Firmalar deprem bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınması için hangi projeleri yürütüyor?

Tam Boyutta Gör 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından yerli ve yabancı markalar, deprem bölgesine destek için seferber oldu. Peki deprem bölgesinin kalkınması için markalar hangi projeleri yürütüyor? Bu içeriğimizde çeşitli markaların öne çıkan projelerini derledik.

Deprem bölgesindeki üreticilerin e-ticaret faaliyetleri destekleniyor

Amazon, 2023 Ekim'de, bölgedeki çocukların ve gençlerin hayallerine ulaşmalarına destek olmak amacıyla, STK ortağı 'Hayalime Ortak Ol' ile birlikte Hatay Serinyol'da 'Gülümseten Hayaller Topluluk Evi'ni kurdu. Şirket, bir dizi STEM eğitimi, terapi ve psikososyal destek sağlamaya başladı. Projeyle bir yılda 1500 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Hepsiburada, "Her Sipariş Bir Destek" kampanyasıyla bölgedeki KOBİ'lere, esnaf ve aile işletmelerine, girişimci kadınlara ve kadın kooperatiflerine destek sağlıyor. 29 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasındaki kampanya ile bölgedeki satıcılara ve ekonomik toparlanmaya katkıda bulunuyor. Hepsiburada tarafından açıklanan verilere göre deprem bölgesinde bir yılda 3.5 milyar TL’lik ticaret hacmine ulaşıldı. Adana ve Hatay’da E-Ticaret İhtisas Merkezleri kuruldu.

Hepsiburada'nın "Her Sipariş Kitaba ve Oyuncağa Dönüşüyor" kampanyası ve müşterilerinin de katkısıyla on binlerce çocuğu, oyuncak ve kitap hediye ediliyor. 5 Şubat 2024 21.00 - 6 Şubat 2024 23.59 arasında verilen her bir sipariş için tutara bakılmaksızın bölgedeki çocuklara oyuncak veya kitap armağan ediyoruz.

Trendyol, afet bölgesindeki satıcıları tek çatı altında topladığı 'Siparişin Umut Olsun' programını hayata geçirerek bölgede faaliyetlerine devam edebilen yerel iş ortaklarının ürünlerini tek çatı altında topladı. Şirket, STK'ler için dijital destek kartlarını kullanıcılara açtı. Bu kartlar sayesinde STK'lere 200 milyon liranın üzerinde destek sağlandı.



Trendyol'un Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla başlatılan 'Yarının Köyleri' projesine Hatay eklendi. Şirket, Trendyol Yemek ile 2023-2024 sezonunda Trendyol Süper Lig'e geri dönen Atakaş Hatayspor'un resmi sponsor oldu.

Bankalar ve holdinglerden çeşitli projeler

Türkiye İş Bankası ve Petrol Ofisi Grubu tarafından 'Bilim Kuşağı Atölyeleri' projesi hayata geçirildi. Proje, 6 Mayıs-27 Aralık 2023'te toplam 52 atölyede gerçekleştirildi.

ING Türkiye, Habitat Derneği işbirliğiyle 'İş Hayatına Turuncu Destek Projesi'ni devreye aldı. Bu kapsamda ING Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi binasında açılacak Kahramanmaraş Turuncu Ofis ile depremden etkilenen, çalışma ofisi olmayan girişimciler, girişimci adayları ve öğrenciler için ortak bir çalışma alanı oluşturulacak. Proje kapsamında kadın girişimcileri desteklemeye yönelik bütünsel bir 'Girişimcilik Eğitim Programı' oluşturulacak.

Garanti BBVA, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile bölgede nitelikli eğitimin devamlılığı için öğretmen destek ziyaretleri gerçekleştirdi. Banka, 'Gelecek İçin Birlikteyiz' staj programıyla, deprem bölgesinden 160 üniversite öğrencisine staj imkanı sundu.

Kuveyt Türk, depremde ağır hasar gören Adıyaman Ulu Camii'nin yeniden inşası için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Emlak Katılım Bankası, depremden psikolojik olarak etkilenen çalışma arkadaşları ve aileleri için psikolojik destek verilmesi amacıyla anlaşmalı psikolog hizmeti sundu. Ayrıca Adıyaman'da 'Çocuk Evleri Sitesi'nin yapımına sponsor oldu.

Depremde mobil şebekeler neden çöktü, neler yapılabilir? 22 dk. önce eklendi

Siemens, deprem bölgesindeki istihdama destek olmak için Youthall'un Genç İstihdam Kampanyası'na dahil oldu. Şirket, Toplum Gönüllüleri Vakfı ile 'Dijital Okuryazarlık Programı' oluşturdu.

