Türkiye'deki yeni yasalar nedeniyle Google'dan yüzde 5'lik zam!

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Google, 1 Kasım 2020'den itibaren müşterilerin reklam harcamalarından yüzde 5'lik ek ücret alacağını duyurdu. Ek yüzde 5'lik ücret "Türkiye Yasal İşletme Maliyetleri" olarak isimlendirilecek.

"Türkiye Yasal İşletme Maliyetleri" isimli ücret nedir?

Yabancı şirketlerin Türkiye'deki yeni sosyal medya düzenlemesi ve Dijital Hizmet Vergisi'ne uyması için Türkiye'ye gelmesi ve bazı mali yükümlülükleri kabul etmesi gerekiyor. Google, bu maliyeti reklam harcamalarından alınacak yüzde 5'lik kesintiyle Türkiye'deki müşterilere yansıtacak. Bu müşteriler yüzde 18'lik KDV'ye ek olarak yüzde 5'lik Türkiye Yasal İşletme Maliyetleri isimli ücreti ödeyecek. Şimdilik yalnızca reklam harcamalarından yüzde 5'lik ek ücret alınacak. YouTube Premium, Google Play Store harcamaları gibi bireysel harcamalardan yüzde 18'lik KDV alınıyordu. Buna ek olarak yüzde 5'lik ek ücret alınıp alınmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca Bkz. "Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı! İşte yasanın tüm detayları"

Google'ın açıklaması şu şekilde:

"1 Kasım 2020 tarihinden itibaren Türkiye'de sunulan reklamlar için bir sonraki faturanıza veya hesap özetinize yüzde 5 Türkiye Yasal İşletme Maliyetleri eklenecektir. Türkiye'deki düzenlemelere uymanın karmaşıklığı ve maliyetindeki önemli artışlar nedeniyle Yasal İşletme Maliyetleri eklenmektedir."

https://www.haberturk.com/son-dakika-google-dan-turkiye-karari-2790353-teknoloji

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