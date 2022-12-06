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    Anlık Bildirim

    İnternet kullanıcıları arasında kripto paraları en fazla Türkler benimsiyor

    İnternet kullanıcıları arasında yapılan bir araştırmaya göre Türk yatırımcıların kripto paraları benimseme oranı Dünya ortalamasının iki katından bile fazla bir seviyede. 
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    Kripto para piyasasına olan ilgisi nedeniyle sahiplenme olarak Türk halkının Avrupa ortalamasının üzerinde olduğu biliniyor. İnternet kullanıcıları arasında ise Türkiye dünya ortalamasının da üzerinde.

    Kripto paralara en çok Türkler ilgi gösteriyor

    Global Overview tarafından yapılan bir araştırmaya göre, internet kullanıcıları arasında kripto paraları en fazla benimseyen ülke Türkiye. Yüzde 25.8 ortalaması ile dünya ortalamasının iki katından fazla.

    Normal kullanıcılar arasında da zaten Türkiye’nin oranı oldukça yüksek. Sosyal medyada sayısız Türk kripto para fenomeni milyonlarca takipçisi ile projelerin peşinde koşuyor. Hot, Ceek, Raca gibi pek çok kripto para projesinde Türkler ilk sırada. Yine sayısız projede mutlaka bir Türkçe Telegram veya Discord grubu yer alıyor.

    Türkiye’nin ardından yakın ortalama ile Arjantin gelirken Filipinler, Nijerya, Tayland, Brezilya daha yüksek farklarla geride kalıyor. İlk onda Avrupa ülkesi olarak sadece Hollanda yer alırken on beşinci sıradan itibaren yavaş yavaş Batılı ülkelerin de listeye girdiği görülüyor.

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    K
    kaptan5656 19 saat önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 19 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 23 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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