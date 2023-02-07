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    Anlık Bildirim

    Türkiye'deki internet altyapısı depremlerden ciddi şekilde etkilendi

    Cloudflare, ülkemizde 12 saat arayla yaşanan büyük ölçekli depremlerin ardından internet trafiğinde keskin bir düşüş yaşandığını açıkladı.                       
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    Türkiye'deki internet altyapısı depremlerden ciddi şekilde etkile Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde kısa bir zaman zarfında yaşanan 7.5 ve 7.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından içerik ve DDoS koruma sağlayıcısı Cloudflare, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde internet trafiğinde keskin düşüş kaydetti.

    İnternet altyapısı en çok zarar gören il Gaziantep

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremden bu yana internet trafiği yüzde 94 azaldı. Ayrıca Şanlıurfa, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Mardin ve Adana illerinde de altyapı ağır hasar gördü. Telekomünikasyon şirketi Turkcell'in, etkilenen bölgelerde mobil baz istasyonları kurduğu, jeneratörler gönderdiği ve uydu iletişimi sağladığı belirtilirken, Türk Telekom'un da benzer önlemler aldığı bildirildi.

    Ayrıca internet trafik izleyicisi Cloudflare Radar trafiğin geçen haftanın aynı saatine göre yüzde 57 daha düşük olduğunu tespit etti. Deprem nedeniyle internet altyapısı en çok zarar gören ilimizin ise Gaziantep olduğu belirtiliyor. Öte yandan Türkiye, yeterli uydu bağlantısına sahip olduğunu belirterek Starlink'in uydu internet yardımını da geri çevirmişti.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 6 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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