Kızıldeniz krizi büyüyor: Tesla, Almanya fabrikasında üretimi durdurdu!

Tam Boyutta Gör Yemen’deki Husilerin, Hamas saldırıları sonrası İsrail’in başlattığı Gazze Savaşı’na tepki olarak Kızıldeniz’deki ticari gemilere saldırılar düzenlemesi küresel tedarik zincirlerinde krize neden oluyor. Bir süre önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, küresel nakliyenin neredeyse yüzde 20’sinin aksadığını açıkladı. Bu haberler sonrasında ise Tesla, kısa bir süre önce Almanya fabrikasında üretimi durdurma kararı aldı.

Tesla üretim kesintisine gidiyor

Kızıldeniz’deki olaylar diğer ülkelerin de olaya dahil olmasıyla büyüyen bir krize ve en nihayetinde bir ablukaya dönüşmüş durumda. Tesla ise bu ablukanın sonucu olarak bileşen eksikliği nedeniyle Berlin'deki üretim tesisini 29 Ocak'tan 11 Şubat'a kadar yaklaşık iki hafta süreyle kapatacak. Tesla’nın Berlin fabrikasının Türkiye’de satılan Model Y’leri ürettiğini de belirtelim. Model Y tedarikinde bir sıkıntı olup olmayacağı ise şimdilik belirsiz.

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Bilmeyenler için Kızıldeniz, Mısır'daki Süveyş Kanalı üzerinden Asya ve Akdeniz arasında önemli nakliye hatlarına ev sahipliği yapıyor. Kanal, küresel ticaretin yaklaşık sekizde birini ve küresel konteyner trafiğinin üçte birini taşıyor. Dolayısıyla Asya ile Akdeniz arasındaki nakliye için önemi kritik.

Kızıldeniz krizi neden yaşanıyor?

Tam Boyutta Gör Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Yemen, Suudi ve ABD destekli Yemen hükümetinin İran destekli Husiler adlı bir gruba karşı mücadele ettiği on yıllık bir iç savaş yaşıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına bir yanıt olarak Husiler, Kızıldeniz'e giden ticari gemilere saldıracaklarını ilan etmişlerdi.

Kızıldeniz'e ulaşmak için gemilerin Aden Körfezi'nden ve Yemen açıklarındaki Bab al-Mandeb Boğazı'ndan geçmesi gerekiyor. Husiler de Bab al-Mandeb boğazını abluka altına almış durumda. Bunun sonucunda küresel denizcilik şirketleri rotalarını Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'ndan uzak tutmaya karar vermiş vaziyette. Böylece nakliye gemileri Süveyş’ten geçmek yerine Afrika’nın tamamını dolaşmak zorunda kaldı ki bu da binlerce kilometre ve 1 haftalık ek seyahat süresi anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla Tesla, Berlin'deki fabrikasına araç parçaları tedarikinde önemli gecikmeler yaşayacak. Bu durum, otomobil üretecek parçalar olmadan, şirketin bu ayın sonundan itibaren otomobil üretiminin çoğunu durduracağı ve daha fazla araç parçasının gelmesi için birkaç hafta bekleyeceği anlamına geliyor. Nakliye şirketleri bu aksaklıkların öngörülebilir gelecekte de devam edeceğini belirtiyor. Dolayısıyla etkilenen sadece Tesla olmayacak.

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Kızıldeniz krizi: Tesla, Almanya fabrikasında üretimi durdurdu