Kim Nerede? 430 Yeni nesil güneş kulesi ile 7/24 iki kat daha fazla enerji üretiliyor 186 Samsung, üç modele daha Android 14 güncellemesi getirdi 150 Intel, AMD’nin işlemci isimlendirmesi hakkında sert konuştu!
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Türkiye'den Amerika'ya, bir girişimcinin hikayesi

    İnternetin ilk yıllarında 30 milyon dolarlık değerlemeye ulaşan Grou.ps girişiminin kurucusu Emre Sokullu ile girişimcilik tecrübeleri üzerine sohbet gerçekleştirdik.

    Bu içeriğimizde Türkiye’nin globale açılan girişim sermayesi destekli ilk girişim olan Grou.ps’un kurucusu Emre Sokullu ile girişimcilik üzerine röportaj gerçekleştirdik. Emre Sokullu’nun girişim anılarını, tecrübelerini, yaşadığı zorlukları, ekonomik stratejilerini, exit öyküsünü ve başarılarını dinledik.

    Unicorn tabiri henüz ortada yokken 30 milyon dolarlık değere ulaşan Grou.ps girişimi hakkında daha fazla detaya, Emre Sokullu tarafından kaleme alınan “Grou.ps Hikayesi - Türkiye'den Amerika'ya Uzanan Bir Girişimcilik Öyküsü” kitabından ulaşabilirsiniz.

    Neler Konuştuk?

    00:01 Giriş

    01:21 Grou.ps girişiminin öyküsü

    15:16 Grou.ps’ta reklam olsaydı nasıl olurdu?

    18:16 Kitabın arkasındaki başlıklar

    20:35 Grou.ps girişiminin Türk girişimcilere etkileri neler oldu?

    23:10 Yabancı yatırım şirketlerinin Türk girişimlere ekonomik bakış açısı

    25:14 Türk girişimciler hangi ülkeyi tercih etmeli

    26:35 Günümüzdeki girişim fırsatları neler?

    29:30 Sosyal ağlar nereye doğru gidiyor?

    31:04 Web3’ün dönüşümü nasıl olacak?

    32:27 Emre Sokullu’nun yeni girişimleri neler?

    34:44 Kapanış

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız