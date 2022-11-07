Togg'un 500 binden fazla etkileşim ve yorum alan renk anketi sonuçlandı: İşte birinci renk

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili 29 Ekim 2022 tarihinde seri üretim bandından indirilmişti. Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg fabrikasının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.



Togg İcra Kurulu Başkanı Gürcan Karakaş, C-SUV modeli için seçilen renklerin Türkiye'den ilham alınarak tasarlandığını söylemişti. Togg C-Suv modeli renkleri için yapılan anketin sonuçları belli oldu.

TOGG üretim videosu karşınızda 2 gün önce eklendi

Togg C-SUV renkleri binlerce kişinin dikkatini çekti

Togg'un sosyal medya hesabından paylaşılan ilgili iletisinde bu etkinliğin 500 binden fazla yorum ve etkileşim aldığı belirtildi. Anketin yayılması için kullanılan etiketler "Togg" ve "Türkiye'nin Renkleri" oldu.

Renk anketinin birincisi "Kapadokya" seçeneği oldu. Bu renk, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini temsil ediyor. Anketin diğer seçenekleri arasında "Anadolu", "Gemlik", "Kula", "Oltu" ve "Pamukkale" var.

Habertürk tarafından verilen ilgili bilgiye göre anketin birincisi yüzde 68'lik bir oy oranıyla diğer seçenekleri solladı. Bu da 340 bin adet etkileşimin "Kapadokya" isimli renge ait olduğu anlamına geliyor. Togg C-SUV renkleri için yayımlanan anketteki diğer seçeneklerin yüzde kaç oy aldığı bilinmiyor.

Diğer renklerin temsil ettiği anlamlar aşağıda yer alıyor:

Anadolu: Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızı.

Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızı. Gemlik: Gemlik'teki zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sular.

Gemlik'teki zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sular. Kula: Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini günümüze taşıyan gri ihtişamı.

Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini günümüze taşıyan gri ihtişamı. Oltu: Oltu taşının göz alıcı siyahlığı, parlak dokusu, sağlam yapısı.

Oltu taşının göz alıcı siyahlığı, parlak dokusu, sağlam yapısı. Pamukkale: Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığı.

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Togg C-SUV renkleri için yapılan anket sonuçlandı: İşte birinci