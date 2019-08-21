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Netflix'ten üç bölümlük Bill Gates belgeseli geliyor

Netflix, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile ilgili yeni bir belgesel serisi yapacağını açıkladı. Üç bölümden oluşacak belgeseli Oscar'lı yönetmen Davis Guggenheim çekecek.
2 sa.
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Sinema ve Dizi
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yaklaşan yeni bir Netflix belgeseli izleyicilere, gezegenin en büyük problemlerinden bazılarını çözmeye çalışan Bill Gates'in zihnine dair bilgiler verecek.

20 Eylül'de yayınlanacak

Üç bölümden oluşacak bu dizinin adının ise Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates (Bill'in Beyninin İçinde: Bill Gates'i Çözmek) olacağı açıklandı. Heyecanla beklenen bu Netflix yapımı Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates'in liderliğine, teknolojiye bakışına ve hayırseverliğine ışık tutacak. Belgeselde Gates'in eşi Melinda Gates ve iş ortaklarına da yer verileceği belirtilmiş.

Netflix'in bu üç bölümden oluşacak yapımını, Uygunsuz Gerçek (An Inconvenient Truth) belgeseliyle Oscar kazanan ünlü yönetmen Davis Guggenheim'ın yöneteceği açıklanırken, dizinin yayın tarihi olarak da 20 Eylül belirlenmiş durumda.


https://www.engadget.com/2019/08/20/netflix-bill-gates-documentary/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
333 42 dk.
apple seviciler şimdi kıskanır ve bir blow pardon steve jobs belgeseli isterler.
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b@d0 32 dk. 333
ilk şakan mı?
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NeroWin 1 sa.
Netflix'in en sevdiğim şeyi belgeseller. O da Disney+ 'dan sonra artık kalır mıyım bilmem.
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SEO-Uzmanı 1 sa.
LNX veya UNiX belgeseli olsaydı daha bilimsel olurdu !
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