Togg'un 500 binden fazla etkileşim ve yorum alan renk anketi sonuçlandı: İşte birinci renk

Togg İcra Kurulu Başkanı Gürcan Karakaş, C-SUV modeli için seçilen renklerin Türkiye'den ilham alınarak tasarlandığını söylemişti. Togg C-Suv modeli renkleri için yapılan anketin sonuçları belli oldu.
Togg C-SUV renkleri binlerce kişinin dikkatini çekti
Togg'un sosyal medya hesabından paylaşılan ilgili iletisinde bu etkinliğin 500 binden fazla yorum ve etkileşim aldığı belirtildi. Anketin yayılması için kullanılan etiketler "Togg" ve "Türkiye'nin Renkleri" oldu.
Renk anketinin birincisi "Kapadokya" seçeneği oldu. Bu renk, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini temsil ediyor. Anketin diğer seçenekleri arasında "Anadolu", "Gemlik", "Kula", "Oltu" ve "Pamukkale" var.
Habertürk tarafından verilen ilgili bilgiye göre anketin birincisi yüzde 68'lik bir oy oranıyla diğer seçenekleri solladı. Bu da 340 bin adet etkileşimin "Kapadokya" isimli renge ait olduğu anlamına geliyor. Togg C-SUV renkleri için yayımlanan anketteki diğer seçeneklerin yüzde kaç oy aldığı bilinmiyor.
Diğer renklerin temsil ettiği anlamlar aşağıda yer alıyor:
- Anadolu: Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızı.
- Gemlik: Gemlik'teki zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sular.
- Kula: Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini günümüze taşıyan gri ihtişamı.
- Oltu: Oltu taşının göz alıcı siyahlığı, parlak dokusu, sağlam yapısı.
- Pamukkale: Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığı.
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DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence