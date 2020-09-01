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    Türkiye'deki yeni yasalar nedeniyle Google'dan yüzde 5'lik zam!

    Google, bugün yayınladığı resmi açıklamada müşterilerin reklam harcamalarına ek yüzde 5'lik kesinti alacağını duyurdu. Kesintinin gerekçesi olarak yeni yasalar gösterildi.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'deki yeni yasalar nedeniyle Google'dan yüzde 5'lik zam!
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    Google, 1 Kasım 2020'den itibaren müşterilerin reklam harcamalarından yüzde 5'lik ek ücret alacağını duyurdu. Ek yüzde 5'lik ücret "Türkiye Yasal İşletme Maliyetleri" olarak isimlendirilecek.

    "Türkiye Yasal İşletme Maliyetleri" isimli ücret nedir?

    Yabancı şirketlerin Türkiye'deki yeni sosyal medya düzenlemesi ve Dijital Hizmet Vergisi'ne uyması için Türkiye'ye gelmesi ve bazı mali yükümlülükleri kabul etmesi gerekiyor. Google, bu maliyeti reklam harcamalarından alınacak yüzde 5'lik kesintiyle Türkiye'deki müşterilere yansıtacak. Bu müşteriler yüzde 18'lik KDV'ye ek olarak yüzde 5'lik Türkiye Yasal İşletme Maliyetleri isimli ücreti ödeyecek. Şimdilik yalnızca reklam harcamalarından yüzde 5'lik ek ücret alınacak. YouTube Premium, Google Play Store harcamaları gibi bireysel harcamalardan yüzde 18'lik KDV alınıyordu. Buna ek olarak yüzde 5'lik ek ücret alınıp alınmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

    Ayrıca Bkz. "Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı! İşte yasanın tüm detayları"

    Google'ın açıklaması şu şekilde:

    "1 Kasım 2020 tarihinden itibaren Türkiye'de sunulan reklamlar için bir sonraki faturanıza veya hesap özetinize yüzde 5 Türkiye Yasal İşletme Maliyetleri eklenecektir. Türkiye'deki düzenlemelere uymanın karmaşıklığı ve maliyetindeki önemli artışlar nedeniyle Yasal İşletme Maliyetleri eklenmektedir."



    https://www.haberturk.com/son-dakika-google-dan-turkiye-karari-2790353-teknoloji Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 hf. en beğenilen
    beyler bayanlar işin ciddiyetini kavrayalım dün aksam magzayı kaparken 3100tl ye sattıgım buzdolabı baska müşteriye magzayı acar acmaz 3500 e sattım çamaşır buzdolabı bulasık ciddi ciddi 300 400 tl zam gelmiş baska hiç bir donemde tl bu kadar deger kaybetmemiştir yada ben bilmiyorum gerçekten cok zor :(
    beyler bayanlar işin ciddiyetini kavrayalım dün aksam magzayı kaparken 3100tl ye sattıgım buzdolabı baska müşteriye magzayı acar acmaz 3500 e sattım çamaşır buz...
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    2 Yanıt Yanıtla +42
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    RElS 1 hf. hidrojennn
    Aynen durum bu şekil.. Kar sabit tutuldu vergi yükü Türk halkına yüklendi yine AKP li yandaş şirketlerin yaptığından farklı çalışmıyor akılları..Türk şirketleri ne yapıyor zam yapacaklarında etikette fazla oynama yapmadan gramajı düşürüyorlardı.. Halk zammı fark etmiyordu böylece..
    Aynen durum bu şekil.. Kar sabit tutuldu vergi yükü Türk halkına yüklendi yine [resim] AKP li yandaş şirketlerin yaptığından farklı çalışmıyor akılları..Türk şirk...
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    Acht (Can ) 1 hf. hidrojennn
    Adam sana Gmail, Play Store, YouTube, Drive gibi ve daha sayamayacağım Google servislerini hayrına mühendislere yaptırıyor. Hayır kurumu zaten Google, para kazanmaya çalışmaz.

