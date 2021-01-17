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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'de uygulanan korona aşısının üreticisi Sinovac Türkleri banladı

    Türkiye'nin satın aldığı CoronaVac aşısının üreticisi Çinli Sinovac, web sitesine Türkiye'den erişimi engelledi: “IP adresinizin bu web sitesini ziyaret etmesine izin verilmiyor!”
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,4b
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    3
    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Türkiye'de uygulanan korona aşısının üreticisi Sinovac Türkleri banladı
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    Türkiye'nin koronavirüs aşısı satın aldığı Çin menşeli CoronaVac aşısının üreticisi Sinovac, web sitesine Türkiye'den erişimi engelledi. Türkiye'deki IP adreslerinden Sinovac'ın websitesine girmeye çalışan kullanıcılar, 403 hata kodu alarak “IP adresinizin bu web sitesini ziyaret etmesine izin verilmiyor!” ifadesiyle karşılaşıyor.

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    Ayrıca Bkz. "LinkedIn'dan Türkiye'ye temsilci atama kararı"

    Şu anda aşıları yalnızca Türkiye'de uygulanan Sinovac'ın neden böyle bir karar aldığı bilinmezken, Türkiye'den şirketin websitesine yalnızca VPN kullanılarak erişim sağlanabiliyor. 

    CoronaVac aşısının olmaması dikkat çekiyor

    VPN aracılığıyla Sinovac'ın websitesine girildiğinde, Türkiye'de uygulanan CoronaVac aşısının firmanın ürünleri arasında yer almaması ise dikkat çekiyor. Öyle ki şirketin websitesindeki ürünler sayfasında Inlive, Healive, Bilive, Anflu, Panflu, Panflu 1 aşıları listeleniyor.

    Türkiye'de uygulanan korona aşısının üreticisi Sinovac Türkleri banladı
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    Türk hackler Sinovac'ın sitesine sızmıştı

    Daha önce "Root Ayyıldız" isimli Türkiye merkezli bir grup, Sinovac'ın websitesine sızmıştı. Kendilerini "Türk Siber Ordusu" olarak tanımlayan grup sitede Türkiye ile Doğu Türkistan bayraklarını paylaşarak, "Al bayraktan, Gök bayrağa selam olsun. Cuma namazını Çin Seddi'nde kılmayı nasip et yarabbi. Ruhum bedenim ve fikrim her şey Müslüman Türk milletine feda olsun. Ölümümden sonra ruhum sizlerle hep beraber. Bu cihanda bir araya gelemesek de Uygur güzeli elbet bir gün orağımız olur" notunu paylaşmıştı.



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    trustrank

    wqe

    9 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    16 saat önce
    Xandive

    damn

    16 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 23 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kullanım izni olmayan bir aşı. Acil kullanım izni standart prosedürden farklı.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 23 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kullanım izni olmayan bir aşı. Acil kullanım izni standart prosedürden farklı.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Boş haber
    Yanıtla +2
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    monacomen 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kendini Milliyetçi-Türk gibi gösteren Anti-Türklere karşı önlem almış.
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