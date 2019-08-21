Netflix'ten üç bölümlük Bill Gates belgeseli geliyor

Teknoloji Editörü
Yaklaşan yeni bir Netflix belgeseli izleyicilere, gezegenin en büyük problemlerinden bazılarını çözmeye çalışan Bill Gates'in zihnine dair bilgiler verecek.
20 Eylül'de yayınlanacakÜç bölümden oluşacak bu dizinin adının ise Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates (Bill'in Beyninin İçinde: Bill Gates'i Çözmek) olacağı açıklandı. Heyecanla beklenen bu Netflix yapımı Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates'in liderliğine, teknolojiye bakışına ve hayırseverliğine ışık tutacak. Belgeselde Gates'in eşi Melinda Gates ve iş ortaklarına da yer verileceği belirtilmiş.
Netflix'in bu üç bölümden oluşacak yapımını, Uygunsuz Gerçek (An Inconvenient Truth) belgeseliyle Oscar kazanan ünlü yönetmen Davis Guggenheim'ın yöneteceği açıklanırken, dizinin yayın tarihi olarak da 20 Eylül belirlenmiş durumda.
https://www.engadget.com/2019/08/20/netflix-bill-gates-documentary/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle