Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.
damn
Tüy döküyor mu ? :)
ürkütücü