Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında üç kategoride finalistler belirlendi

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Tam Boyutta Gör Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışması kapsamında, özel kategoriler olan "Yılın Tasarımı", Yılın Premium Otomobili" ve "Yılın Basın Lansmanı" finalistleri açıklandı.

OGD üyesi otomotiv gazetecilerinin yaptığı ilk tur oylama sonucunda; "Yılın Tasarımı" kategorisinde Kia EV3, Renault Rafale ve Mercedes-Benz AMG GT modelleri finale kaldı.

"Yılın Premium Otomobili" kategorisinde ise Mercedes-Benz AMG GT, Aston Martin Vanquish ve BMW 2 Serisi Gran Coupe modelleri finalist olarak belirlendi.

“Yılın Basın Lansmanı” kategorisinde Renault’nun Duster modeli için gerçekleştirdiği “kendi lansmanını yap” konsepti, BMW X3 ile BMW Gran Coupe için Batman-Mardin rotasında gerçekleştirilen lansman etkinliği ve Peugeot 3008 için Antalya’da düzenlenen lansmanı, finale kalan etkinlikler arasında yer aldı.

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Hatırlanacak olursa, ana kategori olan Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü için final etabına kalan yedi model BYD Seal U, Jaecoo 7, Kia EV3, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster olarak açıklanmıştı.

Türkiye otomotiv sektöründe gelenekselleşen yarışmada, otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yaptığı seçimler sonucunda bu kategorilerde ilk üçe kalan finalistler arasında ikinci tur oylama yapılacak. Kazanan adaylar ise 17 Haziran’da düzenlenecek “Türkiye’de Yılın Otomobili” ödül töreninde açıklanacak.

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Yılın Otomobili yarışmasında üç kategoride finalistler belirlendi

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