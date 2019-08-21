Netflix'ten üç bölümlük Bill Gates belgeseli geliyor

Yaklaşan yeni bir Netflix belgeseli izleyicilere, gezegenin en büyük problemlerinden bazılarını çözmeye çalışan Bill Gates'in zihnine dair bilgiler verecek.

20 Eylül'de yayınlanacak

https://www.engadget.com/2019/08/20/netflix-bill-gates-documentary/

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Üç bölümden oluşacak bu dizinin adının ise(Bill'in Beyninin İçinde: Bill Gates'i Çözmek) olacağı açıklandı. Heyecanla beklenen buyapımı Microsoft'un kurucusu milyarder'in liderliğine, teknolojiye bakışına ve hayırseverliğine ışık tutacak. Belgeselde Gates'in eşive iş ortaklarına da yer verileceği belirtilmiş.Netflix'in buoluşacak yapımını,(An Inconvenient Truth) belgeseliylekazanan ünlü yönetmen'ın yöneteceği açıklanırken, dizinin yayın tarihi olarak dabelirlenmiş durumda.