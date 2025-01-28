Türkiye, güneş enerjisi hedefine planlanandan önce ulaştı

Türkiye, güneş hedefine erkenden ulaştı
Ember’e göre güneş enerjisi kapasitesinin 2018 ile 2022 yılları arasında önceki ikiye katlanma süresi dört yıldan fazla bir süre alırken, mevcut ikiye katlanma son yıllarda hızlı bir ivmelenme yaşandığını gösteriyor. Temmuz 2022’den bu yana büyümenin yüzde 94’ü öztüketime yönelik santral kurulumlarından gelirken, kapasite 9,7 GW değerinden 2024 yılı sonunda 19 GW’ın üzerine çıktı. Böylelikle 2025 hedefi 2024 yılı içinde, bir buçuk yıl önceden aşılmış oldu.
Son iki buçuk yılda güneş ve rüzgar enerjisi üretimleri 15 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçerek Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sağladı. Yalnızca güneş enerjisi bu dönemde 52 TWh elektrik üreterek ülkenin toplam elektrik arzının yüzde 6’sını sağladı.
Bunun yanında raporda depolamalı santrallerde 33 GW proje stoğunun hazırda beklediğinin altı çiziliyor. Türkiye’nin yüzer, depolamalı, hibrit ve çatı üstü güneş enerjisi potansiyelini kullanarak güneş enerjisi ivmesini artırabileceği ifade ediliyor. Halihazırda önlisans almış 33 GW’lık depolamalı güneş ve rüzgar proje stoğu bulunuyor.
Güneş enerjisi 2030’a kadar 55 GW’ı aşabilir
Aktarılanalra göre hibrit santraller, YEKA projeleri ve halihazırda geliştirilmekte olan 24 GW’lık öztüketime dayalı santraller ile güneş enerjisi kapasitesi, 2030 yılına kadar 55 GW’ı aşabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)