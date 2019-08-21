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Türkiye'deki teknoparkların toplam ihracatı 4,1 milyar dolara ulaştı

Türkiye'de faaliyet gösteren teknoparkların toplam ihracatı temmuz 2019 itibarıyla 4,1 milyar dolara ulaştı. Peki hangi ilde kaç teknopark var ve bu bölgelerde toplam kaç kişi istihdam ediliyor?
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türkiye'deki teknoparkların toplam ihracatı 4,1 milyar dolara ulaştı
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Teknolojik bilginin üretilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla 2001 yılında kurulmaya başlayan teknoloji geliştirme bölgeleri (Teknopark) meyvesini veriyor. Türkiye’deki teknoparkların toplam ihracatı 4,1 milyar dolara ulaşmış durumda. İşte Türkiye’deki teknopark sayısı ve bu bölgelere dair bazı veriler:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Temmuz 2019 itibarıyla Türkiye'nin 56 ilinde toplam 84 teknopark bulunuyor. Bu bölgelerin 21’inde altyapı çalışmaları sürerken, 63’ü faaliyetine devam ediyor. Söz konusu bölgelerde toplam 55 bin 423 kişiye istihdam sağlanıyor. Bu kişilerin 44 bin 566'sı Ar-Ge, 3 bin 461'i destek ve 679'u tasarım alanlarında çalışıyor.

Türkiye'deki teknoparkların toplam ihracatı 4,1 milyar dolara ulaştı
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Teknoparklarda bu yılın temmuz ayı itibarıyla toplam 5 bin 390 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalar yazılım, uzay ve havacılık, enerji, sağlık ve çevre gibi birçok alana yönelik çözüm ve ürünler geliştiriyor. Teknoparklardaki firmaların en çok faaliyet gösterdiği alan ise yüzde 41 ile bilgisayar programlama. Teknoparklarda temmuz itibarıyla 32 bin 769 proje tamamlanırken, 9 bin 106 projenin ise çalışmaları devam ediyor.

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En çok teknopark İstanbul'da

Teknoparkların en çok olduğu illerin başında tabii ki İstanbul geliyor. Megakentte 11 teknopark faaliyet gösterirken, onun ardından 9 teknoparkla Ankara, 5 teknoparkla Kocaeli ve 4 teknoparkla İzmir geliyor. Konya, Gaziantep, Antalya, Mersin ve Hatay’da ikişer teknopark bulunurken, haritada görebileceğiniz diğer illerde de birer teknopark çalışmalarına devam ediyor. Bu bölgelerin temmuz 2019 itibarıyla elde ettiği toplam satış tutarının 79,7 milyar lirayı, toplam ihracatının da 4,1 milyar doları bulduğu söyleniyor.



https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/teknoparklar-ihracatla-sinirlari-asiyor/1561162# Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yorumculuklar 15 dk.
Ben yapılan yatırımlara göre az olduğu düşünüyorum bu getirinin. Markalaşmayı yine sağlayamadık. Teknokentlerimizden birbirinin benzeri işler yapan firmalar türeyip duruyor yalnızca.
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blackzeros 20 dk.
beton yerine buralara yatirilsaydi paralar en az 10 kati olacakti.
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WB 26 dk.
%41’i programlama olan bir atilimdan 4,1m$ ihracat olmasi gercekten inanilir gibi degil..
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Feyzuli 1 sa.
Güzel devamı gelsin ama vatandaşa dönüşü olsun az çok.
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