    Hükümet köküne kadar yaptın zamı her şeye ama şirketler yapamaz oo bak sen
    Adam sana Gmail, Play Store, YouTube, Drive gibi ve daha sayamayacağım Google servislerini hayrına mühendislere yaptırıyor. Hayır kurumu zaten Google, para kaza...
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    1 Yanıt Yanıtla +22
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    engineerolduenginar 1 hf.
    amerikada hükümet googlenin gelirine vergi zammi yapacak da Google bu yükü vatandasa yukleyecek. varya google yi oyle bir zamina tekrar zam koyar abd ki google nefes alamaz
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    tiberyilmaz (Emre Fikret) 1 hf. yeni yorumcu
    Her şey bitmişti bir de başımıza google zammı mı çıktı allasen alın canımızıda kurtulalım lakffm
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf.
    E normal, maliyet artarsa firma da bunu müşterilerine dağıtır. Şaşırılacak bir şey yok. Bu ülkede artan herhangi bir vergi doğrudan ya da dolaylı olarak müşteriye girer. Klasik. Google insaflı davranmış sadece %5 şeklinde yansıtmış. Hadi yine iyisin Türkiye.
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    odyssa (r. d.) 1 hf.
    aklımdan geçenleri yazmak istediklerimi yazsam 2 dakikaya evden alırlar. dışarda tecavüzcüsü, sapığı hırsızı katili dolaşır. o yüzden yazmıyorum ama siz anlayın..
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    zdniz (dniz yıldırım) 1 hf.
    daha önce söylemiştim millet bana bir kızmıştı bu vergiler firmaya diğil halka yani bize geliyor onlarda kar sabit :D yok burdan para kazanıyorlarsa vergisini versinler iyi tmm ama biz veriyoruz o parayı yine onlara hiç bir şey olmuyor
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    aksinaletinsan (mert Yucel) 1 hf. (düzenlendi)
    Küfür edince de banlanıyoruz. haberi yapan sayın karakteri eksik kişi, neden haberi eksik yayınlıyorsun? yani yazılı olan bir haberi, copy paste yapıyorsun, çevirmeye bile uğraşmıyorsun ama cümleleri neden kırpıyorsun!
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    Adoring 1 hf.
    Her gün yıllarca kötü haber görmekten insanda umut bırakmadı yaşadığımız ülke.
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    BLasTeaR (Uğur Yörük) 1 hf.
    Çok saçma bir zam önerği vereceğim ama bir de biraz alakasız bir ürün olacak.

    Noddle'u çok sevdiğimiz için iki günde bir yiyoruz normalde (sabahları iyi gidiyor.d)
    Şu BanaBi uygulamasınnı görmüştüm ve geçenlerde oradan Noddle alayım dedim (marketlerde yeni zamla birlikte 1.45 iken birkaç ayda 1.85? oldu) BanaBi'de nedense 2? idi. 40? alışverişin 20?'si bizden kampanyası vardı onu pek görmüyordum, 20 tane sepete ekleyip az daha bakınayım dedim 5dk sonra sepete bi döndüm tanesi 2? iken 2.25? olmuş. ulan benim o kadar eklediğimi gördünüz de mi fiyatını arttırdınız???! Şu an ise 2.5? olmuş tanesi.
    Bu nasıl bir soygunculuktur? Küçücük paket zaten, bunların bardaklı olanlarını görün bir de.
    B*k çukuruna gdiyor Türkiye. Bu kafayla devam ederse sonumuz hiç iyi olmayacak.

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    altarinoglu3434 1 hf. yeni yorumcu
    daraliyorum bu ülkede artik
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    monacomen 1 hf. altarinoglu3434
    Sen mi daralıyorsun? Dünyanın bütün ülkeleri ekonomik olarak daralıyor sana ne oluyor, biz de daralıyoruz haliyle ama sen değil biz, hepimiz, bütün dünya:))) Coronayı unutanlar derneği.
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    TurboBoosted (Evren X) 1 hf.
    Gelen vuruyor giden vuruyor
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    4572 kez okundu.
    24 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    google, zam ve
    5 etiket daha yasa dijital hizmet vergisi sosyal medya düzenlemesi Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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