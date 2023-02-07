Türkiye'deki internet altyapısı depremlerden ciddi şekilde etkilendi

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Ülkemizde kısa bir zaman zarfında yaşanan 7.5 ve 7.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından içerik ve DDoS koruma sağlayıcısı Cloudflare, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde internet trafiğinde keskin düşüş kaydetti.

Türkiye'nin deprem acil durum haritası yayınlandı 6 sa. önce eklendi

İnternet altyapısı en çok zarar gören il Gaziantep

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremden bu yana internet trafiği yüzde 94 azaldı. Ayrıca Şanlıurfa, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Mardin ve Adana illerinde de altyapı ağır hasar gördü. Telekomünikasyon şirketi Turkcell'in, etkilenen bölgelerde mobil baz istasyonları kurduğu, jeneratörler gönderdiği ve uydu iletişimi sağladığı belirtilirken, Türk Telekom'un da benzer önlemler aldığı bildirildi.

Ayrıca internet trafik izleyicisi Cloudflare Radar trafiğin geçen haftanın aynı saatine göre yüzde 57 daha düşük olduğunu tespit etti. Deprem nedeniyle internet altyapısı en çok zarar gören ilimizin ise Gaziantep olduğu belirtiliyor. Öte yandan Türkiye, yeterli uydu bağlantısına sahip olduğunu belirterek Starlink'in uydu internet yardımını da geri çevirmişti.

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