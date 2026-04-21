Türkiye güneş enerjisi artışında 7'inci sırada!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör İngiltere merkezli enerji analizi şirketi Ember, Küresel Elektrik Görünümü 2026 Raporu’nu yayımladı. Rapora göre Türkiye, 2025 yılında güneşten elektrik üretim kapasitesini en çok artıran 7’inci ülke oldu. Türkiye güneş ve rüzgar enerjisinde hızlı büyüme yakaladı.

Türkiye’nin 2025’teki toplam elektrik üretiminin %22’sini güneş ve rüzgar enerjisi oluşturdu. Bu oran yüzde 17 olan dünya ortalamasının üzerinde. Türkiye’nin elektrik üretiminde %34 pay ile kömür en büyük kaynak olmaya devam ediyor. Dünya genelinde elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payı ilk kez üçte birin üzerine çıkarak %33,8 pay ile kömürü geride bıraktı. Fosil yakıtların yıllık elektrik üretimindeki payı %0,2 oranında azaldı.

Dünya genelinde güneşten elektrik üretimi %30 oranında artarak son 8 yılın en hızlı büyümesi elde edildi. Toplam üretimde güneşin payı %8,7’ye yükseldi. Çin, güneş enerjisinden elektrik üretimini en fazla artıran ülke olurken ikinci sırada ABD yer aldı. Bu ülkeleri Hindistan, Brezilya, Pakistan ve Almanya izledi. Türkiye ise bu ülkelerin ardına yerleşerek 7’inci sırada yer aldı.

2025’te Güneşten Elektrik Üretimini En Çok Artıran Ülkeler

Tam Boyutta Gör

Çin ABD Hindistan Brezilya Pakistan Almanya Türkiye İtalya Fransa Hollanda

Hidroelektrik santraller düşüşte

Dünya genelinde hidroelektrik üretimi 2025'te yerinde sayarken, Türkiye Brezilya'dan sonra 18 teravatsaatlik azalışla hidroelektrik üretiminde en fazla düşüşün görüldüğü ikinci ülke oldu. Hidroelektrikte yaşanan bu üretim kaybı, doğal gaz santralleriyle ikame edildi ve yıllık ortalama 1,8 milyar dolarlık ek doğal gaz ithalatına yol açtı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: