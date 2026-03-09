Çinli otomobil devlerinde tarihi değişim: Yurt dışı satışlar iç pazarı geçti

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Çin’in elektrikli otomobil sektörü, iç pazardaki büyümenin yavaşlamaya başlamasıyla birlikte giderek daha fazla yurt dışı pazarlara yöneliyor. Şubat ayında BYD, sektör açısından sembolik sayılabilecek önemli bir eşiği geçti. Şirket, yaklaşık 100 bin adedin üzerinde aracını yurt dışına gönderdi ve bu rakam toplam aylık satışlarının yaklaşık yüzde 53’ünü oluşturdu.

İhracat satışları ilk kez Çin’deki teslimatlarını geçti

Tam Boyutta Gör Böylece BYD’nin ihracat satışları ilk kez Çin’deki teslimatlarını geride bıraktı. Bu değişim tesadüfen gerçekleşmedi. Çin otomobil pazarında yaşanan fiyat savaşları, kâr marjlarının daralması ve tüketicilerin harcamalarında daha temkinli davranmaya başlaması, üreticileri büyümenin bir sonraki aşamasını nerede bulacaklarını yeniden düşünmeye itti.

Benzer bir tabloyu Great Wall Motor tarafında da görmek mümkün. Şirket şubat ayında sattığı yaklaşık 72.600 aracın 42.600’den fazlasını yurt dışındaki müşterilere teslim etti. Yakın zamana kadar Çin’in dev iç pazarı sektör üretiminin büyük bölümünü karşılıyordu. Ancak artık dengeler değişmeye başladı. Uzun süre neredeyse tamamen iç pazara odaklanan otomobil üreticileri, gelecek planlarını giderek daha fazla küresel pazarlara göre şekillendiriyor.

Küresel pazarlar yeni büyüme alanı

İhracat artık otomobil üreticileri için yan bir faaliyet olmaktan çıkıp stratejinin merkezine yerleşiyor. Sektör verilerine göre Çinli otomobil üreticileri geçen yıl 2,6 milyondan fazla aracı yurt dışına gönderdi. Bu rakam, bir önceki yıla göre iki katından fazla artış anlamına geliyor.

Bu hızlı genişleme; maliyet kontrolündeki başarı, gelişmiş batarya tedarik zincirleri ve üretimi hızla ölçeklendirebilme kabiliyeti sayesinde mümkün oldu. Özellikle gelişmekte olan pazarlarda Çinli elektrikli otomobiller oldukça rekabetçi fiyatlarla satışa sunuluyor ve bu da köklü rakiplere karşı önemli bir avantaj sağlıyor.

Öte yandan iç pazardaki koşullar giderek zorlaşıyor. Devlet teşviklerinin azalması, rekabetin artması ve tüketicilerin büyük harcamalara daha temkinli yaklaşması, Çin’de otomobil satmayı eskisine göre daha zorlu hale getiriyor.

Elektrikli araçlara yönelik ilk hızlı benimseme dalgasının ardından fiyatların dengelenmesiyle birlikte iç pazardaki büyüme de yavaşladı. Çin’in devasa yeni enerjili araç (EV + PHEV) talebine alışkın olan üreticiler, şimdi yeni talep kaynaklarını yurt dışında arıyor.

Güneydoğu Asya ve Orta Doğu öne çıkıyor

Bu süreçte Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu Çinli üreticiler için en önemli hedef pazarlar haline geldi. Örneğin Tayland gibi ülkelerde Çinli elektrikli otomobil markaları yalnızca birkaç yıl içinde niş oyuncular olmaktan çıkıp ciddi rakiplere dönüştü.

Ancak ihracata dayalı büyümenin bazı riskleri de var. Avrupa ve Kuzey Amerika’da artan ticaret gerilimleri, yüksek gümrük vergileri ve daha sıkı düzenlemeler anlamına geliyor. Bu durum kâr marjlarını baskılayarak uzun vadeli planlama yapmayı zorlaştırıyor.

Bu nedenle birçok Çinli otomobil üreticisi, sadece kısa vadeli satış artışına güvenmek yerine yurt dışında fabrikalar kurmaya, dağıtım ağları oluşturmaya ve satış sonrası hizmetlerini geliştirmeye yatırım yaparak küresel pazarlarda kalıcı bir yer edinmeye çalışıyor.

