LinkedIn'dan Türkiye'ye temsilci atama kararı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabı üzerinden sosyal iş ağı ve paylaşım platformu olarak faaliyet gösteren LinkedIn'ın Türkiye'ye temsilci atayacağını duyurdu.

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LinkedIn Türkiye'ye temsilci atayacak

1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren sosyal medya yasası olarak da bilinen "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca, günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de en az 1 temsilci bulundurması zorunlu kılınmıştı. Bu bağlamda temsilci bulundurmayan platformlara 40 milyon TL'ye kadar idari para cezası kesilmişti. Son olaraksa hala temsilci atamayan sosyal medya mecraları için reklam yasağı yolda.

Microsoft çatısı altında faaliyet gösteren Linked'ın da 19 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak uygulamaya girecek olan reklam yasağı öncesinde Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı. Daha önce VK, YouTube, TikTok ve Dailymotion da Türkiye'ye temsilci atayacağını bildirmişti.

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