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    Engin Altan Düzyatan’ın yer aldığı Medieval Empires projesi ön satışa başlıyor

    Ertuğrul Gazi ve Kayı Boyu’nun oynanabilir ırk olarak yer alacağı strateji tabanlı Medieval Empires blok zinciri oyun projesi önümüzdeki hafta ön satışlara başlıyor. 
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    Reklamlarda sık sık boy gösteren ünlü isimlerin kripto projelerinde de yer almaya başladığını görüyoruz. Ertuğrul Gazi rolüyle özdeşleşen Engin Altan Düzyatan, yeni bir blok zinciri oyunu projesinde ortaya çıktı.

    Medieval Empires nedir?

    Polygon zinciri üzerinde geliştirilen Medieval Empires oyunu gerçek zamanlı bir strateji türü olarak öne çıkıyor. Türden alıştığımız üzere üssünüzü kurarak rakip takıma akınlar düzenliyor ve fetihler yapıyorsunuz.

    On üçüncü yüzyılda geçen oyunda Ertuğrul Gazi önderliğine Kayı Boyu ve Kral Edward önderliğinde Haçlı Orduları yer alıyor. Yakın dönemde Moğollar gibi farklı ırklar da oyuna eklenecek.

    NFT ve MEE token ile alışverişlerin olacağı oyunda Düzyatan yine Ertuğrul Gazi’yi canlandırıyor. Ayrıca fragmanda seslendirme de yapmış. Oyunun geliştiricisi Dubai merkezli MoonGaming. MEE token 14 Aralık itibariyle Poolz ve WePad üzerinde ön satış yapacak. 19 Aralık itibariyle de borsa listelemesi gelecek.

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