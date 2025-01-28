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    Türkiye, güneş enerjisi hedefine planlanandan önce ulaştı

    Enerji düşünce kuruluşu Ember’in raporuna göre Türkiye, yalnızca iki buçuk yılda güneş enerjisi kapasitesini iki katına çıkararak mevcut hedefini planlanandan bir yıldan fazla süre önce aştı.
    Türkiye, güneş enerjisi hedefine planlanandan önce ulaştı Tam Boyutta Gör
    Enerji düşünce kuruluşu Ember tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Türkiye, yalnızca iki buçuk yılda güneş enerjisi kapasitesini iki katına çıkararak mevcut hedefine planlanandan bir buçuk yıl daha erken ulaştı. Rapora göre güneş enerji kapasitesinde son iki buçuk yılda yüzde 102 artış kaydedildi. Son iki buçuk yılda rüzgar ve güneşten toplam elektrik üretiminin engel olduğu doğalgaz ithalatı ise 15 milyar doları buldu.

    Türkiye, güneş hedefine erkenden ulaştı

    Ember’e göre güneş enerjisi kapasitesinin 2018 ile 2022 yılları arasında önceki ikiye katlanma süresi dört yıldan fazla bir süre alırken, mevcut ikiye katlanma son yıllarda hızlı bir ivmelenme yaşandığını gösteriyor. Temmuz 2022’den bu yana büyümenin yüzde 94’ü öztüketime yönelik santral kurulumlarından gelirken, kapasite 9,7 GW değerinden 2024 yılı sonunda 19 GW’ın üzerine çıktı. Böylelikle 2025 hedefi 2024 yılı içinde, bir buçuk yıl önceden aşılmış oldu.

    Türkiye, güneş enerjisi hedefine planlanandan önce ulaştı Tam Boyutta Gör
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Ulusal Enerji Planı (UEP) kapsamındaki 2025 yıl sonu hedefi 18 GW seviyesindeydi. COP29 sonrasında yapılan güncelleme ile 2035 yılı güneş enerjisi hedefi ise 77 GW’a çıkarıldı. Türkiye, güncellenen hedeflere ulaşmak için mevcut olan güçlü ivmesini daha da agresifleştirmeli.

    Son iki buçuk yılda güneş ve rüzgar enerjisi üretimleri 15 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçerek Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sağladı. Yalnızca güneş enerjisi bu dönemde 52 TWh elektrik üreterek ülkenin toplam elektrik arzının yüzde 6’sını sağladı.

    Bunun yanında raporda depolamalı santrallerde 33 GW proje stoğunun hazırda beklediğinin altı çiziliyor. Türkiye’nin yüzer, depolamalı, hibrit ve çatı üstü güneş enerjisi potansiyelini kullanarak güneş enerjisi ivmesini artırabileceği ifade ediliyor. Halihazırda önlisans almış 33 GW’lık depolamalı güneş ve rüzgar proje stoğu bulunuyor.

    Güneş enerjisi 2030’a kadar 55 GW’ı aşabilir

    Türkiye, güneş enerjisi hedefine planlanandan önce ulaştı Tam Boyutta Gör
    Rapora göre Türkiye’nin güneş enerjisi kapasitesini artırmak ve mevcut ivmeyi korumak için çatı üstü, hibrit ve batarya depolamalı santraller önemli bir rol oynayabilir. Hibrit santraller, mevcut şebeke kapasitesini verimli kullanarak ek şebeke yatırımlarını azaltırken, depolamalı santraller Türkiye’nin enerji depolama kapasitesinde hızlı bir büyüme potansiyeli sağlayabilir. Rapor, Türkiye’nin çatılarda bulunan en az 120 GW’lık güneş enerjisi potansiyeline sahip olduğunun altını çiziyor.

    Aktarılanalra göre hibrit santraller, YEKA projeleri ve halihazırda geliştirilmekte olan 24 GW’lık öztüketime dayalı santraller ile güneş enerjisi kapasitesi, 2030 yılına kadar 55 GW’ı aşabilir.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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