Türkiye'den Amerika'ya, bir girişimcinin hikayesi

İnternetin ilk yıllarında 30 milyon dolarlık değerlemeye ulaşan Grou.ps girişiminin kurucusu Emre Sokullu ile girişimcilik tecrübeleri üzerine sohbet gerçekleştirdik.

Bu içeriğimizde Türkiye’nin globale açılan girişim sermayesi destekli ilk girişim olan Grou.ps’un kurucusu Emre Sokullu ile girişimcilik üzerine röportaj gerçekleştirdik. Emre Sokullu’nun girişim anılarını, tecrübelerini, yaşadığı zorlukları, ekonomik stratejilerini, exit öyküsünü ve başarılarını dinledik.

Unicorn tabiri henüz ortada yokken 30 milyon dolarlık değere ulaşan Grou.ps girişimi hakkında daha fazla detaya, Emre Sokullu tarafından kaleme alınan “Grou.ps Hikayesi - Türkiye'den Amerika'ya Uzanan Bir Girişimcilik Öyküsü” kitabından ulaşabilirsiniz.

Neler Konuştuk?

00:01 Giriş

01:21 Grou.ps girişiminin öyküsü

15:16 Grou.ps’ta reklam olsaydı nasıl olurdu?

18:16 Kitabın arkasındaki başlıklar

20:35 Grou.ps girişiminin Türk girişimcilere etkileri neler oldu?

23:10 Yabancı yatırım şirketlerinin Türk girişimlere ekonomik bakış açısı

25:14 Türk girişimciler hangi ülkeyi tercih etmeli

26:35 Günümüzdeki girişim fırsatları neler?

29:30 Sosyal ağlar nereye doğru gidiyor?

31:04 Web3’ün dönüşümü nasıl olacak?

32:27 Emre Sokullu’nun yeni girişimleri neler?

34:44 Kapanış

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