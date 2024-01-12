Kızıldeniz krizi büyüyor: Tesla, Almanya fabrikasında üretimi durdurdu!

Tesla üretim kesintisine gidiyor
Kızıldeniz’deki olaylar diğer ülkelerin de olaya dahil olmasıyla büyüyen bir krize ve en nihayetinde bir ablukaya dönüşmüş durumda. Tesla ise bu ablukanın sonucu olarak bileşen eksikliği nedeniyle Berlin'deki üretim tesisini 29 Ocak'tan 11 Şubat'a kadar yaklaşık iki hafta süreyle kapatacak. Tesla’nın Berlin fabrikasının Türkiye’de satılan Model Y’leri ürettiğini de belirtelim. Model Y tedarikinde bir sıkıntı olup olmayacağı ise şimdilik belirsiz.
Bilmeyenler için Kızıldeniz, Mısır'daki Süveyş Kanalı üzerinden Asya ve Akdeniz arasında önemli nakliye hatlarına ev sahipliği yapıyor. Kanal, küresel ticaretin yaklaşık sekizde birini ve küresel konteyner trafiğinin üçte birini taşıyor. Dolayısıyla Asya ile Akdeniz arasındaki nakliye için önemi kritik.
Kızıldeniz krizi neden yaşanıyor?
Kızıldeniz'e ulaşmak için gemilerin Aden Körfezi'nden ve Yemen açıklarındaki Bab al-Mandeb Boğazı'ndan geçmesi gerekiyor. Husiler de Bab al-Mandeb boğazını abluka altına almış durumda. Bunun sonucunda küresel denizcilik şirketleri rotalarını Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'ndan uzak tutmaya karar vermiş vaziyette. Böylece nakliye gemileri Süveyş’ten geçmek yerine Afrika’nın tamamını dolaşmak zorunda kaldı ki bu da binlerce kilometre ve 1 haftalık ek seyahat süresi anlamına geliyor.Kaynakça https://electrek.co/2024/01/11/tesla-shutting-down-berlin-factory-for-2-weeks-due-to-red-sea-shipping-attacks/ https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-berlin-suspend-most-production-two-weeks-over-red-sea-supply-gap-2024-01-11/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.