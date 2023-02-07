Depremin etkileri uydu aracılığı ile nasıl izlenir? İşte Türkiye'nin acil durum haritası

2001 yılında kurulan UNOSAT kendi uydu sistemine sahip değil, ancak Birleşmiş Milletler'e üye devletlerin ve çeşitli özel şirketlerin sistemlerinden veri toplama yetkisine sahip. UNOSAT'ın acil durum uydu haritalama programı nadiren etkinleştiriliyor ve bu da afetler ve acil durumlar için geçerli.
Türkiye'deki depremler uydudan nasıl incelenir?
Acil durum haritası bu kez, 6 Şubat'ta ülkemizde kaydedilen büyük depremler sonrasında oluşturuldu. Bu bağlantıya tıklayarak UNOSAT tarafından toplanan tüm verileri bir web haritası üzerinde görebiliyorsunuz. Acil durum haritası sismoloji merkezlerinde analiz edilen jeofizik verileri gösteriyor. Yıldızlar ve daireler depremlerin merkez üslerini, renkler ise büyüklüklerini ve güçlerini göstermekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?