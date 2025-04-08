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    Milli Müşterek Elektronik Harp Bilgi Bankası kuruldu: Nedir, ne işe yarayacak?

    TÜBİTAK-İLTAREN tarafından yürütülen Milli Müşterek Elektronik Harp Bilgi Bankası (MMEHBB) Projesi tamamlanarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve birliklerinin kullanımına sunuldu.
    Milli Elektronik Harp Bilgi Bankası kuruldu: Ne işe yarayacak? Tam Boyutta Gör
    Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) elektronik harp operasyonlarını desteklemek amacıyla 28 Ekim 2016 tarihinde başlatılan Milli Müşterek Elektronik Harp Bilgi Bankası (MMEHBB), projesi, TÜBİTAK BİLGEM İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) tarafından son haline getirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri ve birliklerinin kullanımına sunuldu.

    TÜBİTAK’ın faaliyet raporunda konu hakkında şu ifadelere yer verildi: “Milli Müşterek Elektronik Harp Bilgi Bankası Projesi’nin 26 Haziran 2024 tarihinde son iş paketinin kabulü başarı ile tamamlanmıştır. Kabul sonrası talep edilen iyileştirmeler de Kasım ayında tamamlanmış ve akabinde Milli Müşterek Elektronik Harp Bilgi Bankası TSK Birliklerine kurularak kullanıma sunulmuştur.”

    Milli Müşterek Elektronik Harp Bilgi Bankası ne işe yarayacak?

    Milli Elektronik Harp Bilgi Bankası kuruldu: Ne işe yarayacak? Tam Boyutta Gör
    Milli Müşterek Elektronik Harp Bilgi Bankası (MMEHBB), dost ve düşman radyo frekansı, elektro-optik ve muhabere sistemlerine ait detaylı teknik ve parametrik bilgilerin milli bir formatta saklanmasını, işlenmesini ve paylaşılmasını sağlıyor. Bu sayede, envanterdeki platform ve silah sistemleri için özel kütüphaneler oluşturulmuş ve ilgili sistemlerin birbirleriyle ilişkileri tanımlanmış oluyor. Bilgi bankalarında bulunan ve konum bilgisine haiz tüm varlıklar, coğrafi bilgi sistemleri marifetiyle haritalar üzerinde görüntülenebiliyor.

    MMEHBB Projesi’nin ilk sürümü esasında 2021 yılında teslim edilmişti ancak iyileştirmeler ihtiyaç duyulmuştu. Ek olarak 2023 yılında MMEHBB için geliştirilen Radar Analiz Yazılımı da TSK’ye teslim edilmişti.

    MMEHBB, TSK’nın elektronik harp operasyonlarında merkezi bir rol üstleniyor. Düşman radar sistemleri ve haberleşme altyapıları gibi hedeflerin izlenmesini, analiz edilmesini ve bu verilere göre etkili elektronik taarruz senaryolarının geliştirilmesini mümkün kılıyor.

    Projenin önemi, yalnızca savunma değil, taarruz kabiliyetleri açısından da büyük. Elektronik harp artık sadece bir destek unsuru değil; doğrudan savaşın kaderini belirleyen bir unsur olarak görülüyor. Özellikle Karabağ, Suriye, Libya ve hatta Ukrayna gibi çatışma bölgelerinde elektronik harp sistemlerinin etkisi açıkça görüldü.

    Sistem, Türkiye’nin elektronik harp kabiliyetlerini millileştirerek dışa bağımlılığın azaltılmasını sağlıyor. Sahada görev yapan E-7T, MİLSİS-23U, MİLKAR uçakları, ANKA, Akıncı ve Bayraktar TB serisi TİHA’lar ile karada Ilgar, Koral, Vural ve Karakulak gibi unsurlara entegre edilen yerli sistemlerle birlikte çalışan MMEHBB, adeta dijital bir harp karargâhı görevi görüyor.

    Kaynakça https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2025-03/TUBITAK_2024_Yili_Faaliyet_Raporu.pdf https://bilgem.tubitak.gov.tr/ https://m5dergi.com/savunma-haberleri/milli-elektronik-harp-bilgi-bankasi-kuruldu/ https://www.youtube.com/watch?v=6c3xvFKPp5U
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