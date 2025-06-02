Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında üç kategoride finalistler belirlendi

    Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının özel kategorilerinde finalistler belli oldu.                  

    Yılın Otomobili yarışmasında üç kategoride finalistler belirlendi Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışması kapsamında, özel kategoriler olan "Yılın Tasarımı", Yılın Premium Otomobili" ve "Yılın Basın Lansmanı" finalistleri açıklandı.

    OGD üyesi otomotiv gazetecilerinin yaptığı ilk tur oylama sonucunda; "Yılın Tasarımı" kategorisinde Kia EV3, Renault Rafale ve Mercedes-Benz AMG GT modelleri finale kaldı.

    "Yılın Premium Otomobili" kategorisinde ise Mercedes-Benz AMG GT, Aston Martin Vanquish ve BMW 2 Serisi Gran Coupe modelleri finalist olarak belirlendi.

    “Yılın Basın Lansmanı” kategorisinde Renault’nun Duster modeli için gerçekleştirdiği “kendi lansmanını yap” konsepti, BMW X3 ile BMW Gran Coupe için Batman-Mardin rotasında gerçekleştirilen lansman etkinliği ve Peugeot 3008 için Antalya’da düzenlenen lansmanı, finale kalan etkinlikler arasında yer aldı.

    Hatırlanacak olursa, ana kategori olan Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü için final etabına kalan yedi model BYD Seal U, Jaecoo 7, Kia EV3, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster olarak açıklanmıştı.

    Türkiye otomotiv sektöründe gelenekselleşen yarışmada, otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yaptığı seçimler sonucunda bu kategorilerde ilk üçe kalan finalistler arasında ikinci tur oylama yapılacak. Kazanan adaylar ise 17 Haziran’da düzenlenecek “Türkiye’de Yılın Otomobili” ödül töreninde açıklanacak. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

    Profil resmi
    turkelvis 3 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    turbobit premium link generator kızlarla sohbet filesi yırtılan ayakkabı tamiri sayko nasıl oynanır merkezi sistem uydu diseqc ayarları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25+
    Samsung Galaxy S25+
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS ROG Strix G16
    ASUS ROG Strix G16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum