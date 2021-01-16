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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LinkedIn'dan Türkiye'ye temsilci atama kararı

    Sosyal medya yasası uyarınca reklam yasağı uygulamasının Resmî Gazetede yayımlanmasına günler kala, sosyal iş ağı LinkedIn da Türkiye'ye temsilci atayacağını duyurdu.
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    sosyal medya
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    LinkedIn'dan Türkiye'ye temsilci atama kararı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabı üzerinden sosyal iş ağı ve paylaşım platformu olarak faaliyet gösteren LinkedIn'ın Türkiye'ye temsilci atayacağını duyurdu. 

    Ayrıca Bkz. "İstanbul'da toplu taşımayı kullanabilmek için veri paylaşımı izni zorunlu"

    LinkedIn Türkiye'ye temsilci atayacak

    1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren sosyal medya yasası olarak da bilinen "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca, günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de en az 1 temsilci bulundurması zorunlu kılınmıştı. Bu bağlamda temsilci bulundurmayan platformlara 40 milyon TL'ye kadar idari para cezası kesilmişti. Son olaraksa hala temsilci atamayan sosyal medya mecraları için reklam yasağı yolda.

    Microsoft çatısı altında faaliyet gösteren Linked'ın da 19 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak uygulamaya girecek olan reklam yasağı öncesinde Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı. Daha önce VK, YouTube, TikTok ve Dailymotion da Türkiye'ye temsilci atayacağını bildirmişti.



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    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    5 saat önce
    frostburn

    ürkütücü

    5 saat önce
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