Depremin etkileri uydu aracılığı ile nasıl izlenir? İşte Türkiye'nin acil durum haritası

Tam Boyutta Gör Birleşmiş Milletler, UNOSAT acil durum haritalama hizmetini aktif hale getirdi. Bu sistem, uydulardan elde edilen veriler kullanılarak Türkiye ve Suriye'deki sismik faaliyetlerin etkilerinin analiz edilmesine olanak sağlıyor.

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2001 yılında kurulan UNOSAT kendi uydu sistemine sahip değil, ancak Birleşmiş Milletler'e üye devletlerin ve çeşitli özel şirketlerin sistemlerinden veri toplama yetkisine sahip. UNOSAT'ın acil durum uydu haritalama programı nadiren etkinleştiriliyor ve bu da afetler ve acil durumlar için geçerli.

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Acil durum haritası bu kez, 6 Şubat'ta ülkemizde kaydedilen büyük depremler sonrasında oluşturuldu. Bu bağlantıya tıklayarak UNOSAT tarafından toplanan tüm verileri bir web haritası üzerinde görebiliyorsunuz. Acil durum haritası sismoloji merkezlerinde analiz edilen jeofizik verileri gösteriyor. Yıldızlar ve daireler depremlerin merkez üslerini, renkler ise büyüklüklerini ve güçlerini göstermekte.

Tam Boyutta Gör UNOSAT'ın yayınladığı bilgiler arama ve kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak amacıyla Kızılay ve Kızılhaç da dahil olmak üzere çeşitli hükümet ve hükümet dışı yardım kuruluşlarına gönderilecek.

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