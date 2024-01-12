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    Kızıldeniz krizi büyüyor: Tesla, Almanya fabrikasında üretimi durdurdu!

    Kızıldeniz'deki nakliye saldırıları ve mevcuttaki kriz ortamı küresel tedarik zincirlerini etkilemeye devam ediyor. Bu bağlamda Tesla, Almanya fabrikasında üretimi durdurma kararı aldı.
    Kızıldeniz krizi: Tesla, Almanya fabrikasında üretimi durdurdu Tam Boyutta Gör
    Yemen’deki Husilerin, Hamas saldırıları sonrası İsrail’in başlattığı Gazze Savaşı’na tepki olarak Kızıldeniz’deki ticari gemilere saldırılar düzenlemesi küresel tedarik zincirlerinde krize neden oluyor. Bir süre önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, küresel nakliyenin neredeyse yüzde 20’sinin aksadığını açıkladı. Bu haberler sonrasında ise Tesla, kısa bir süre önce Almanya fabrikasında üretimi durdurma kararı aldı.

    Tesla üretim kesintisine gidiyor

    Kızıldeniz’deki olaylar diğer ülkelerin de olaya dahil olmasıyla büyüyen bir krize ve en nihayetinde bir ablukaya dönüşmüş durumda. Tesla ise bu ablukanın sonucu olarak bileşen eksikliği nedeniyle Berlin'deki üretim tesisini 29 Ocak'tan 11 Şubat'a kadar yaklaşık iki hafta süreyle kapatacak.  Tesla’nın Berlin fabrikasının Türkiye’de satılan Model Y’leri ürettiğini de belirtelim. Model Y tedarikinde bir sıkıntı olup olmayacağı ise şimdilik belirsiz.

    Bilmeyenler için Kızıldeniz, Mısır'daki Süveyş Kanalı üzerinden Asya ve Akdeniz arasında önemli nakliye hatlarına ev sahipliği yapıyor. Kanal, küresel ticaretin yaklaşık sekizde birini ve küresel konteyner trafiğinin üçte birini taşıyor. Dolayısıyla Asya ile Akdeniz arasındaki nakliye için önemi kritik.

    Kızıldeniz krizi neden yaşanıyor?

    Kızıldeniz krizi: Tesla, Almanya fabrikasında üretimi durdurdu Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Yemen, Suudi ve ABD destekli Yemen hükümetinin İran destekli Husiler adlı bir gruba karşı mücadele ettiği on yıllık bir iç savaş yaşıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına bir yanıt olarak Husiler, Kızıldeniz'e giden ticari gemilere saldıracaklarını ilan etmişlerdi.

    Kızıldeniz'e ulaşmak için gemilerin Aden Körfezi'nden ve Yemen açıklarındaki Bab al-Mandeb Boğazı'ndan geçmesi gerekiyor. Husiler de Bab al-Mandeb boğazını abluka altına almış durumda. Bunun sonucunda küresel denizcilik şirketleri rotalarını Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'ndan uzak tutmaya karar vermiş vaziyette. Böylece nakliye gemileri Süveyş’ten geçmek yerine Afrika’nın tamamını dolaşmak zorunda kaldı ki bu da binlerce kilometre ve 1 haftalık ek seyahat süresi anlamına geliyor.

    Kızıldeniz krizi: Tesla, Almanya fabrikasında üretimi durdurdu Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla Tesla, Berlin'deki fabrikasına araç parçaları tedarikinde önemli gecikmeler yaşayacak. Bu durum, otomobil üretecek parçalar olmadan, şirketin bu ayın sonundan itibaren otomobil üretiminin çoğunu durduracağı ve daha fazla araç parçasının gelmesi için birkaç hafta bekleyeceği anlamına geliyor. Nakliye şirketleri bu aksaklıkların öngörülebilir gelecekte de devam edeceğini belirtiyor. Dolayısıyla etkilenen sadece Tesla olmayacak.
    Kaynakça https://electrek.co/2024/01/11/tesla-shutting-down-berlin-factory-for-2-weeks-due-to-red-sea-shipping-attacks/ https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-berlin-suspend-most-production-two-weeks-over-red-sea-supply-gap-2024-01-11/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 2 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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