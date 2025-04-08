Milli Müşterek Elektronik Harp Bilgi Bankası kuruldu: Nedir, ne işe yarayacak?

TÜBİTAK’ın faaliyet raporunda konu hakkında şu ifadelere yer verildi: “Milli Müşterek Elektronik Harp Bilgi Bankası Projesi’nin 26 Haziran 2024 tarihinde son iş paketinin kabulü başarı ile tamamlanmıştır. Kabul sonrası talep edilen iyileştirmeler de Kasım ayında tamamlanmış ve akabinde Milli Müşterek Elektronik Harp Bilgi Bankası TSK Birliklerine kurularak kullanıma sunulmuştur.”
Milli Müşterek Elektronik Harp Bilgi Bankası ne işe yarayacak?
MMEHBB Projesi’nin ilk sürümü esasında 2021 yılında teslim edilmişti ancak iyileştirmeler ihtiyaç duyulmuştu. Ek olarak 2023 yılında MMEHBB için geliştirilen Radar Analiz Yazılımı da TSK’ye teslim edilmişti.
MMEHBB, TSK’nın elektronik harp operasyonlarında merkezi bir rol üstleniyor. Düşman radar sistemleri ve haberleşme altyapıları gibi hedeflerin izlenmesini, analiz edilmesini ve bu verilere göre etkili elektronik taarruz senaryolarının geliştirilmesini mümkün kılıyor.
Projenin önemi, yalnızca savunma değil, taarruz kabiliyetleri açısından da büyük. Elektronik harp artık sadece bir destek unsuru değil; doğrudan savaşın kaderini belirleyen bir unsur olarak görülüyor. Özellikle Karabağ, Suriye, Libya ve hatta Ukrayna gibi çatışma bölgelerinde elektronik harp sistemlerinin etkisi açıkça görüldü.
Sistem, Türkiye’nin elektronik harp kabiliyetlerini millileştirerek dışa bağımlılığın azaltılmasını sağlıyor. Sahada görev yapan E-7T, MİLSİS-23U, MİLKAR uçakları, ANKA, Akıncı ve Bayraktar TB serisi TİHA’lar ile karada Ilgar, Koral, Vural ve Karakulak gibi unsurlara entegre edilen yerli sistemlerle birlikte çalışan MMEHBB, adeta dijital bir harp karargâhı görevi görüyor.Kaynakça https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2025-03/TUBITAK_2024_Yili_Faaliyet_Raporu.pdf https://bilgem.tubitak.gov.tr/ https://m5dergi.com/savunma-haberleri/milli-elektronik-harp-bilgi-bankasi-kuruldu/ https://www.youtube.com/watch?v=6c3xvFKPp5U Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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