MediaMarkt, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile 'Eğitimle Daha İyiye' projesini hayata geçirdi. Bu proje kapsamında, biri 'Düş Gezgini', biri 'Bilim', ikisi 'Bilişim ve Tasarım Mucitleri' olmak üzere tam donanımlı 4 adet Ateşböceği eğitim tırını TEGV'e bağışladı.

Migros, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile deprem bölgesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan kadınların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak üzere çalıştay düzenledi. Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile işbirliği gerçekleştiren şirket, Ateşböceği Eğitim Tırı'nı hayata geçirdi.

CarrefourSA, deprem bölgesinin yerel üreticilerini ve üretimin sürdürülebilirliğini desteklemek için 'Üretime Doğrudan Destek Projesi'ni hayata geçirdi. Bu kapsamda yıl boyunca 535 tondan fazla ürünü müşterileriyle buluşturdu.

Habitat Derneği ile Sabancı Topluluğu şirketleri Brisa, Kordsa, Temsa ve Teknosa'nın iş birliğiyle hayata geçirilen Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi ile bölgeyi terk etmek zorunda kalan vatandaşların bölgeye geri dönmesi, gençlerin ve kadınların yeniden ekonomik ve sosyal hayata kazandırılması, yeni iş fırsatları yaratılması, bölgede bulunan girişimcilerin Türkiye ve dünya girişimcilik ekosistemine entegre edilmesi amaçlandı.

Sabancı Vakfı'nın ana destekçisi olduğu, Öğretmen Ağı'nın koordinasyonundaki Öğretmen Dayanışma Alanı Hatay'da açıldı. Vakfın 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Hibe Programı' pilot illere ek olarak afet bölgesine de açıldı.

Rönesans Holding, UNFPA ile işbirliğine giderek holding tarafından inşa edilen konteyner kentlerde kadın ve kız çocukları için güvenli alanların kurulmasını sağladı. Holding, UNICEF ile birlikte konteyner kentleri kadın, çocuk ve genç dostu olarak tasarladı. Aynı zamanda KODA ile hayata geçirdikleri projeyle depremden en çok etkilenen kırsal mahalle ve köylerde çocukların en kısa zamanda okula dönerek okullarında aileler ile işbirliği içinde hem akademik hem psikolojik olarak desteklenmelerini sağlamayı amaçladı.

Boyner Grup, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun Mor Yerleşke projesiyle bölgeye ve bölgedeki kadınlara destek verdi. Bu kapsamda 11 Mor Yerleşkenin hayata geçirilmesini sağladı. Şirket, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hayata geçirdikleri 'Kadın İyileşirse Dünya Değişir' ve 'Hep Birlikte İyileşelim' mesajıyla kampanya da düzenledi.

Boyner'in 'İyi İşler Projesi'ne bu yıl deprem bölgesindeki kadınlar da dahil edildi. Son 5 yıldır KAGİDER işbirliğiyle devam eden 'İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı'nın yedinci eğitim döneminde, deprem bölgesindeki kadın girişimci ve kooperatifler projenin önemli bir parçası oldu ve 43 girişimcisinin 20'si deprem bölgesinden katıldı.

Eczacıbaşı, Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da Anne Çocuk Sağlık birimleri kurdu.

Çocuklar ve gençlerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması için Adıyaman'da Eczacıbaşı TEV İlkokulunun açılışını gerçekleştiren Eczacıbaşı, deprem bölgesinden 400 kadın öğrenciye lisans eğitimlerini tamamlayıncaya kadar Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Lisans bursu desteği vermeye başladı.

Kale Grubu, Kadınlar Günü ve Anneler Günü'nde deprem bölgesinde 5 adet kreş konteyneri ve oyun parkı oluşturdu. Grup, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay'da gerçekleştirdikleri 'Her Çocuğa Değer' etkinliğinde 100'ün üzerinde depremzede çocuk için atölyeler düzenledi.

Kale Grup, İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı kapsamında 'Topluluk Destek Programı'nı başlattı. Grup, Babalar Günü'nde 'Seramik Yer ve Duvar Karosu Kaplamacılığı' alanında meslek edindirme ve geliştirme uyum kursu açtı.

P&G Türkiye, deprem bölgesinde Umut Evi Projesi'ni başlattı. Roche Türkiye, Türk Eğitim Derneği iş birliğiyle depremden etkilenen 200 öğrenciye 8 yıl boyunca akademik, psikolojik, ayni, sosyal ve eğitim desteği sağlanmasına yönelik projeler başlattı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

Firmalar deprem bölgelerinde hangi projeleri yürütüyor?