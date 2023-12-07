Türkiye'den Amerika'ya, bir girişimcinin hikayesi

Bu içeriğimizde Türkiye’nin globale açılan girişim sermayesi destekli ilk girişim olan Grou.ps’un kurucusu Emre Sokullu ile girişimcilik üzerine röportaj gerçekleştirdik. Emre Sokullu’nun girişim anılarını, tecrübelerini, yaşadığı zorlukları, ekonomik stratejilerini, exit öyküsünü ve başarılarını dinledik.
Unicorn tabiri henüz ortada yokken 30 milyon dolarlık değere ulaşan Grou.ps girişimi hakkında daha fazla detaya, Emre Sokullu tarafından kaleme alınan “Grou.ps Hikayesi - Türkiye'den Amerika'ya Uzanan Bir Girişimcilik Öyküsü” kitabından ulaşabilirsiniz.
Neler Konuştuk?
00:01 Giriş
01:21 Grou.ps girişiminin öyküsü
15:16 Grou.ps’ta reklam olsaydı nasıl olurdu?
18:16 Kitabın arkasındaki başlıklar
20:35 Grou.ps girişiminin Türk girişimcilere etkileri neler oldu?
23:10 Yabancı yatırım şirketlerinin Türk girişimlere ekonomik bakış açısı
25:14 Türk girişimciler hangi ülkeyi tercih etmeli
26:35 Günümüzdeki girişim fırsatları neler?
29:30 Sosyal ağlar nereye doğru gidiyor?
31:04 Web3’ün dönüşümü nasıl olacak?
32:27 Emre Sokullu’nun yeni girişimleri neler?
34:44 Kapanış